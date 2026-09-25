Il Viking affronta il Bayern Monaco martedì 13 ottobre 2026 alla Lyse Arena di Stavanger.

Il Viking FK si è qualificato alla fase campionato dopo aver battuto il GNK Dinamo Zagabria per 5-3 complessivo nel turno di spareggio. Nel frattempo, il Bayern Monaco arriva a questa sfida dopo un netto successo per 5-0 contro la squadra norvegese FK Bodø/Glimt nella gara d'esordio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Viking-Bayern Monaco, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Viking-Bayern Monaco di Champions League?

Viking-Bayern Monaco si gioca alla Lyse Arena di Stavanger martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Lyse Arena

Come acquistare i biglietti per Viking-Bayern Monaco di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Viking FK e Bayern Monaco alla Lyse Arena (SR-Bank Arena) di Stavanger, segui questi passaggi:

1. Vendita ufficiale Viking FK (tifosi di casa)

Portale biglietti: I biglietti ufficiali vengono venduti principalmente tramite il principale fornitore di ticketing del Viking FK, TicketCo.

Priorità per i membri: Gli abbonati stagionali del Viking e gli iscritti a Viking+ ricevono accesso prioritario ai biglietti per le partite europee prima dell'apertura della vendita generale.

Biglietteria il giorno della partita: Nel giorno della gara, la biglietteria dello stadio situata al Gate 4 apre 1,5 ore prima del calcio d'inizio per le vendite residue e le richieste di informazioni (si noti che l'impianto è rigorosamente cash-free).

2. Vendita ufficiale Bayern Monaco (tifosi ospiti)

Quota ospiti: I sostenitori che desiderano sedersi nel settore ospiti devono fare richiesta direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing del Bayern Monaco o attraverso i canali di assegnazione dei fan club.

Quanto costano i biglietti per Viking-Bayern Monaco di Champions League?

I prezzi ufficiali di listino dei biglietti per la sfida di Champions League tra Viking FK e Bayern Monaco alla Lyse Arena variano a seconda della categoria e del settore tifosi:

1. Prezzi ufficiali al botteghino

Categoria 1 (lato lungo / posti premium): 90 € - 140 €

Categoria 2 (angoli / anello superiore): 60 € - 85 €

Categoria 3 (dietro le porte / settore casa standard): 40 € - 55 €

Settore tifosi ospiti (fan block Bayern Monaco): 45 € - 50 €

Pacchetti VIP e hospitality: 250 € - 450 €+

Viking-Bayern Monaco di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Viking e Bayern Monaco

Il Viking ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è stato un netto 8-1 contro il Kristiansund BK in Eliteserien, mentre l'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il VfB Stoccarda, per 3-1 in Champions League. Nel corso di queste cinque gare, il Viking ha segnato 16 gol e ne ha subiti 7, confermandosi una squadra votata all'attacco e capace di numeri importanti nelle competizioni nazionali.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 in Bundesliga sul campo dell'Elversberg, dopo il 5-0 rifilato al Bodø/Glimt in Champions League. Gli unici punti lasciati per strada in questa striscia sono arrivati nello 0-0 sul campo dello Schalke. Il Bayern ha segnato 13 gol in queste cinque gare e ne ha subiti soltanto due, un rendimento che indica una squadra ben organizzata e cinica.

Viking-Bayern Monaco: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Viking e Bayern Monaco.