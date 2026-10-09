Come acquistare i biglietti per Valencia-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Valencia affronta l'Athletic Bilbao domenica 18 ottobre 2026 allo stadio Mestalla di Valencia.

Il Valencia CF e l'Athletic Club condividono una rivalità di lunga data nel calcio spagnolo, essendo due delle istituzioni più storiche della Liga. Nel loro più recente confronto di campionato, nel maggio 2026, il Valencia ha ottenuto una vittoria esterna di misura per 1-0 a San Mamés.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarvi i biglietti per Valencia-Athletic Bilbao, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Valencia-Athletic Bilbao in Liga?

Valencia-Athletic Bilbao si gioca allo stadio Mestalla di Valencia, domenica 18 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 9 17 ott 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Come acquistare i biglietti per Valencia-Athletic Bilbao in Liga?

Per assicurarvi i biglietti per la partita di Liga tra Valencia CF e Athletic Club allo stadio Mestalla, potete seguire queste principali opzioni di acquisto:

1. Portale ufficiale biglietti del Valencia CF

Visitate lo store ufficiale online del Valencia CF per i biglietti, selezionate la partita contro l'Athletic Club e scegliete il settore che preferite.

2. Biglietterie del Mestalla (Taquillas)

Se la partita non è sold out, gli eventuali biglietti rimasti per l'ingresso generale possono essere acquistati direttamente alla biglietteria dello stadio Mestalla ( Taquillas ) nei giorni che precedono il match o il giorno stesso della gara.

3. Pacchetti VIP e hospitality ufficiali

Per avere posti garantiti con cibo e accesso alla lounge, le opzioni VIP/Hospitality sono disponibili direttamente sul sito ufficiale del Valencia CF con largo anticipo rispetto alla normale vendita per l'ingresso generale.

4. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti primari tramite il Valencia CF sono esauriti o non disponibili, potete acquistare i tagliandi tramite piattaforme secondarie come StubHub .

Quanto costano i biglietti per Valencia-Athletic Bilbao in Liga?

I prezzi dei biglietti per Valencia CF vs. Athletic Club allo stadio Mestalla variano in base alla categoria del posto e a dove li acquistate:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Ingresso generale / Posti standard: I biglietti messi in vendita ufficialmente tramite il Valencia CF vanno in genere da 40 € a 85 € .

Anello superiore / Dietro le porte (Gol Gran/Norte): ~40 € - 55 € Tribune laterali (Grada de la Mar): ~60 € - 75 € Tribuna centrale (Tribuna): ~75 € - 90 €+

Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni hospitality ufficiali, con accesso lounge, catering e posti premium, vanno generalmente da 150 € a 250 €+ .

2. Prezzi del mercato secondario

Rivendita e piattaforme per biglietti: Sulle piattaforme secondarie come StubHub , i prezzi oscillano in base alla domanda:

Posti di fascia base: A partire da 40 € a 80 € per i settori alti o dietro le porte. Posto medio per il giorno della partita: In genere intorno a 120 € a 170 € per una visuale centrale o dai settori bassi. Posti categoria 1 / Premium: Possono variare tra 200 € e 250 € .



Valencia-Athletic Bilbao in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Valencia-Athletic Bilbao: stato di forma

Il Valencia ha vinto una volta e perso quattro delle ultime cinque partite di Liga. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul campo del Deportivo Alaves il 15 settembre, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Tra questi ko ci sono stati il 5-0 contro il Barcellona e l'1-0 sul campo del Siviglia. Nelle cinque partite, il Valencia ha segnato due gol e ne ha subiti nove.

L'Athletic Bilbao ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Liga. Il risultato di spicco è stato il 3-0 contro l'Atletico Madrid, e la squadra ha vinto anche 2-0 sul campo del Celta Vigo. L'ultima partita è terminata 1-1 a Elche il 12 settembre. L'Athletic ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque in queste cinque gare.

Valencia-Athletic Bilbao: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 10 maggio 2026, quando il Valencia ha vinto 1-0 sul campo dell'Athletic Bilbao in Liga. Prima di allora, l'Athletic aveva battuto il Valencia 2-1 in una sfida di Coppa del Re nel febbraio 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette in tutte le competizioni, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte e il Valencia due.