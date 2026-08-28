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Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Valencia affronta la Real Sociedad nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Valencia affronta la Real Sociedad mercoledì 20 settembre 2026 all'Estadio Mestalla di Valencia.

Nel loro confronto più recente, a maggio 2026, il Valencia ha conquistato una drammatica vittoria esterna per 4-3 sulla Real Sociedad in una partita ricca di emozioni. Storicamente, i recenti testa a testa tra i due club sono stati molto equilibrati, con una combinazione di successi di misura e pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Valencia-Real Sociedad, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Real Sociedad di Liga?

Valencia-Real Sociedad si gioca all'Estadio Mestalla di Valencia, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato dal tuo broadcaster locale.

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LaLiga - Game Week 7
Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Sociedad di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga Valencia-Real Sociedad all'Estadio Mestalla il 20 settembre 2026, puoi utilizzare questi canali ufficiali e secondari:

  • Sito ufficiale del Valencia CF: La fonte principale e più sicura è direttamente il portale ufficiale di biglietteria del Valencia CF. I biglietti vengono generalmente messi a disposizione del pubblico generale alcune settimane prima del giorno della partita, dopo che gli abbonati stagionali (socis) hanno occupato i loro posti.
  • Biglietteria dell'Estadio Mestalla: Puoi acquistare i biglietti di persona alla biglietteria dello stadio di Valencia nei giorni che precedono la gara o il giorno stesso della partita, a condizione che l'incontro non sia completamente esaurito.
  • Marketplace secondari e aggregatori: Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita per le partite al Mestalla.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Real Sociedad di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga Valencia-Real Sociedad all'Estadio Mestalla dipendono dal canale di acquisto e dalla categoria del posto:

  • Vendita ufficiale al pubblico generale (prezzo nominale): Direttamente dal Valencia CF, i biglietti standard per il giorno della partita vanno generalmente da 25 £ a 75 £ (€30 a €85) per i posti standard negli anelli superiori e inferiori, a seconda del settore.
  • Mercato secondario e rivenditori: Sugli aggregatori di biglietti e sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i posti d'ingresso di fascia base partono in genere da circa 45 £ a 60 £ ($59 a $76), mentre i biglietti standard medi costano circa 180 £ a 200 £. Le opzioni VIP o hospitality possono partire da oltre 600 £.

Valencia-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Valencia e Real Sociedad

Il Valencia ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis in Liga il 25 agosto, dopo lo 0-0 con il Celta Vigo tre giorni prima. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, per 2-0. Il Valencia è rimasto a secco in tre di queste cinque partite e le sue due gare ufficiali in questa stagione non hanno prodotto gol dalla parte giusta.

La Real Sociedad ha perso tutte le sue cinque partite più recenti. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis in Liga il 21 agosto e, prima ancora, è stata battuta 3-1 dal Chelsea e ha incassato sconfitte consecutive contro l'FC Koeln in precampionato. Due sconfitte contro il Koeln e un ko per 2-1 contro il Toulouse completano una serie di cinque sconfitte consecutive. La squadra di Matarazzo ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

VAL

VAL - Forma

BET
S0-1
COR
S3-1
BAR
S0-5
SEV
S1-0
ALA
V0-1
Gol segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
RSO

RSO - Forma

ESP
V2-1
CEL
D0-0
ELC
V2-3
ATM
S0-3
BOU
S1-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Valencia-Real Sociedad: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga il 17 maggio 2026, quando il Valencia ha vinto 4-3 in trasferta sul campo della Real Sociedad. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 all'Estadio Mestalla nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Valencia conta due vittorie contro le due della Real Sociedad, con un pareggio. L'ultimo confronto casalingo al Mestalla, nel gennaio 2025, si è concluso 1-0 per il Valencia.

Testa a testa

ValenciaPareggioReal Sociedad
2
1
2
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
4
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Valencia e Real Sociedad

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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