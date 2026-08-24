Come acquistare i biglietti per Villarreal-Deportivo de A Coruna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Villarreal affronta il Deportivo de A Coruna sabato 5 settembre 2026 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal.

Entrambi i club portano avanti una rivalità storica che risale alla fondazione dell'Atlético nel 1903 da parte di studenti baschi che vivevano a Madrid. La partita rappresenta un importante test di inizio stagione, con entrambe le squadre in lotta per posizionarsi nelle zone alte della classifica.

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Quando si gioca Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga?

Villarreal-Deportivo de A Coruna si gioca all'Estadio de la Ceramica di Villarreal. I dettagli sull'orario ufficiale del calcio d'inizio sono disponibili nelle programmazioni locali.

LaLiga - Game Week 4 5 set 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Come comprare i biglietti per Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Villarreal CF e Deportivo de A Coruña all'Estadio de la Cerámica, puoi comprare direttamente attraverso i canali ufficiali del club o sui marketplace secondari di biglietti.

Portale ufficiale biglietti del Villarreal CF Visita online la sezione ticketing ufficiale del Villarreal CF oppure acquista di persona presso la biglietteria dell'Estadio de la Cerámica (Taquillas) o nei negozi ufficiali del club a Vila-real.

I biglietti per il pubblico generale vengono messi a disposizione online alcune settimane prima del giorno della partita, in base alla capienza dello stadio. Mercato secondario e piattaforme di biglietti Se i biglietti primari vengono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, i marketplace secondari propongono opzioni di rivendita.

Puoi confrontare i posti disponibili sugli aggregatori o acquistare direttamente tramite piattaforme secondarie come StubHub . Giorno della partita e accesso digitale Fornisci i dati completi di identità per ciascun partecipante durante il checkout, così da rispettare le normative spagnole sugli eventi sportivi.

I biglietti mobili (e-ticket / codici QR) vengono inviati via email prima del calcio d'inizio e devono essere scansionati dal tuo smartphone ai varchi d'ingresso dello stadio.

Quanto costano i biglietti per Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Villarreal CF e Deportivo de A Coruña all'Estadio de la Cerámica variano in base alla posizione del posto, al canale di acquisto e alla domanda.

Biglietteria ufficiale del club: se acquistati direttamente tramite Villareal CF, i biglietti a prezzo pieno per il pubblico generale vanno in genere da 25 £ a 70 £ (€30 – €80).

Marketplace secondari: gli aggregatori propongono biglietti di rivendita a partire da circa 50 £ , mentre piattaforme come StubHub presentano posti che vanno da 70 £ a 168 £+ per le aree centrali di visuale.

Villarreal-Deportivo de A Coruna in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Villarreal e Deportivo de A Coruna

Nelle ultime cinque partite il Villarreal ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta tra gare ufficiali e amichevoli, con un'ulteriore vittoria in amichevole. Il risultato più recente è stato il 2-2 con il Racing Santander in Liga il 16 agosto. In precedenza aveva battuto il Galatasaray 2-1 in amichevole e superato il Levante 1-0. La sconfitta per 3-1 contro il Lens è stata il punto più basso del precampionato, anche se il 3-1 sul PSV Eindhoven ha dato segnali incoraggianti. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite il Deportivo de A Coruna ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata l'1-1 con l'Elche in Liga il 17 agosto. Ha battuto il Genoa 1-0 in amichevole l'8 agosto e pareggiato 1-1 con la Fiorentina due giorni prima. Una sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid e un pareggio per 2-2 con il St. Pauli completano la serie. Il Deportivo ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Villarreal-Deportivo de A Coruna: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club è arrivato in Liga il 12 maggio 2018, quando il Deportivo ospitò il Villarreal e perse 4-2. Negli ultimi cinque confronti registrati, il Villarreal vanta due vittorie contro l'unica del Deportivo, con due pareggi. Le due squadre hanno anche pareggiato 1-1 nel gennaio 2018 e fatto registrare due 0-0 nel corso della stagione 2016-17.

Villarreal-Deportivo de A Coruna: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Villarreal è sesto e il Deportivo de A Coruna è settimo.