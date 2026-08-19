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Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il VfB Stoccarda affronta l'FC Colonia in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il VfB Stuttgart affronta l'FC Koeln venerdì 4 settembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda. 

Lo Stoccarda arriva a questa sfida con l'obiettivo di mantenere aperta una striscia attiva di sei partite senza sconfitte contro l'FC Koeln, dopo il successo per 3-1 nel precedente scontro diretto. Entrambe le squadre scendono in campo alla ricerca di slancio a inizio stagione, con lo Stoccarda intenzionato a difendere il proprio rendimento casalingo alla MHPArena, mentre l'FC Koeln punta a conquistare una vittoria esterna cruciale per interrompere il periodo dominante degli avversari.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?

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Bundesliga - Game Week 2
MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (VfB Stuttgart)

  • Acquista direttamente tramite il sito ufficiale del club ospitante dedicato ai biglietti.
  • Le vendite aprono alcune settimane prima del giorno della partita, con priorità riservata ai membri del club prima dell'apertura al pubblico generale.
  • In caso di tutto esaurito, controlla il portale ufficiale di scambio biglietti del club per eventuali rivendite al valore nominale da parte degli abbonati.

2. Settore ospiti (FC Koeln)

  • I tifosi della squadra in trasferta dovrebbero acquistare i biglietti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club ospite per sedersi nella sezione riservata agli ospiti.

3. Piattaforme di biglietti secondarie

  • I biglietti si trovano spesso su marketplace di rivendita di terze parti come StubHub, anche se i prezzi sono in genere maggiorati rispetto al valore nominale e la disponibilità varia.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?

I prezzi standard dei biglietti per le partite di Bundesliga alla MHPArena variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

  • Prezzo ufficiale (valore nominale): acquistando direttamente dal club ospitante, i biglietti standard vanno in genere da 15 € a 80 €, con i settori in piedi nella fascia più economica e i posti centrali a sedere in quella più alta.
  • Mercato della rivendita: Sui marketplace di terze parti come StubHub, i prezzi partono da circa 60 €-105 € per l'ingresso base, aumentando con la domanda man mano che si avvicina il giorno della partita.

VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga: tutto quello che devi sapere

VfB Stuttgart-FC Koeln: forma

Lo Stoccarda si presenta alla stagione di Bundesliga dopo una pre-season altalenante, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque amichevoli. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham il 15 agosto, anche se la settimana precedente aveva battuto l'Everton 3-1. In queste cinque partite, lo Stoccarda ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro, con un particolarmente netto 8-1 contro il Kickers Offenbach che spicca su tutti.

La forma del Koeln in pre-season è stata in gran parte positiva. La squadra di Wagner ha vinto tre delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e persa una, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco lo scorso maggio. La sfida più recente si è chiusa con due vittorie consecutive contro la Real Sociedad, per 2-1 e 2-0, mentre ha anche rifilato otto gol al Bergisch Gladbach senza subirne. Il Koeln ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

VFB

VFB - Forma

PAR
D2-2
EVE
V3-1
FUL
S1-0
HRO
V0-4
FCB
S5-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
KOE

KOE - Forma

BSC
D2-2
RSO
V2-0
RSO
V2-1
WUK
V1-2
TSG
V3-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

VfB Stuttgart-FC Koeln: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato il 14 febbraio 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 3-1 alla MHPArena in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Koeln e un match terminato in parità. Lo Stoccarda ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, subendone cinque.

Testa a testa

VfB StoccardaPareggioFC Colonia
4
1
0
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
FIN
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
FIN
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
FIN
11Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

VfB Stuttgart-FC Koeln: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il VfB Stuttgart è 17°, mentre l'FC Koeln occupa l'8° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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