Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il VfB Stuttgart affronta l'FC Koeln venerdì 4 settembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.
Lo Stoccarda arriva a questa sfida con l'obiettivo di mantenere aperta una striscia attiva di sei partite senza sconfitte contro l'FC Koeln, dopo il successo per 3-1 nel precedente scontro diretto. Entrambe le squadre scendono in campo alla ricerca di slancio a inizio stagione, con lo Stoccarda intenzionato a difendere il proprio rendimento casalingo alla MHPArena, mentre l'FC Koeln punta a conquistare una vittoria esterna cruciale per interrompere il periodo dominante degli avversari.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando è il calcio d'inizio di VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?
Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?
1. Vendita ufficiale del club di casa (VfB Stuttgart)
- Acquista direttamente tramite il sito ufficiale del club ospitante dedicato ai biglietti.
- Le vendite aprono alcune settimane prima del giorno della partita, con priorità riservata ai membri del club prima dell'apertura al pubblico generale.
- In caso di tutto esaurito, controlla il portale ufficiale di scambio biglietti del club per eventuali rivendite al valore nominale da parte degli abbonati.
2. Settore ospiti (FC Koeln)
- I tifosi della squadra in trasferta dovrebbero acquistare i biglietti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club ospite per sedersi nella sezione riservata agli ospiti.
3. Piattaforme di biglietti secondarie
- I biglietti si trovano spesso su marketplace di rivendita di terze parti come StubHub, anche se i prezzi sono in genere maggiorati rispetto al valore nominale e la disponibilità varia.
Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?
I prezzi standard dei biglietti per le partite di Bundesliga alla MHPArena variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:
- Prezzo ufficiale (valore nominale): acquistando direttamente dal club ospitante, i biglietti standard vanno in genere da 15 € a 80 €, con i settori in piedi nella fascia più economica e i posti centrali a sedere in quella più alta.
- Mercato della rivendita: Sui marketplace di terze parti come StubHub, i prezzi partono da circa 60 €-105 € per l'ingresso base, aumentando con la domanda man mano che si avvicina il giorno della partita.
VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga: tutto quello che devi sapere
VfB Stuttgart-FC Koeln: forma
Lo Stoccarda si presenta alla stagione di Bundesliga dopo una pre-season altalenante, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque amichevoli. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham il 15 agosto, anche se la settimana precedente aveva battuto l'Everton 3-1. In queste cinque partite, lo Stoccarda ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro, con un particolarmente netto 8-1 contro il Kickers Offenbach che spicca su tutti.
La forma del Koeln in pre-season è stata in gran parte positiva. La squadra di Wagner ha vinto tre delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e persa una, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco lo scorso maggio. La sfida più recente si è chiusa con due vittorie consecutive contro la Real Sociedad, per 2-1 e 2-0, mentre ha anche rifilato otto gol al Bergisch Gladbach senza subirne. Il Koeln ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.
VfB Stuttgart-FC Koeln: precedenti recenti
L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato il 14 febbraio 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 3-1 alla MHPArena in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Koeln e un match terminato in parità. Lo Stoccarda ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, subendone cinque.
Testa a testa
VfB Stuttgart-FC Koeln: classifica
Nell'attuale classifica di Bundesliga, il VfB Stuttgart è 17°, mentre l'FC Koeln occupa l'8° posto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
D
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
D
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
S
D
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
D
V
S
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
S
V
D
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
D
S
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
D
V
S
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
S
V
S
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
D
V
S
D
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
D
V
D
S
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
S
S
D
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
S
D
S
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
S
V
S
S
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
S
S
V
S
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
S
S
S
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
S
S
S
D
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
S
S
S
S