Il Venezia ospita il Sassuolo lunedì 7 dicembre 2026 allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia.

I precedenti tra le due squadre nella massima serie sono pochi e risalgono alla stagione 2021/22 di Serie A. Nei confronti più recenti in campionato, il Sassuolo ha avuto la meglio, vincendo 3-1 in trasferta nell'ottobre 2021 e poi 4-1 a Venezia nel marzo 2022.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Venezia-Sassuolo, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Venezia-Sassuolo di Serie A?

Venezia-Sassuolo si gioca allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia lunedì 7 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 7 dic 2026 - 12:30 Stadio Pierluigi Penzo

Come acquistare i biglietti per Venezia-Sassuolo di Serie A?

Per acquistare i biglietti per la partita di Serie A tra Venezia e Sassuolo, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente attraverso i portali ufficiali di biglietteria del Venezia FC o dell'US Sassuolo quando i biglietti per la partita saranno messi in vendita libera.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Venezia-Sassuolo di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Venezia e Sassuolo:

1. Canali ufficiali dei club

Curva / posti standard: da 25 € a 40 €.

da 25 € a 40 €. Tribuna / posti lungo il campo: da 50 € a 120 €.

da 50 € a 120 €. Categorie VIP / hospitality: da 150 € a oltre 300 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Anello inferiore / posti standard: da 70 € a 90 €.

da 70 € a 90 €. Posti lungo il campo: da 130 € a 260 €.

da 130 € a 260 €. Settori centrali premium: da 300 € a oltre 350 €.

Venezia-Sassuolo di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Venezia e Sassuolo

Nelle ultime cinque partite di Serie A, il Venezia ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Como; nello stesso periodo ha perso anche 2-0 contro l'Inter e 1-0 contro il Genoa. L'unico risultato positivo è stata la vittoria per 1-0 sul Napoli a ottobre. In queste cinque partite, il Venezia ha segnato tre goal e ne ha subiti sei.

Il Sassuolo ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato: dopo il pareggio per 1-1 con il Milan, ha subito quattro sconfitte consecutive. La gara più recente si è chiusa con una sconfitta casalinga per 4-2 contro la Fiorentina, mentre la settimana precedente aveva perso 6-2 contro la Lazio. Ha perso anche 4-2 a Frosinone e 2-0 a Como. In totale, il Sassuolo ha segnato dieci goal e ne ha subiti diciassette in queste cinque partite.

Venezia-Sassuolo: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al marzo 2022 in Serie A, quando il Sassuolo vinse 4-1 in trasferta contro il Venezia. Prima di allora, il Sassuolo aveva ottenuto una vittoria casalinga per 3-1 nell'ottobre 2021. Le due squadre si erano affrontate anche tre volte in Serie C tra il 2007 e il 2008: il Venezia vinse due di quelle partite e il Sassuolo una. Considerando tutti e cinque gli incontri presenti nei dati, il Sassuolo ha il bilancio migliore.