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Come acquistare i biglietti per Viking-Bayern Monaco: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il Viking affronta il Bayern Monaco in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Viking affronta il Bayern Monaco martedì 13 ottobre 2026 alla Lyse Arena di Stavanger.

Il Viking FK si è qualificato alla fase campionato dopo aver battuto il GNK Dinamo Zagabria per 5-3 complessivo nel turno di spareggio. Nel frattempo, il Bayern Monaco arriva a questa sfida dopo un netto successo per 5-0 contro la squadra norvegese FK Bodø/Glimt nella gara d'esordio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Viking-Bayern Monaco, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Viking-Bayern Monaco di Champions League?

Viking-Bayern Monaco si gioca alla Lyse Arena di Stavanger martedì 13 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Lyse Arena

Come acquistare i biglietti per Viking-Bayern Monaco di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Viking FK e Bayern Monaco alla Lyse Arena (SR-Bank Arena) di Stavanger, segui questi passaggi:

1. Vendita ufficiale Viking FK (tifosi di casa)

  • Portale biglietti: I biglietti ufficiali vengono venduti principalmente tramite il principale fornitore di ticketing del Viking FK, TicketCo.
  • Priorità per i membri: Gli abbonati stagionali del Viking e gli iscritti a Viking+ ricevono accesso prioritario ai biglietti per le partite europee prima dell'apertura della vendita generale.
  • Biglietteria il giorno della partita: Nel giorno della gara, la biglietteria dello stadio situata al Gate 4 apre 1,5 ore prima del calcio d'inizio per le vendite residue e le richieste di informazioni (si noti che l'impianto è rigorosamente cash-free).

2. Vendita ufficiale Bayern Monaco (tifosi ospiti)

  • Quota ospiti: I sostenitori che desiderano sedersi nel settore ospiti devono fare richiesta direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing del Bayern Monaco o attraverso i canali di assegnazione dei fan club.

Quanto costano i biglietti per Viking-Bayern Monaco di Champions League?

I prezzi ufficiali di listino dei biglietti per la sfida di Champions League tra Viking FK e Bayern Monaco alla Lyse Arena variano a seconda della categoria e del settore tifosi:

1. Prezzi ufficiali al botteghino

  • Categoria 1 (lato lungo / posti premium): 90 € - 140 €
  • Categoria 2 (angoli / anello superiore): 60 € - 85 €
  • Categoria 3 (dietro le porte / settore casa standard): 40 € - 55 €
  • Settore tifosi ospiti (fan block Bayern Monaco): 45 € - 50 €
  • Pacchetti VIP e hospitality: 250 € - 450 €+

Viking-Bayern Monaco di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Viking e Bayern Monaco

Il Viking ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è stato un netto 8-1 contro il Kristiansund BK in Eliteserien, mentre l'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il VfB Stoccarda, per 3-1 in Champions League. Nel corso di queste cinque gare, il Viking ha segnato 16 gol e ne ha subiti 7, confermandosi una squadra votata all'attacco e capace di numeri importanti nelle competizioni nazionali.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 in Bundesliga sul campo dell'Elversberg, dopo il 5-0 rifilato al Bodø/Glimt in Champions League. Gli unici punti lasciati per strada in questa striscia sono arrivati nello 0-0 sul campo dello Schalke. Il Bayern ha segnato 13 gol in queste cinque gare e ne ha subiti soltanto due, un rendimento che indica una squadra ben organizzata e cinica.

VIK

VIK - Forma

BRO
V1-3
SAN
D1-1
VFB
S3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
Gol segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FCB

FCB - Forma

OSN
V1-4
S04
D0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
Gol segnato (subito)
18/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Viking-Bayern Monaco: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Viking e Bayern Monaco.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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