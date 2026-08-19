Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il VfB Stuttgart affronta l'FC Koeln venerdì 4 settembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Lo Stoccarda arriva a questa sfida con l'obiettivo di mantenere aperta una striscia attiva di sei partite senza sconfitte contro l'FC Koeln, dopo il successo per 3-1 nel precedente scontro diretto. Entrambe le squadre scendono in campo alla ricerca di slancio a inizio stagione, con lo Stoccarda intenzionato a difendere il proprio rendimento casalingo alla MHPArena, mentre l'FC Koeln punta a conquistare una vittoria esterna cruciale per interrompere il periodo dominante degli avversari.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 2 4 set 2026 - 14:30 MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (VfB Stuttgart)

Acquista direttamente tramite il sito ufficiale del club ospitante dedicato ai biglietti.

Le vendite aprono alcune settimane prima del giorno della partita, con priorità riservata ai membri del club prima dell'apertura al pubblico generale.

In caso di tutto esaurito, controlla il portale ufficiale di scambio biglietti del club per eventuali rivendite al valore nominale da parte degli abbonati.

2. Settore ospiti (FC Koeln)

I tifosi della squadra in trasferta dovrebbero acquistare i biglietti esclusivamente tramite il portale ufficiale del club ospite per sedersi nella sezione riservata agli ospiti.

3. Piattaforme di biglietti secondarie

I biglietti si trovano spesso su marketplace di rivendita di terze parti come StubHub , anche se i prezzi sono in genere maggiorati rispetto al valore nominale e la disponibilità varia.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga?

I prezzi standard dei biglietti per le partite di Bundesliga alla MHPArena variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Prezzo ufficiale (valore nominale): acquistando direttamente dal club ospitante, i biglietti standard vanno in genere da 15 € a 80 €, con i settori in piedi nella fascia più economica e i posti centrali a sedere in quella più alta.

Mercato della rivendita: Sui marketplace di terze parti come StubHub , i prezzi partono da circa 60 €-105 € per l'ingresso base, aumentando con la domanda man mano che si avvicina il giorno della partita.

VfB Stuttgart-FC Koeln in Bundesliga: tutto quello che devi sapere

VfB Stuttgart-FC Koeln: forma

Lo Stoccarda si presenta alla stagione di Bundesliga dopo una pre-season altalenante, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque amichevoli. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham il 15 agosto, anche se la settimana precedente aveva battuto l'Everton 3-1. In queste cinque partite, lo Stoccarda ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro, con un particolarmente netto 8-1 contro il Kickers Offenbach che spicca su tutti.

La forma del Koeln in pre-season è stata in gran parte positiva. La squadra di Wagner ha vinto tre delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e persa una, con l'unica sconfitta arrivata nel 5-1 in Bundesliga contro il Bayern Monaco lo scorso maggio. La sfida più recente si è chiusa con due vittorie consecutive contro la Real Sociedad, per 2-1 e 2-0, mentre ha anche rifilato otto gol al Bergisch Gladbach senza subirne. Il Koeln ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

VfB Stuttgart-FC Koeln: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato il 14 febbraio 2026, quando lo Stoccarda ha vinto 3-1 alla MHPArena in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette nella competizione, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Koeln e un match terminato in parità. Lo Stoccarda ha segnato 11 gol in questi cinque confronti, subendone cinque.

VfB Stuttgart-FC Koeln: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il VfB Stuttgart è 17°, mentre l'FC Koeln occupa l'8° posto.