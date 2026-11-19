Il VfB Stuttgart ospita l’Union Berlin sabato 12 dicembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Nei confronti della stagione 2025–26, l’Union Berlin ha vinto 2-1 in casa nell’agosto 2025, prima che l’ex attaccante dello Stoccarda Jeong Woo-yeong siglasse il gol del definitivo 1-1 per gli ospiti alla MHP Arena nel gennaio 2026. Con nove reti segnate soltanto negli ultimi tre scontri in campionato, questa sfida mette regolarmente di fronte il fattore campo dello Stoccarda, che ha perso una sola volta nelle nove partite casalinghe contro l’Union, e la tenacia della squadra berlinese.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per VfB Stuttgart-Union Berlin, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca VfB Stuttgart-Union Berlin in Bundesliga?

VfB Stuttgart-Union Berlin si gioca alla MHPArena di Stoccarda sabato 12 dicembre 2026.

Bundesliga - Game Week 13 12 dic 2026 - 09:30 MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Union Berlin in Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Union Berlin in Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del VfB Stuttgart (vendita primaria, tifosi di casa): I biglietti per le partite casalinghe alla MHP Arena vengono messi inizialmente in vendita direttamente sul portale ufficiale del VfB Stuttgart. Di norma la vendita apre prima ai soci del club, per poi passare alle eventuali fasi di vendita libera, in base alla domanda e alla disponibilità.

I biglietti per le partite casalinghe alla MHP Arena vengono messi inizialmente in vendita direttamente sul portale ufficiale del VfB Stuttgart. Di norma la vendita apre prima ai soci del club, per poi passare alle eventuali fasi di vendita libera, in base alla domanda e alla disponibilità. Biglietteria ufficiale dell’1. FC Union Berlin (tifosi ospiti): Chi sostiene la squadra ospite deve richiedere i biglietti per il settore ospiti direttamente tramite il sistema di biglietteria ufficiale dell’Union Berlin. Il club assegna i biglietti per la trasferta ai soci e ai club di tifosi registrati secondo le consuete regole di distribuzione per le gare fuori casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se le opzioni offerte dai club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-Union Berlin in Bundesliga?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per VfB Stuttgart-Union Berlin in Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Settori in piedi (Cannstatter Kurve e settori ospiti): In genere costano tra 20 e 30 € .

In genere costano tra . Posti a sedere di categoria ordinaria (anelli superiore e inferiore): In genere costano tra 45 e 75 € .

In genere costano tra . Posti a sedere di categoria superiore e tribuna principale (Haupttribüne): Costano tra 80 e oltre 120 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard rivenduti e posti nell’anello superiore: Partono da circa 130-175 € .

Partono da circa . Posti di fascia intermedia e lungo il campo: Costano in media tra 350 e 460 € .

Costano in media tra . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno da 900 a oltre 1.100 €.

VfB Stuttgart-Union Berlin in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di VfB Stuttgart e Union Berlin

Lo Stoccarda ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando sette gol e subendone nove. Nell’ultima gara ha battuto il Werder Brema 1-0 in Bundesliga e, nello stesso periodo, ha anche vinto 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen. Le due sconfitte sono arrivate contro il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga e il Galatasaray in Champions League.

Nelle ultime cinque partite l’Union Berlin non ha ottenuto vittorie: un pareggio e quattro sconfitte, con appena due gol segnati e dieci subiti. Nell’ultima gara ha perso 2-0 in amichevole contro il Wolfsburg e ha subito anche una sconfitta per 2-0 contro il Friburgo in Bundesliga. Il pareggio per 1-1 con il Colonia in campionato rappresenta il suo miglior risultato in questo periodo.

VfB Stuttgart-Union Berlin: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club è terminato 1-1 alla MHPArena in Bundesliga il 18 gennaio 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette, lo Stoccarda ha il bilancio migliore: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nelle cinque partite sono stati segnati complessivamente 17 gol, compresi gli otto del 4-4 all’Alte Försterei nell’aprile 2025.