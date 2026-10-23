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Come acquistare i biglietti per Viking-Sabah FK: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Viking
Sabah FK
Champions League

Il Viking affronta il Sabah FK in Champions League: ecco come assicurarti i biglietti

Questo incontro segna la prima sfida ufficiale tra i due club in una competizione europea. Entrambe le squadre cercano di riscattarsi nella fase a gironi della Champions League dopo le pesanti sconfitte subite contro club di primo piano nelle precedenti gare del torneo.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Viking-Sabah FK, compresi i canali di vendita e i prezzi, grazie a GOAL.

Quando si gioca Viking-Sabah FK di Champions League?

Viking-Sabah FK si giocherà alla Lyse Arena di Stavanger mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Lyse Arena

Come acquistare i biglietti per Viking-Sabah FK di Champions League?

Ci sono diverse possibilità per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra Viking e Sabah FK:

  • Canali ufficiali del club: sul sito ufficiale del Viking FK è possibile verificare le vendite riservate ai soci, le finestre di prelazione per gli abbonati e l'apertura della vendita al pubblico per le partite alla Lyse Arena (Viking Stadion).
  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità nei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Viking-Sabah FK di Champions League?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Viking FK e Sabah FK:

1. Canali ufficiali del club

  • Categoria 3 (dietro le porte / settore standard dei tifosi di casa): 40 – 55 €
  • Categoria 2 (angoli / anello superiore): 60 – 85 €
  • Categoria 1 (tribuna laterale / posti migliori): 90 – 140 €
  • Pacchetti VIP & hospitality: 250 – oltre 450 €

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub pubblicano annunci con prezzi basati sulla domanda di mercato:

  • Rivendita di biglietti standard / d'ingresso generale: 240 – 265 €
  • Rivendita di posti nei settori dietro le porte:1.850 – 2.150 €
  • Rivendita di posti nelle tribune laterali:2.350 – oltre 3.000 €

Viking-Sabah FK di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Viking-Sabah FK: Lo stato di forma

Il Viking ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 3-0 sul Lillestroem in Eliteserien; nello stesso periodo ha anche battuto il Kristiansund BK per 8-1. L'unica sconfitta è arrivata contro il VfB Stuttgart, per 3-1 in Champions League. In queste cinque partite, il Viking ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.

Il Sabah FK ha vinto quattro delle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è stata il 4-0 contro il Manchester United in Champions League. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sull'Imisli FK nella Premier League azera; nello stesso periodo ha anche battuto lo Zira per 5-0. In queste cinque partite, il Sabah ha segnato 12 goal e ne ha subiti cinque.

VIK

VIK - Forma

MAD
V0-3
BRA
V0-2
FCB
D3-3
FRE
V3-2
AVL
S3-1
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAB

SAB - Forma

IMI
V3-1
NEF
D0-0
SLP
V2-0
FKQ
V0-4
BVB
S1-2
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Viking-Sabah FK: I precedenti recenti

Non risultano precedenti tra Viking e Sabah FK. La partita di martedì alla Lyse Arena sarà la prima sfida ufficiale tra i due club.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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