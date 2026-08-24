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Come acquistare i biglietti per Valencia-Barcellona: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Valencia affronta il Barcellona nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Valencia affronta il Barcellona domenica 6 settembre 2026 allo stadio Mestalla di Valencia.

Il Valencia ha ottenuto un'impressionante vittoria per 3-1 contro il Barcellona nel confronto più recente al Mestalla nel maggio 2026. Tuttavia, il Barcellona mantiene un vantaggio nel bilancio complessivo dei precedenti, avendo vinto quattro degli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due squadre spagnole.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Valencia-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Barcellona di Liga?

Il Valencia affronta il Barcellona allo stadio Mestalla di Valencia, in Spagna, in una partita di Liga. I dettagli ufficiali sull'orario del calcio d'inizio saranno aggiornati qui non appena saranno disponibili.

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LaLiga - Game Week 4
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Come acquistare i biglietti per Valencia-Barcellona di Liga?

Per acquistare i biglietti per Valencia CF vs. FC Barcelona allo stadio Mestalla, segui queste opzioni principali:

  • Portale ufficiale biglietti del Valencia CF: l'opzione principale e più sicura per acquistare biglietti a prezzo nominale è direttamente tramite il portale ufficiale ticketing del Valencia CF. La vendita per il pubblico generale apre in genere da 1 a 2 settimane prima della data della partita.
  • Membership ufficiale del club ("Socio / VCF Member"): diventare membro ufficiale del VCF dà accesso prioritario ai biglietti per le partite casalinghe prima dell'apertura della vendita al pubblico generale, ed è consigliato per match ad alta richiesta come quello contro l'FC Barcelona.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: se i biglietti finiscono attraverso i canali ufficiali del club, piattaforme secondarie come StubHub offrono rivendite verificate di biglietti da parte di altri tifosi o venditori.   

Quanto costano i biglietti per Valencia-Barcellona di Liga?

I prezzi dei biglietti per Valencia CF vs. FC Barcelona del 6 settembre 2026 allo stadio Mestalla dipendono dal canale di acquisto e dalla categoria del posto:

  • Ingresso generale ufficiale (prezzo nominale): direttamente dal portale ufficiale biglietti del Valencia CF, i tagliandi di categoria standard vanno da 50 £ a 125 £, mentre i posti in tribuna centrale costano da 125 £ a oltre 250 £.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: su aggregatori di biglietti verificati come StubHub, i posti d'ingresso nei settori superiori partono da circa 140 £ a 190 £.
  • Prezzo medio di rivendita: a causa dell'elevata domanda per le partite del Barcellona, i prezzi medi dei biglietti di rivendita si aggirano in genere intorno a 420 £ a 460 £, con i posti centrali migliori e quelli negli anelli inferiori che raggiungono cifre più alte.

Valencia-Barcellona di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Valencia e Barcellona

Le ultime cinque partite del Valencia sono arrivate tutte nel precampionato, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il successo per 2-0 contro l'Hercules il 13 agosto, mentre in precedenza in estate aveva battuto anche il Derby County per 2-1. Le sconfitte contro CD Teruel e Newcastle United incorniciano un pareggio con lo Stoke City, lasciando il Valencia con una forma precampionato altalenante all'inizio della stagione ufficiale.

Il bilancio del precampionato del Barcellona nelle ultime cinque partite è di tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 2-1 contro l'Al Ahly SC il 19 agosto, dopo la vittoria per 2-5 contro il Basilea tre giorni prima. Le sconfitte contro Udinese e Birmingham City rappresentano i punti più bassi del calendario estivo, anche se i successi contro Basilea e Nottingham Forest, quest'ultimo un 1-0 in trasferta, suggeriscono che la squadra di Flick stia crescendo con continuità.

VAL

VAL - Forma

CDT
S0-1
HER
V2-0
CEL
D0-0
BET
S0-1
COR
S3-1
Gol segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BAR

BAR - Forma

BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
Gol segnato (subito)
19/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Valencia-Barcellona: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 3-1 del Valencia allo stadio Mestalla in Liga il 23 maggio 2026. Quel risultato ha fatto seguito a una serie di pesanti sconfitte per il Valencia in questo confronto, compreso il 6-0 subito al Camp Nou nel settembre 2025 e il 7-1 incassato nella stessa sede nel gennaio 2025. Nelle ultime cinque sfide, il Barcellona ha vinto tre volte contro l'unico successo del Valencia, con un'ulteriore vittoria del Barcellona arrivata in Copa del Rey. Il Barcellona ha segnato 19 gol in queste cinque partite, subendone sette.

Testa a testa

ValenciaPareggioBarcellona
1
0
4
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
Coppa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
5
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
5Gol segnati21
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Valencia-Barcellona: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Valencia è 17°, mentre il Barcellona occupa l'11° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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