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Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Dynamo Dresden: prezzi per la DFB-Pokal, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Lo Stoccarda affronta la Dynamo Dresden in Coppa di Germania: ecco come acquistare i biglietti

Il VfB Stuttgart ospita la Dynamo Dresden martedì 1° dicembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Il loro ultimo confronto ufficiale risale al 29 luglio 2022, in DFB-Pokal, quando lo Stoccarda vinse di misura per 1-0 in trasferta contro la Dynamo Dresden. Prima di quella sfida di coppa, le due squadre si erano affrontate nella stagione 2019-20 di 2. Bundesliga: lo Stoccarda aveva vinto 3-0 in casa e 2-0 in trasferta.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di VfB Stuttgart-Dynamo Dresden, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca VfB Stuttgart-Dynamo Dresden di DFB-Pokal?

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden si gioca alla MHPArena di Stoccarda martedì 1° dicembre 2026.

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DFB Pokal - 1/8
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Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Dynamo Dresden di DFB-Pokal?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di DFB-Pokal tra VfB Stuttgart e Dynamo Dresden:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più affidabile per acquistare i biglietti al prezzo originale è rivolgersi direttamente ai portali ufficiali dei club. Il VfB Stuttgart gestisce la vendita dei biglietti per le partite in casa tramite la biglietteria online sul proprio sito, mentre la Dynamo Dresden distribuisce i biglietti per il settore ospiti attraverso il proprio portale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di DFB-Pokal quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-Dynamo Dresden di DFB-Pokal?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la partita di DFB-Pokal tra VfB Stuttgart e Dynamo Dresden:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti ordinari: Costano generalmente da 15 a 75 €.
  • Biglietti ridotti: Partono da appena 10-12 € per determinati settori.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti standard: Partono generalmente da circa 40-60 €.
  • Posti premium: Costano spesso da 90 € a oltre 200 €.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden di DFB-Pokal: tutto quello che c'è da sapere

La forma di VfB Stuttgart e Dynamo Dresden

Il VfB Stuttgart ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'incontro più recente ha vinto 4-2 in trasferta contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga, dopo aver battuto 1-0 il Paderborn in DFB-Pokal. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro il Borussia Mönchengladbach (2-3) e l'Hamburger SV (0-1). In quelle cinque partite, lo Stoccarda ha segnato nove goal e ne ha subiti otto.

La Dynamo Dresden ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente ha perso 2-1 contro l'Hannover 96 in 2. Bundesliga, dopo aver battuto 2-0 lo Schalke 04 in DFB-Pokal. La Dynamo Dresden ha anche perso 3-0 contro l'Holstein Kiel in campionato. In quelle cinque partite, la SGD ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.

VFB

VFB - Forma

BMG
S2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
S2-0
SVW
V1-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
DOD

DOD - Forma

FCM
V2-0
HSK
S3-0
S04
V2-0
H96
S2-1
GFT
V3-0
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 29 luglio 2022 in DFB-Pokal, quando il VfB Stuttgart vinse 1-0 sul campo della Dynamo Dresden. Considerando gli ultimi cinque confronti registrati, lo Stoccarda ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Dynamo Dresden; anche un'amichevole si è conclusa a favore della squadra di Dresda. Nei dati disponibili, lo Stoccarda ha dominato questo confronto.

Testa a testa

VfB StoccardaPareggioDynamo Dresda
4
0
1
DFB Pokal
Dynamo Dresda badge
Dynamo Dresda
DOD
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FIN
Bundesliga II
Dynamo Dresda badge
Dynamo Dresda
DOD
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
FIN
Amichevoli dei club
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
Dynamo Dresda badge
Dynamo Dresda
DOD
1
FIN
Bundesliga II
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
Dynamo Dresda badge
Dynamo Dresda
DOD
1
FIN
Amichevoli dei club
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
Dynamo Dresda badge
Dynamo Dresda
DOD
2
FIN
10Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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