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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Espanyol: prezzi per la Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Villarreal affronta l'Espanyol nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti

Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal ha avuto la meglio con quattro vittorie contro l’unica dell’Espanyol. Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 9 febbraio 2026, quando il Villarreal ha ottenuto un netto successo per 4-1 all’Estadio de la Cerámica.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Villarreal-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Espanyol di Liga?

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LaLiga - Game Week 11
Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Villarreal ed Espanyol, hai diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale del club (Villarreal CF): Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale del Villarreal è il modo più affidabile per ottenere i biglietti al prezzo di listino, soprattutto se la partita si gioca nel suo stadio, l’Estadio de la Cerámica.
  • Sito ufficiale del club (RCD Espanyol): Se cerchi i biglietti riservati ai tifosi ospiti o quelli per la gara di ritorno in casa dell’Espanyol, puoi consultare il sito ufficiale del club dedicato alla biglietteria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard (settori Fondo / Lateral): da 30 a 50 €
  • Posti nella tribuna centrale e nel settore Tribuna: da 70 a oltre 110 €, a seconda del livello e della disponibilità dei posti nelle singole file
  • Aree VIP e hospitality premium: da 150 a oltre 300 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello superiore e settori d’angolo: prezzi a partire da circa 45-55 €
  • Posti premium lungo i lati del campo:da 130 a oltre 180 €
  • Posti hospitality molto richiesti e posti nelle zone migliori sul mercato della rivendita:da 200 a oltre 800 €, a seconda dei ricarichi applicati dalle piattaforme e dei biglietti ancora disponibili

Villarreal-Espanyol di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal ed Espanyol

Il Villarreal arriva a questa partita con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto il Levante 3-1 in Liga e, in precedenza, aveva vinto 3-1 in trasferta contro il Malaga. Le sconfitte sono arrivate contro Real Betis, Borussia Dortmund in Champions League e Deportivo de A Coruna. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.

L’Espanyol ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Il risultato migliore in questo periodo è stato il successo per 2-0 in casa dell’Osasuna, mentre l’ultima gara si è conclusa con una sconfitta interna per 3-1 contro l’Elche. Ha perso anche 2-1 contro il Rayo Vallecano e 2-1 contro la Real Sociedad. In queste cinque partite, l’Espanyol ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

VIL

VIL - Forma

LEV
V3-1
RMA
S1-0
NAP
V3-1
ELC
D0-0
LIV
S4-3
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ESP

ESP - Forma

OSA
V0-2
RAY
S2-1
ELC
S1-3
MAL
D1-1
ATM
S0-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Villarreal-Espanyol: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 9 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 4-1 all’Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal ha ottenuto quattro vittorie contro l’unica dell’Espanyol. In questa serie, il Sottomarino giallo si è imposto anche per 1-0 e 4-2. L’unico successo dell’Espanyol è arrivato nel novembre 2025, quando ha ospitato il Villarreal e ha vinto 2-0.

Testa a testa

VillarrealPareggioEspanyol
5
0
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
13Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
S
S
D
S
S
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
S
D
S
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
D
D
S
S
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
S
V
V
S
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
S
D
D
D
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
V
S
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
S
D
S
S
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
S
D
S
S
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
V
S
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
S
V
S
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
S
D
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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