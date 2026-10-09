Il Villarreal affronta l'Elche sabato 17 ottobre 2026 all'Estadio de la Ceramica.

Entrambe le squadre vorranno conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica fin dalle prime fasi della stagione. Nel precedente confronto di campionato disputato in questo stadio, nel marzo 2026, il Villarreal ha battuto l'Elche per 2-1.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Villarreal-Elche, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Elche di Liga?

LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

Come acquistare i biglietti per Villarreal-Elche di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Villarreal ed Elche all'Estadio de la Cerámica, puoi seguire queste opzioni principali:

1. Sito ufficiale del Villarreal CF o botteghino

L'opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti online tramite la piattaforma ufficiale del Villarreal CF. In alternativa, è possibile comprarli di persona al botteghino dell'Estadio de la Cerámica o nei negozi ufficiali del club a Villarreal. I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita alcune settimane prima della partita.

2. Opzioni VIP e hospitality

Per posti speciali, accesso alle lounge o pacchetti food & beverage, i biglietti hospitality ufficiali possono essere prenotati direttamente tramite il portale VIP del Villarreal o tramite fornitori di biglietti dedicati.

3. Mercati secondari

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte di venditori terzi.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Elche di Liga?

I prezzi dei biglietti per Villarreal-Elche all'Estadio de la Cerámica variano in base al punto vendita e al settore scelto:

1. Vendita diretta ufficiale:

Se acquistati direttamente presso la biglietteria ufficiale del Villarreal CF o tramite il portale online, i biglietti standard per adulti vanno generalmente da 20 € a 50 € (più una piccola commissione amministrativa di circa 2,50 €).

Dietro le porte (Fondo Norte / Fondo Sur): 20 € - 25 €

Laterali (Preferencia / Tribuna): 35 € - 50 € Super Tribuna & Hospitality: 150 €+



2. Mercati secondari e rivendita

Sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti di rivendita partono in genere da circa 50 € a 60 € per i posti standard, mentre i settori premium o con visuale più ravvicinata possono costare sensibilmente di più in base alla domanda.

Villarreal-Elche di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Villarreal ed Elche

Il Villarreal ha vinto una partita, ne ha pareggiate zero e ne ha perse quattro nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sul campo del Malaga in Liga il 17 settembre, che ha interrotto un periodo difficile. Prima di allora, erano arrivate le sconfitte per 1-2 contro il Real Betis e per 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci.

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Liga, con un pareggio e quattro sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid, mentre in precedenza era arrivato un 5-0 subito dal Barcellona. La squadra di Anselmi ha segnato sei gol e ne ha incassati 15 in queste cinque gare.

Villarreal-Elche: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale a marzo 2026, quando il Villarreal ha vinto 2-1 all'Estadio de la Ceramica in Liga. Prima di allora, l'Elche si era imposto per 1-3 nel match del gennaio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, il Villarreal conta tre vittorie contro le due dell'Elche, senza alcun pareggio.