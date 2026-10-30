Il VfB Stuttgart ospita il Werder Bremen sabato 7 novembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Il loro più recente incontro ufficiale in campionato si è disputato il 26 aprile 2026 e si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1 alla MHPArena. Negli ultimi scontri diretti le sfide sono state equilibrate, con le vittorie distribuite in egual misura nelle stagioni recenti.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di VfB Stuttgart-Werder Bremen, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca VfB Stuttgart-Werder Bremen di Bundesliga?

VfB Stuttgart-Werder Bremen si gioca sabato 7 novembre 2026 alla MHPArena di Stoccarda.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 12:30 MHPArena

Come acquistare i biglietti per VfB Stuttgart-Werder Bremen di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra VfB Stuttgart e Werder Bremen, ci sono diverse opzioni principali, a seconda della disponibilità e delle preferenze:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale di biglietteria del VfB Stuttgart. È il modo più sicuro per ottenerli al prezzo di listino, anche se la disponibilità per le partite di campionato più richieste dipende dalle fasi di vendita riservate ai soci e dall’apertura della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per VfB Stuttgart-Werder Bremen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra VfB Stuttgart e Werder Bremen variano notevolmente a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi (Stehplätze): 18,50 € – 25 €

18,50 € – 25 € Posti a sedere standard (Sitzplätze / curve): 45 € – 110 €

45 € – 110 € Posti di categoria standard / lungo i lati del campo: 115 € – 230 €

115 € – 230 € Posti in tribuna centrale / posti premium laterali (Haupttribüne): 240 € – oltre 420 €

240 € – oltre 420 € Pacchetti hospitality & VIP: 500 € – oltre 1.200 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti in piedi / posti economici rivenduti: A partire da circa 95 € – 160 €

A partire da circa 95 € – 160 € Posti a sedere di categoria 2 / negli anelli superiore e inferiore: 200 € – 350 €

200 € – 350 € Posti a sedere premium di categoria 1 / lungo i lati del campo: 350 € – oltre 750 €

350 € – oltre 750 € Pacchetti VIP & hospitality rivenduti: 850 € – oltre 1.150 €

VfB Stuttgart-Werder Bremen di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

VfB Stuttgart-Werder Bremen: Lo stato di forma

Lo Stuttgart ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e una vittoria in amichevole nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L’ultima gara è stata l’amichevole vinta 5-0 contro il Greuther Fürth il 1° ottobre, mentre l’ultimo risultato in una partita ufficiale è stata la sconfitta per 0-1 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza, lo Stuttgart aveva battuto l’FC Köln 4-1 in campionato e il Viking 3-1 in Champions League, perdendo anche 1-2 contro l’Hoffenheim. Nelle cinque partite lo Stuttgart ha segnato 13 goal e ne ha subiti tre, anche se il risultato dell’amichevole rende il quadro complessivo più positivo.

Il Werder Bremen ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, oltre a una vittoria in Coppa di Germania contro l’SK Hansa Lüneburg. Il risultato più recente in campionato è stato il pareggio per 1-1 contro l’FC Köln del 12 settembre, dopo la vittoria per 3-1 sull’RB Leipzig della settimana precedente. L’unica sconfitta del Werder Bremen in questo periodo è arrivata contro il Freiburg, per 1-4. Nelle cinque partite il Werder Bremen ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

VfB Stuttgart-Werder Bremen: Gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra i due club si è concluso 1-1 alla MHPArena in Bundesliga il 26 aprile 2026. Nelle ultime cinque sfide lo Stuttgart ha il bilancio migliore, con due vittorie contro le due del Werder Bremen e un pareggio, anche se il risultato più netto dello Stuttgart in questi precedenti è stato il 4-0 ottenuto in trasferta contro il Werder Bremen nel dicembre 2025.