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Come acquistare i biglietti per Valencia-Osasuna: prezzi per la partita di LaLiga, informazioni sull’incontro, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Valencia affronta l’Osasuna nella Liga. Ecco come assicurarti i biglietti

Il Valencia ospita l'Osasuna domenica 29 novembre 2026 all'Estadio Mestalla.

I loro recenti confronti sono stati spesso equilibrati, come dimostra lo spettacolare 3-3 all'El Sadar nella stagione 2024-25. Nell'ultimo scontro diretto, il 1° marzo 2026, il Valencia ha battuto di misura l'Osasuna per 1-0 in casa grazie a un rigore nel secondo tempo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Valencia-Osasuna, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Osasuna di Liga?

Valencia-Osasuna si gioca all'Estadio Mestalla domenica 29 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 14
Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Osasuna di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Valencia e Osasuna:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente sul sito ufficiale del Valencia CF o alla biglietteria dell'Estadio Mestalla è il modo più sicuro e diretto per assicurarsi un posto.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Osasuna di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Betis e Rayo Vallecano:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard: Partono da circa 30-45 €.
  • Settori laterali e centrali: Generalmente costano tra 60 e 110 €.
  • VIP e hospitality: Partono da 300-500 € e oltre.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello superiore e settori dietro le porte: A partire da circa 45-55 €.
  • Settori laterali e posti con vista migliore: Spesso costano tra 75 e 150 €.
  • Rivendita di biglietti premium e VIP: I prezzi possono andare da 200 € a oltre 350 €.

Valencia-Osasuna di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Valencia-Osasuna: Lo stato di forma

Il Valencia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Villarreal e la squadra non vince in campionato da quattro partite, dal successo per 0-1 sul campo del Deportivo Alaves a settembre. In queste cinque gare, il Valencia ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto: un bilancio che riflette le difficoltà incontrate dalla squadra di Aguirre sia in attacco che in difesa.

Nelle ultime cinque partite di Liga, l'Osasuna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha battuto il Racing Santander per 2-0, dopo aver subito una pesante sconfitta per 5-2 sul campo del Real Betis e aver perso 4-0 contro l'Atletico Madrid. In queste cinque partite, la squadra ospite ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici, anche se la vittoria contro il Racing le dà una base da cui ripartire in vista di questa trasferta.

VAL

VAL - Forma

SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
S1-2
ELC
V0-1
RMA
S0-3
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OSA

OSA - Forma

SAN
V2-0
SEV
S2-0
ACL
V0-6
COR
S2-1
ATH
D1-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Valencia-Osasuna: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club si è giocato in Liga il 1° marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 1-0 all'Estadio Mestalla. Il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti è in perfetto equilibrio: due vittorie per il Valencia, due per l'Osasuna e un pareggio. L'ultima sfida in trasferta, disputata nell'agosto 2025, si è conclusa con una vittoria per 1-0 dell'Osasuna sul proprio campo.

Testa a testa

ValenciaPareggioOsasuna
2
2
1
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Valencia
VAL
1
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Osasuna
OSA
0
FIN
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OSA
1
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0
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Osasuna
OSA
3
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Valencia
VAL
3
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Valencia
VAL
0
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Osasuna
OSA
0
FIN
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
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Valencia
VAL
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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