Il Valencia ospita l'Osasuna domenica 29 novembre 2026 all'Estadio Mestalla.

I loro recenti confronti sono stati spesso equilibrati, come dimostra lo spettacolare 3-3 all'El Sadar nella stagione 2024-25. Nell'ultimo scontro diretto, il 1° marzo 2026, il Valencia ha battuto di misura l'Osasuna per 1-0 in casa grazie a un rigore nel secondo tempo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Valencia-Osasuna, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Osasuna di Liga?

Valencia-Osasuna si gioca all'Estadio Mestalla domenica 29 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Osasuna di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Valencia e Osasuna:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente sul sito ufficiale del Valencia CF o alla biglietteria dell'Estadio Mestalla è il modo più sicuro e diretto per assicurarsi un posto.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Valencia-Osasuna di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Betis e Rayo Vallecano:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Partono da circa 30-45 € .

Partono da circa . Settori laterali e centrali: Generalmente costano tra 60 e 110 € .

Generalmente costano tra . VIP e hospitality: Partono da 300-500 € e oltre.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore e settori dietro le porte: A partire da circa 45-55 € .

A partire da circa . Settori laterali e posti con vista migliore: Spesso costano tra 75 e 150 € .

Spesso costano tra . Rivendita di biglietti premium e VIP: I prezzi possono andare da 200 € a oltre 350 €.

Valencia-Osasuna di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Valencia-Osasuna: Lo stato di forma

Il Valencia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Villarreal e la squadra non vince in campionato da quattro partite, dal successo per 0-1 sul campo del Deportivo Alaves a settembre. In queste cinque gare, il Valencia ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto: un bilancio che riflette le difficoltà incontrate dalla squadra di Aguirre sia in attacco che in difesa.

Nelle ultime cinque partite di Liga, l'Osasuna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha battuto il Racing Santander per 2-0, dopo aver subito una pesante sconfitta per 5-2 sul campo del Real Betis e aver perso 4-0 contro l'Atletico Madrid. In queste cinque partite, la squadra ospite ha segnato sei goal e ne ha subiti dodici, anche se la vittoria contro il Racing le dà una base da cui ripartire in vista di questa trasferta.

Valencia-Osasuna: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club si è giocato in Liga il 1° marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 1-0 all'Estadio Mestalla. Il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti è in perfetto equilibrio: due vittorie per il Valencia, due per l'Osasuna e un pareggio. L'ultima sfida in trasferta, disputata nell'agosto 2025, si è conclusa con una vittoria per 1-0 dell'Osasuna sul proprio campo.