Questo incontro segna la prima sfida ufficiale tra i due club in una competizione europea. Entrambe le squadre cercano di riscattarsi nella fase a gironi della Champions League dopo le pesanti sconfitte subite contro club di primo piano nelle precedenti gare del torneo.
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Viking-Sabah FK, compresi i canali di vendita e i prezzi, grazie a GOAL.
Quando si gioca Viking-Sabah FK di Champions League?
Viking-Sabah FK si giocherà alla Lyse Arena di Stavanger mercoledì 4 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Viking-Sabah FK di Champions League?
Ci sono diverse possibilità per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra Viking e Sabah FK:
- Canali ufficiali del club: sul sito ufficiale del Viking FK è possibile verificare le vendite riservate ai soci, le finestre di prelazione per gli abbonati e l'apertura della vendita al pubblico per le partite alla Lyse Arena (Viking Stadion).
- Piattaforme di rivendita: se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità nei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Viking-Sabah FK di Champions League?
Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Viking FK e Sabah FK:
1. Canali ufficiali del club
- Categoria 3 (dietro le porte / settore standard dei tifosi di casa): 40 – 55 €
- Categoria 2 (angoli / anello superiore): 60 – 85 €
- Categoria 1 (tribuna laterale / posti migliori): 90 – 140 €
- Pacchetti VIP & hospitality: 250 – oltre 450 €
2. Piattaforme di rivendita
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub pubblicano annunci con prezzi basati sulla domanda di mercato:
- Rivendita di biglietti standard / d'ingresso generale: 240 – 265 €
- Rivendita di posti nei settori dietro le porte:1.850 – 2.150 €
- Rivendita di posti nelle tribune laterali:2.350 – oltre 3.000 €
Viking-Sabah FK di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere
Viking-Sabah FK: Lo stato di forma
Il Viking ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 3-0 sul Lillestroem in Eliteserien; nello stesso periodo ha anche battuto il Kristiansund BK per 8-1. L'unica sconfitta è arrivata contro il VfB Stuttgart, per 3-1 in Champions League. In queste cinque partite, il Viking ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.
Il Sabah FK ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è stata il 4-0 contro il Manchester United in Champions League. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sull'Imisli FK nella Premier League azera; nello stesso periodo ha anche battuto lo Zira per 5-0. In queste cinque partite, il Sabah ha segnato 12 goal e ne ha subiti cinque.
Viking-Sabah FK: I precedenti recenti
Non risultano precedenti tra Viking e Sabah FK. La partita di martedì alla Lyse Arena sarà la prima sfida ufficiale tra i due club.
|#
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