Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal ha avuto la meglio con quattro vittorie contro l’unica dell’Espanyol. Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 9 febbraio 2026, quando il Villarreal ha ottenuto un netto successo per 4-1 all’Estadio de la Cerámica.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Villarreal-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Espanyol di Liga?

LaLiga - Game Week 11 30 ott 2026 - 16:00 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Villarreal ed Espanyol, hai diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del club (Villarreal CF): Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale del Villarreal è il modo più affidabile per ottenere i biglietti al prezzo di listino, soprattutto se la partita si gioca nel suo stadio, l’Estadio de la Cerámica.

Sito ufficiale del club (RCD Espanyol): Se cerchi i biglietti riservati ai tifosi ospiti o quelli per la gara di ritorno in casa dell’Espanyol, puoi consultare il sito ufficiale del club dedicato alla biglietteria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard (settori Fondo / Lateral): da 30 a 50 €

Posti nella tribuna centrale e nel settore Tribuna: da 70 a oltre 110 €, a seconda del livello e della disponibilità dei posti nelle singole file

Aree VIP e hospitality premium: da 150 a oltre 300 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore e settori d’angolo: prezzi a partire da circa 45-55 €

Posti premium lungo i lati del campo: da 130 a oltre 180 €

Posti hospitality molto richiesti e posti nelle zone migliori sul mercato della rivendita:da 200 a oltre 800 € , a seconda dei ricarichi applicati dalle piattaforme e dei biglietti ancora disponibili

Villarreal-Espanyol di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Villarreal ed Espanyol

Il Villarreal arriva a questa partita con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto il Levante 3-1 in Liga e, in precedenza, aveva vinto 3-1 in trasferta contro il Malaga. Le sconfitte sono arrivate contro Real Betis, Borussia Dortmund in Champions League e Deportivo de A Coruna. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.

L’Espanyol ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Il risultato migliore in questo periodo è stato il successo per 2-0 in casa dell’Osasuna, mentre l’ultima gara si è conclusa con una sconfitta interna per 3-1 contro l’Elche. Ha perso anche 2-1 contro il Rayo Vallecano e 2-1 contro la Real Sociedad. In queste cinque partite, l’Espanyol ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

Villarreal-Espanyol: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 9 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 4-1 all’Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal ha ottenuto quattro vittorie contro l’unica dell’Espanyol. In questa serie, il Sottomarino giallo si è imposto anche per 1-0 e 4-2. L’unico successo dell’Espanyol è arrivato nel novembre 2025, quando ha ospitato il Villarreal e ha vinto 2-0.