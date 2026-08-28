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Come acquistare i biglietti per Union Berlino-Schalke 04: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Union Berlino affronta lo Schalke 04 in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Union Berlin affronta lo Schalke 04 venerdì 11 settembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Entrambe le squadre arrivano a questa giornata con l'obiettivo di costruire uno slancio iniziale cruciale e risalire la classifica di Bundesliga. I loro precedenti confronti competitivi nella massima serie tedesca hanno storicamente regalato sfide molto combattute, aggiungendo ulteriore peso a questa partita.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Union Berlin-Schalke 04, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Union Berlin-Schalke 04 si gioca all'Alte Foersterei di Berlino, con le informazioni sul calcio d'inizio che saranno confermate più vicino alla data della partita.

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Bundesliga - Game Week 3
Alte Foersterei

Come comprare i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Scheda ufficiale del club e ticket shop

  • Membership del club: I membri paganti del club hanno il primo accesso. Quando si apre la vendita per una partita casalinga, i membri fanno richiesta per una lotteria dei biglietti tramite il sito ufficiale del club (Union Zeughaus) circa 2 settimane prima.
  • Scambio ufficiale dei biglietti (Zweitmarkt): Se non riuscite a ottenere un biglietto tramite la scheda, i membri possono accedere allo Zweitmarkt sul portale ufficiale dei biglietti. Gli abbonati che non possono partecipare rivendono qui i loro biglietti al valore nominale.
  • Pubblico generale: I biglietti raramente arrivano alla vendita generale. Se ne rimangono dopo l'assegnazione ai membri e la scheda, vengono messi in vendita sul portale ufficiale, ma si esauriscono in pochi minuti.
  • Piattaforme di rivendita di terze parti: Gli aggregatori di rivendita di terze parti e le piattaforme marketplace (come StubHub) mettono in vendita biglietti per le partite più richieste.

Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Union Berlin vs. FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali al valore nominale (direttamente dal club)

Se siete abbastanza fortunati da assicurarvi i biglietti tramite la lotteria ufficiale dell'Union Berlin o lo scambio ufficiale del club (Zweitmarkt), i prezzi standard al valore nominale sono tra i più accessibili del calcio europeo:

  • Biglietti in piedi (Stehplatz): Circa 13 £ - 17 £ (€15 - €20)
  • Biglietti a sedere (Sitzplatz): Circa 25 £ - 55 £ (€30 - €65)
  • Biglietti ridotti / giovani: Fascia di prezzo inferiore da 9 £ - 13 £ (€10 - €15)

Mercato secondario e piattaforme di rivendita

I biglietti si esauriscono quasi sempre tra i membri ufficiali del club, e la domanda sui siti di marketplace secondario come StubHub fa salire significativamente i prezzi:

  • Posti di rivendita base: Aspettatevi prezzi di partenza intorno a 135 £ - 150 £ ($173+) per biglietto.
  • Prezzo medio di rivendita: I posti più richiesti sulle piattaforme secondarie hanno una media di circa 250 £ - 450 £, con posti premium o centrali che raggiungono 500 £+ per biglietto nei momenti di domanda massima.

Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Union Berlin e Schalke 04

L'Union Berlin ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 4-2 contro l'Eintracht Braunschweig in DFB-Pokal il 23 agosto. Prima di allora, ha perso 2-4 contro l'Ipswich Town in amichevole, vinto 3-2 contro l'Aris Limassol, pareggiato 2-2 con il Cagliari e perso 1-2 contro la Dynamo Dresda. In queste cinque partite, l'Union ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

Lo Schalke 04 ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un successo per 5-2 dopo i tempi supplementari contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal il 24 agosto, in cui Edin Dzeko ha segnato due volte. Prima di allora, lo Schalke ha perso 0-3 contro il Real Madrid e 0-3 contro l'Atalanta nelle amichevoli precampionato, ma aveva vinto 5-0 contro l'Hessen Kassel e 3-1 contro il Fagiano Okayama FC all'inizio dell'estate. Lo Schalke ha segnato 15 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

FCU

FCU - Forma

ARL
V3-2
IPS
S2-4
EBS
V2-4
SGE
D3-3
B04
S4-0
Gol segnato (subito)
12/15
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
S04

S04 - Forma

ATA
S0-3
RMA
S0-3
HAL
V2-5
FCA
S3-0
FCB
D0-0
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Union Berlin-Schalke 04: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale al 19 febbraio 2023, quando Union Berlin e Schalke hanno pareggiato 0-0 in Bundesliga all'Alte Foersterei. I cinque confronti di Bundesliga documentati tra le due squadre hanno prodotto una vittoria per lo Schalke, una per l'Union Berlin e tre pareggi. Il risultato più netto è arrivato il 27 agosto 2022, quando l'Union Berlin ha vinto 6-1 in trasferta sul campo dello Schalke. Le altre tre sfide si sono tutte concluse in parità, incluso un pareggio per 1-1 nell'ottobre 2020 e due 0-0.

Testa a testa

Union BerlinoPareggioSchalke 04
1
4
0
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
6
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Union Berlin e Schalke 04

Nell'attuale classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 è 15° e l'Union Berlin è 16°.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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