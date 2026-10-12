Il VfB Stuttgart ospita il Borussia Mönchengladbach venerdì 23 ottobre 2026 alla MHP Arena di Stoccarda.

Il VfB Stuttgart ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti con il Mönchengladbach, compreso il netto successo esterno per 3-0 nella sfida più recente, disputata a gennaio 2026. Il Borussia Mönchengladbach, intanto, cerca di interrompere un periodo difficile in difesa dopo aver perso tutte e quattro le prime partite di campionato.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per procurarti i biglietti per VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach in Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 7 23 ott 2026 - 14:30 MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach alla MHP Arena, hai a disposizione diverse opzioni, dai canali ufficiali dei club alle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del VfB Stuttgart: Il modo più diretto per acquistare i biglietti è rivolgersi alla biglietteria online ufficiale del VfB Stuttgart. : Il modo più sicuro e affidabile per acquistare i biglietti è rivolgersi alla biglietteria online ufficiale del VfB Stuttgart.

Settore ospiti ufficiale (Borussia Mönchengladbach): Se desideri sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente attraverso i canali ufficiali di vendita del Borussia Mönchengladbach ai suoi soci registrati e alla rete dei suoi fan club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach alla MHP Arena variano notevolmente a seconda che vengano acquistati al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali dei club oppure sulle piattaforme di rivendita:

1. Prezzi nominali ufficiali

Acquistando direttamente dalla biglietteria ufficiale del VfB Stuttgart o tramite la quota riservata ai tifosi ospiti, le fasce di prezzo ufficiali per la Bundesliga sono generalmente le seguenti:

Posti in piedi (Stehplätze): Circa 18–25 €

Posti a sedere standard (Sitzplätze, curve / anello superiore): Circa 35–55 €

Posti a sedere di categoria 1 (tribuna principale e tribuna opposta / anello inferiore): Circa 60–90 € e oltre

VIP e hospitality: A partire da 250 € fino a diverse centinaia di euro, a seconda del pacchetto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza: I biglietti in rivendita per i posti nell’anello superiore partono generalmente da circa 45–115 € .

Prezzo medio di rivendita: A seconda della disponibilità e del settore, i prezzi medi sul mercato secondario vanno da 110 a oltre 500 € a posto.

Rivendita di biglietti VIP / premium: I prezzi possono superare 1.000 € .

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach: lo stato di forma

Lo Stuttgart ha vinto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre, segnando nove goal e subendone otto. Nell’ultima gara ha perso 1-0 in casa contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza aveva battuto 4-1 l’FC Köln in Bundesliga e 3-1 il Viking in Champions League, ma le sconfitte contro Hoffenheim e Bayern Monaco, quest’ultima per 5-1, evidenziano l’incostanza che finora ha caratterizzato la sua stagione.

Il Mönchengladbach ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, il 5-0 contro il TSV Schott Mainz in Coppa di Germania. In Bundesliga ha perso tutte e quattro le gare, subendo 16 goal. L’ultima partita di campionato si è conclusa con una sconfitta casalinga per 4-2 contro il Mainz 05. Nello stesso periodo ha perso anche 5-0 contro il Friburgo e 3-0 in casa dell’RB Leipzig.

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta a gennaio 2026: il Mönchengladbach ha ospitato lo Stuttgart e ha perso 3-0. Lo Stuttgart aveva vinto anche l’altra sfida di quella stagione, imponendosi 1-0 in casa ad agosto 2025. Nei cinque confronti diretti più recenti presenti nei dati, lo Stuttgart ha il bilancio migliore, che comprende un successo casalingo per 4-0 a maggio 2024. L’unica vittoria del Mönchengladbach è arrivata a febbraio 2025, quando si è imposto 2-1 a Stoccarda.