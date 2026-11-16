Il Viking ospita il Feyenoord martedì 8 dicembre 2026 alla Lyse Arena di Stavanger.

La prossima sfida di Champions League UEFA sarà il primo incontro ufficiale in assoluto tra la squadra norvegese del Viking FK e il Feyenoord, una delle grandi del calcio olandese. Entrambe le squadre arrivano a questo importante appuntamento della fase campionato in cerca di una svolta, dopo un inizio difficile nelle rispettive campagne europee.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Viking-Feyenoord, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Viking-Feyenoord in Champions League?

Viking-Feyenoord si gioca martedì 8 dicembre 2026 alla Lyse Arena di Stavanger.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 12:45 Lyse Arena

Come acquistare i biglietti per Viking-Feyenoord di Champions League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima sfida di Champions League tra Viking e Feyenoord:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del club (Viking FK): Il modo più diretto, sicuro e affidabile per acquistare i biglietti è il portale ufficiale del Viking FK. Di solito, gli abbonati e i soci del club hanno la precedenza durante le fasi di prevendita riservate, prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi a disposizione del pubblico.

Il modo più diretto, sicuro e affidabile per acquistare i biglietti è il portale ufficiale del Viking FK. Di solito, gli abbonati e i soci del club hanno la precedenza durante le fasi di prevendita riservate, prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi a disposizione del pubblico. Settore riservato ai tifosi ospiti (Feyenoord): I tifosi della squadra olandese in trasferta devono acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali del Feyenoord.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Viking-Feyenoord di Champions League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League tra Viking e Feyenoord:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: Di solito costano indicativamente tra 40 € e 90 € .

Di solito costano indicativamente tra . Prevendita per soci e abbonati: I prezzi partono da circa 35 € fino a 75 €.

I prezzi partono da circa Pacchetti VIP e hospitality: Di solito partono da circa 250 € e possono superare i 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori dietro le porte / anelli superiori: Prezzi a partire da circa 2.150 € fino a 2.400 € .

Prezzi a partire da circa . Settori laterali / posti premium: Spesso i prezzi partono da 2.900 € e superano i 3.000 €.

Viking-Feyenoord di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Viking e Feyenoord

Il Viking ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 5-1 contro il KFUM in Eliteserien, arrivata dopo il successo per 4-1 sul Sabah FK in Champions League. In queste cinque gare ha segnato 18 goal e ne ha subiti 10, anche se la sconfitta per 3-2 contro il Bodø/Glimt e quella per 3-1 contro l’Aston Villa in Europa mostrano che resta vulnerabile contro avversari di alto livello.

Il Feyenoord ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 5-3 contro lo sc Heerenveen in Eredivisie, arrivata dopo il 3-0 subito contro l’Inter in Champions League. In queste cinque gare ha segnato sette goal e ne ha subiti nove, un bilancio che evidenzia la fragilità difensiva mostrata attualmente dalla squadra di Van Bronckhorst.

Viking-Feyenoord: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Viking e Feyenoord. La partita alla Lyse Arena rappresenta un raro confronto tra i due club a questo livello.