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Come acquistare i biglietti per Villarreal-Deportivo de A Coruna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Villarreal affronta il Deportivo de A Coruna nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Villarreal affronta il Deportivo de A Coruna sabato 5 settembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Entrambi i club portano avanti una rivalità storica che risale alla fondazione dell'Atlético nel 1903 da parte di studenti baschi che vivevano a Madrid. La partita rappresenta un importante test di inizio stagione, con entrambe le squadre in lotta per posizionarsi nelle zone alte della classifica.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Athletic Bilbao-Atletico Madrid, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga?

Villarreal-Deportivo de A Coruna si gioca all'Estadio de la Ceramica di Villarreal. I dettagli sull'orario ufficiale del calcio d'inizio sono disponibili nelle programmazioni locali.

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LaLiga - Game Week 4
Estadio de la Ceramica

Come comprare i biglietti per Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Villarreal CF e Deportivo de A Coruña all'Estadio de la Cerámica, puoi comprare direttamente attraverso i canali ufficiali del club o sui marketplace secondari di biglietti.

  1. Portale ufficiale biglietti del Villarreal CF
    • Visita online la sezione ticketing ufficiale del Villarreal CF oppure acquista di persona presso la biglietteria dell'Estadio de la Cerámica (Taquillas) o nei negozi ufficiali del club a Vila-real.
    • I biglietti per il pubblico generale vengono messi a disposizione online alcune settimane prima del giorno della partita, in base alla capienza dello stadio.
  3. Mercato secondario e piattaforme di biglietti
    • Se i biglietti primari vengono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, i marketplace secondari propongono opzioni di rivendita.
    • Puoi confrontare i posti disponibili sugli aggregatori o acquistare direttamente tramite piattaforme secondarie come StubHub.  
  5. Giorno della partita e accesso digitale
    • Fornisci i dati completi di identità per ciascun partecipante durante il checkout, così da rispettare le normative spagnole sugli eventi sportivi.
    • I biglietti mobili (e-ticket / codici QR) vengono inviati via email prima del calcio d'inizio e devono essere scansionati dal tuo smartphone ai varchi d'ingresso dello stadio.  

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Villarreal CF e Deportivo de A Coruña all'Estadio de la Cerámica variano in base alla posizione del posto, al canale di acquisto e alla domanda.

  • Biglietteria ufficiale del club: se acquistati direttamente tramite Villareal CF, i biglietti a prezzo pieno per il pubblico generale vanno in genere da 25 £ a 70 £ (€30 – €80).
  • Marketplace secondari: gli aggregatori propongono biglietti di rivendita a partire da circa 50 £, mentre piattaforme come StubHub presentano posti che vanno da 70 £ a 168 £+ per le aree centrali di visuale.

Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Villarreal e Deportivo de A Coruna

Nelle ultime cinque partite il Villarreal ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta tra gare ufficiali e amichevoli, con un'ulteriore vittoria in amichevole. Il risultato più recente è stato il 2-2 con il Racing Santander in Liga il 16 agosto. In precedenza aveva battuto il Galatasaray 2-1 in amichevole e superato il Levante 1-0. La sconfitta per 3-1 contro il Lens è stata il punto più basso del precampionato, anche se il 3-1 sul PSV Eindhoven ha dato segnali incoraggianti. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite il Deportivo de A Coruna ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata l'1-1 con l'Elche in Liga il 17 agosto. Ha battuto il Genoa 1-0 in amichevole l'8 agosto e pareggiato 1-1 con la Fiorentina due giorni prima. Una sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid e un pareggio per 2-2 con il St. Pauli completano la serie. Il Deportivo ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

VIL

VIL - Forma

LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
ALA
S1-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COR

COR - Forma

GEN
V0-1
RMA
S0-1
ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
V3-1
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Villarreal-Deportivo de A Coruna: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club è arrivato in Liga il 12 maggio 2018, quando il Deportivo ospitò il Villarreal e perse 4-2. Negli ultimi cinque confronti registrati, il Villarreal vanta due vittorie contro l'unica del Deportivo, con due pareggi. Le due squadre hanno anche pareggiato 1-1 nel gennaio 2018 e fatto registrare due 0-0 nel corso della stagione 2016-17.

Testa a testa

VillarrealPareggioDeportivo de A Coruna
1
3
1
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FIN
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Amichevoli dei club
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Villarreal-Deportivo de A Coruna: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Villarreal è sesto e il Deportivo de A Coruna è settimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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