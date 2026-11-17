Il VfB Stuttgart ospita il Lille mercoledì 9 dicembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

L’unico precedente di cui si abbia notizia è un’amichevole precampionato dell’agosto 2002, vinta di misura per 1-0 dalla squadra francese. Le due squadre arrivano a questa sfida della fase campionato europea alla MHPArena impegnate in campagne continentali in cui ogni punto in classifica è importante.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di VfB Stuttgart-Lille, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca VfB Stuttgart-Lille di Champions League?

VfB Stuttgart-Lille si gioca alla MHPArena di Stoccarda mercoledì 9 dicembre 2026.

Champions League - Game Week 6 9 dic 2026 - 15:00 MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Lille di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra VfB Stuttgart e Lille:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e affidabile per assicurarsi biglietti autentici al prezzo nominale è utilizzare i portali ufficiali di biglietteria del VfB Stuttgart e del LOSC Lille. Di norma viene data priorità ai soci dei club, agli abbonati e ai tifosi registrati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-Lille di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League tra VfB Stuttgart e Lille:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per soci e vendita generale: I prezzi vanno generalmente da circa 25 a 70 € .

I prezzi vanno generalmente da circa . Tribuna centrale e categorie premium: I prezzi vanno generalmente da 80 a 150 € .

I prezzi vanno generalmente da . Pacchetti hospitality e VIP: I prezzi partono da 500 € e arrivano a oltre 2.500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita dei biglietti più economici e per i lati corti: I prezzi partono da circa 120 a 140 € .

I prezzi partono da circa . Rivendita dei biglietti per i lati lunghi e delle categorie premium: I prezzi vanno spesso da 200 a oltre 400 € .

I prezzi vanno spesso da . Rivendita dei biglietti più richiesti e VIP: I prezzi possono superare 1.500 e arrivare a oltre 2.500 €.

VfB Stuttgart-Lille di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di VfB Stuttgart e Lille

Il VfB Stuttgart ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 in Bundesliga contro il Werder Brema, arrivata dopo la sconfitta per 2-0 in Champions League sul campo del Galatasaray. In precedenza, nello stesso periodo, ha vinto per 2-4 in trasferta contro il Bayer Leverkusen. Nelle cinque partite, il VfB Stuttgart ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Lille ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Più di recente ha battuto il Rennes per 1-2 in Ligue 1 e ha pareggiato 0-0 con il Bodø/Glimt in Champions League. L’unica sconfitta in questo periodo è stata il 2-4 contro il Galatasaray in Europa. Nelle cinque partite, il Lille ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei.

VfB Stuttgart-Lille: I precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra VfB Stuttgart e Lille. Ulteriori informazioni sugli incontri passati saranno aggiunte non appena disponibili.