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Come acquistare i biglietti per Valencia-Villarreal: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Valencia affronta il Villarreal in LaLiga: ecco come assicurarti i biglietti

Il Valencia ospita il Villarreal sabato 24 ottobre 2026 all’Estadio Mestalla di Valencia.

Nei 52 precedenti ufficiali di Liga tra le due squadre, il Villarreal è leggermente avanti con 23 vittorie contro le 18 del Valencia, oltre a 11 pareggi. Nell’ultimo incontro di Liga, disputato il 22 febbraio 2026, il Villarreal ha battuto il Valencia 2-1 all’Estadio de la Cerámica.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Valencia-Villarreal, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Villarreal di Liga?

Valencia-Villarreal si gioca all’Estadio Mestalla di Valencia sabato 24 ottobre 2026.

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LaLiga - Game Week 10
Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Villarreal di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per Valencia-Villarreal di Liga allo stadio Mestalla:

1. Canali ufficiali del club

  • Portale ufficiale dei biglietti del Valencia CF: L’opzione più diretta e sicura è acquistare i biglietti standard o VIP attraverso il sito ufficiale del Valencia CF. In genere i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci e degli abbonati ufficiali, poi del pubblico, più a ridosso della partita.
  • Biglietterie dell’Estadio Mestalla (Taquillas): È possibile acquistare i biglietti direttamente alle biglietterie dell’Estadio Mestalla di Valencia nei giorni precedenti la partita o il giorno stesso, salvo esaurimento.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Villarreal di Liga?

I prezzi dei biglietti per Valencia CF-Villarreal CF di Liga allo stadio Mestalla variano in base al canale d’acquisto e al settore scelto:

1. Canali ufficiali del club

I biglietti standard venduti direttamente attraverso i canali ufficiali del Valencia CF rientrano generalmente nelle seguenti fasce di prezzo:

  • Categoria 3 / Dietro le porte (Gol Norte & Gol Sur Upper): 30–45 €
  • Categoria 2 / Tribune laterali superiori (Preferente / Tribuna Alta): 45–65 €
  • Categoria 1 / Tribune laterali inferiori (Tribuna / Main Stand): 65–90 €
  • Pacchetti VIP & hospitality: da 180 € a oltre 800 € (includono posti con sedute imbottite, accesso alla lounge e servizio di ristorazione)

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Prezzi di partenza per i posti più economici: circa 45–60 €
  • Prezzo medio di un biglietto standard: circa 170–180 €
  • Posti premium / con vista centrale: 200–350 € e oltre

Valencia-Villarreal di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Valencia e Villarreal

Nelle ultime cinque partite di Liga, il Valencia ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. L’unico successo di questa serie è arrivato in trasferta contro il Deportivo Alaves, mentre le sconfitte contro Real Sociedad (2-3), Siviglia (1-0), Barcellona (0-5) e Deportivo de A Coruna (3-1) mostrano la portata delle difficoltà. In queste cinque gare, il Valencia ha segnato cinque gol e ne ha subiti dodici.

Il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha perse tre. Il risultato più recente è una vittoria casalinga per 3-1 contro il Levante, arrivata dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Malaga. Prima di questi due risultati positivi, aveva perso contro Real Betis, Borussia Dortmund in Champions League e Deportivo de A Coruna. In queste cinque partite, il Villarreal ha segnato undici gol e ne ha subiti nove.

VAL

VAL - Forma

BAR
S0-5
SEV
S1-0
ALA
V0-1
RSO
S2-3
SAN
D2-2
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VIL

VIL - Forma

BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
S1-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Valencia-Villarreal: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2026, quando il Villarreal ha battuto il Valencia 2-1 in casa in Liga. In precedenza, nell’ottobre 2025, il Valencia aveva vinto 2-0 al Mestalla. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Villarreal conta tre vittorie contro una del Valencia e un pareggio, anche se le sfide sono state costantemente equilibrate, con diverse partite decise da un solo gol di scarto.

Testa a testa

ValenciaPareggioVillarreal
0
2
3
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
3Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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