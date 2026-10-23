Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal ha avuto la meglio con quattro vittorie contro l’unica dell’Espanyol. Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 9 febbraio 2026, quando il Villarreal ha ottenuto un netto successo per 4-1 all’Estadio de la Cerámica.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Villarreal-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Villarreal-Espanyol di Liga?
Come acquistare i biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Villarreal ed Espanyol, hai diverse opzioni principali:
1. Canali ufficiali dei club
- Sito ufficiale del club (Villarreal CF): Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale del Villarreal è il modo più affidabile per ottenere i biglietti al prezzo di listino, soprattutto se la partita si gioca nel suo stadio, l’Estadio de la Cerámica.
- Sito ufficiale del club (RCD Espanyol): Se cerchi i biglietti riservati ai tifosi ospiti o quelli per la gara di ritorno in casa dell’Espanyol, puoi consultare il sito ufficiale del club dedicato alla biglietteria.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga?
Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Villarreal-Espanyol di Liga, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard (settori Fondo / Lateral): da 30 a 50 €
- Posti nella tribuna centrale e nel settore Tribuna: da 70 a oltre 110 €, a seconda del livello e della disponibilità dei posti nelle singole file
- Aree VIP e hospitality premium: da 150 a oltre 300 €
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Anello superiore e settori d’angolo: prezzi a partire da circa 45-55 €
- Posti premium lungo i lati del campo:da 130 a oltre 180 €
- Posti hospitality molto richiesti e posti nelle zone migliori sul mercato della rivendita:da 200 a oltre 800 €, a seconda dei ricarichi applicati dalle piattaforme e dei biglietti ancora disponibili
Villarreal-Espanyol di Liga: Tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Villarreal ed Espanyol
Il Villarreal arriva a questa partita con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto il Levante 3-1 in Liga e, in precedenza, aveva vinto 3-1 in trasferta contro il Malaga. Le sconfitte sono arrivate contro Real Betis, Borussia Dortmund in Champions League e Deportivo de A Coruna. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.
L’Espanyol ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Il risultato migliore in questo periodo è stato il successo per 2-0 in casa dell’Osasuna, mentre l’ultima gara si è conclusa con una sconfitta interna per 3-1 contro l’Elche. Ha perso anche 2-1 contro il Rayo Vallecano e 2-1 contro la Real Sociedad. In queste cinque partite, l’Espanyol ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.
Villarreal-Espanyol: I precedenti recenti
Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Liga il 9 febbraio 2026, quando il Villarreal ha vinto 4-1 all’Estadio de la Cerámica. Negli ultimi cinque confronti di Liga, il Villarreal ha ottenuto quattro vittorie contro l’unica dell’Espanyol. In questa serie, il Sottomarino giallo si è imposto anche per 1-0 e 4-2. L’unico successo dell’Espanyol è arrivato nel novembre 2025, quando ha ospitato il Villarreal e ha vinto 2-0.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
V
V
V
V
V
|2
|9
|7
|1
|1
|19
|8
|+11
|22
V
V
V
V
V
|3
|9
|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
V
V
S
V
V
|4
|9
|6
|1
|2
|16
|14
|+2
|19
S
V
D
V
V
|5
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
V
V
V
S
V
|6
|9
|4
|2
|3
|14
|16
|-2
|14
S
D
S
V
V
|7
|9
|3
|2
|4
|13
|10
|+3
|11
S
S
D
S
S
|8
|9
|2
|5
|2
|10
|7
|+3
|11
V
D
V
D
D
|9
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
D
S
D
S
D
|10
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
V
S
D
S
S
|11
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
V
D
D
S
S
|12
|9
|2
|3
|4
|13
|13
|0
|9
D
S
V
V
S
|13
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|-1
|9
S
D
D
D
V
|14
|8
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|9
D
D
V
S
V
|15
|9
|2
|3
|4
|5
|11
|-6
|9
D
S
V
S
D
|16
|9
|2
|2
|5
|11
|12
|-1
|8
S
D
S
S
V
|17
|9
|2
|2
|5
|13
|25
|-12
|8
S
D
S
S
V
|18
|9
|1
|4
|4
|11
|17
|-6
|7
D
D
V
S
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
D
D
S
V
S
|20
|9
|0
|4
|5
|6
|18
|-12
|4
S
D
S
S
D