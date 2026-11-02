Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Il Valencia ospita il Barcellona domenica 8 novembre 2026 all’Estadio Mestalla di Valencia.

Nell’ultimo confronto, disputato nel febbraio 2026, il Real Madrid ha ottenuto una netta vittoria per 2-0 in trasferta all’Estadio Mestalla. Negli ultimi cinque scontri diretti nella Liga, il Real Madrid ha avuto la meglio con tre vittorie, contro un solo successo del Valencia e un pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Valencia-Real Madrid, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Valencia-Real Madrid di Liga?

Valencia-Real Madrid si gioca all’Estadio Mestalla di Valencia domenica 8 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Real Madrid di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per Valencia-Real Madrid all’Estadio Mestalla:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi verificare la disponibilità dei biglietti direttamente sul sito ufficiale del Valencia CF. Per le partite di cartello come quella contro il Real Madrid, di solito viene data la precedenza ai soci del club (Socio VCF), prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali di vendita principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Real Madrid di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Valencia e Real Madrid all’Estadio Mestalla:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I prezzi partono da circa 40-70 € per i posti negli anelli superiori o agli angoli, anche se i biglietti per le partite di cartello contro il Real Madrid sono soggetti a forti restrizioni e di solito vengono assegnati con priorità ai soci del club (Socios VCF).

I prezzi partono da circa per i posti negli anelli superiori o agli angoli, anche se i biglietti per le partite di cartello contro il Real Madrid sono soggetti a forti restrizioni e di solito vengono assegnati con priorità ai soci del club (Socios VCF). Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality premium ufficiali acquistati tramite il club o i partner autorizzati partono generalmente da circa 300-350 € o più a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard: I prezzi partono da circa 100-130 € per i posti negli anelli superiori dietro le porte, come nei settori Gol Xicotet.

I prezzi partono da circa per i posti negli anelli superiori dietro le porte, come nei settori Gol Xicotet. Tribune laterali e posti premium: I posti con una visuale migliore lungo i lati del campo o negli anelli inferiori costano generalmente 180-300 € o più , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore.

I posti con una visuale migliore lungo i lati del campo o negli anelli inferiori costano generalmente , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore. Rivendita VIP: I biglietti hospitality premium e i posti VIP esclusivi possono raggiungere prezzi molto più alti, arrivando a diverse migliaia di euro per le suite di lusso.

Valencia-Real Madrid di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Valencia-Real Madrid: lo stato di forma

Il Valencia arriva a questa partita in un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Liga. L’unico successo in questo periodo è arrivato in trasferta contro il Deportivo Alaves. Da allora ha perso contro Real Sociedad, Siviglia e Barcellona, con quest’ultima sconfitta per 5-0 al Camp Nou particolarmente pesante. In queste cinque partite, il Valencia ha segnato appena quattro goal e ne ha subiti nove: la fiducia al Mestalla sarà fragile.

I risultati recenti del Real Madrid sono più altalenanti di quanto suggerisca la sua posizione in classifica. La squadra di Mourinho ha vinto due delle ultime quattro partite di Liga e ne ha perse altrettante; il risultato più recente è una sconfitta contro l’Atletico Madrid. Nello stesso periodo ha anche battuto il Rayo Vallecano per 4-1 e l’Inter per 2-1 in Champions League, segnando dieci goal e subendone cinque nelle cinque partite complessive.

Valencia-Real Madrid: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Real Madrid ha vinto 2-0 al Mestalla. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie, contro una del Valencia e un pareggio. In queste cinque sfide, il Real Madrid ha segnato undici goal e il Valencia cinque, a conferma della superiorità mostrata di recente dal club del Bernabeu in questo confronto.