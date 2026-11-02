Il Villarreal ospita il Getafe domenica 8 novembre 2026 all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Nell’ultimo confronto, disputato il 14 febbraio 2026, il Getafe ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 sul Villarreal al Coliseum. In precedenza, nel dicembre 2025, il Villarreal aveva vinto 2-0 in casa all’Estadio de la Cerámica senza subire reti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Villarreal-Getafe, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Getafe di Liga?

Villarreal-Getafe si gioca domenica 8 novembre 2026 all’Estadio de la Cerámica di Villarreal.

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Getafe di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Villarreal e Getafe all’Estadio de la Cerámica, hai diverse possibilità, a seconda della disponibilità e delle tue preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il sito ufficiale del Villarreal CF è il metodo più sicuro e diretto per i posti nei settori di casa, anche se le prime fasi di vendita sono spesso riservate ai soci e agli abbonati del club.

Acquistare direttamente tramite il sito ufficiale del Villarreal CF è il metodo più sicuro e diretto per i posti nei settori di casa, anche se le prime fasi di vendita sono spesso riservate ai soci e agli abbonati del club. Settore ospiti: Se tifi Getafe, di norma i biglietti per il settore ospiti vanno acquistati tramite i canali ufficiali o la biglietteria del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli messi in vendita sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Getafe di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Villarreal e Getafe variano a seconda che vengano acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club o su piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

I biglietti d’ingresso standard acquistati direttamente dal club costano in genere da 30 a 100 €, a seconda della fascia di prezzo e della posizione del posto all’interno dell’Estadio de la Cerámica, per esempio nei settori Fondo, Preferencia o Tribuna.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

I posti di categoria standard per questa partita hanno prezzi di partenza compresi all’incirca tra 50 e 130 € .

per questa partita hanno prezzi di partenza compresi all’incirca tra . I posti premium, i biglietti di categoria 1 o i pacchetti VIP costano spesso da 180 a oltre 600 €, a seconda della domanda di mercato e della posizione del posto.

Villarreal-Getafe di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal e Getafe

Il Villarreal arriva a questa partita con due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha battuto 3-1 il Levante in Liga, dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Malaga. Il Villarreal ha segnato otto goal in quelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci: la tenuta difensiva resta un evidente motivo di preoccupazione. Le tre sconfitte consecutive precedenti alla serie di due vittorie indicano che la squadra è ancora alla ricerca di continuità.

Il Getafe ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il miglior risultato recente è stato il successo per 1-0 sul Malaga del 20 settembre, mentre i pareggi contro Deportivo de A Coruna e Celta Vigo sono arrivati prima e dopo le sconfitte contro Real Betis e Osasuna. La squadra di Bordalas ha segnato tre goal e ne ha subiti quattro in questo periodo, mostrando un assetto difensivo prudente ma a tratti fragile.

Villarreal-Getafe: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando il Getafe ha battuto 2-1 il Villarreal in casa in Liga. Prima di allora, il Villarreal aveva vinto 2-0 nella sfida disputata all’Estadio de la Cerámica nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, Getafe e Villarreal hanno ottenuto due vittorie a testa, con un pareggio: i precedenti recenti indicano quindi una sfida dall’esito davvero aperto.