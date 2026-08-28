L'Union Berlin affronta lo Schalke 04 venerdì 11 settembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.
Entrambe le squadre arrivano a questa giornata con l'obiettivo di costruire uno slancio iniziale cruciale e risalire la classifica di Bundesliga. I loro precedenti confronti competitivi nella massima serie tedesca hanno storicamente regalato sfide molto combattute, aggiungendo ulteriore peso a questa partita.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Union Berlin-Schalke 04, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?
Union Berlin-Schalke 04 si gioca all'Alte Foersterei di Berlino, con le informazioni sul calcio d'inizio che saranno confermate più vicino alla data della partita.
Come comprare i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?
Scheda ufficiale del club e ticket shop
- Membership del club: I membri paganti del club hanno il primo accesso. Quando si apre la vendita per una partita casalinga, i membri fanno richiesta per una lotteria dei biglietti tramite il sito ufficiale del club (Union Zeughaus) circa 2 settimane prima.
- Scambio ufficiale dei biglietti (Zweitmarkt): Se non riuscite a ottenere un biglietto tramite la scheda, i membri possono accedere allo Zweitmarkt sul portale ufficiale dei biglietti. Gli abbonati che non possono partecipare rivendono qui i loro biglietti al valore nominale.
- Pubblico generale: I biglietti raramente arrivano alla vendita generale. Se ne rimangono dopo l'assegnazione ai membri e la scheda, vengono messi in vendita sul portale ufficiale, ma si esauriscono in pochi minuti.
- Piattaforme di rivendita di terze parti: Gli aggregatori di rivendita di terze parti e le piattaforme marketplace (come StubHub) mettono in vendita biglietti per le partite più richieste.
Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per la partita Union Berlin vs. FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita.
Prezzi ufficiali al valore nominale (direttamente dal club)
Se siete abbastanza fortunati da assicurarvi i biglietti tramite la lotteria ufficiale dell'Union Berlin o lo scambio ufficiale del club (Zweitmarkt), i prezzi standard al valore nominale sono tra i più accessibili del calcio europeo:
- Biglietti in piedi (Stehplatz): Circa 13 £ - 17 £ (€15 - €20)
- Biglietti a sedere (Sitzplatz): Circa 25 £ - 55 £ (€30 - €65)
- Biglietti ridotti / giovani: Fascia di prezzo inferiore da 9 £ - 13 £ (€10 - €15)
Mercato secondario e piattaforme di rivendita
I biglietti si esauriscono quasi sempre tra i membri ufficiali del club, e la domanda sui siti di marketplace secondario come StubHub fa salire significativamente i prezzi:
- Posti di rivendita base: Aspettatevi prezzi di partenza intorno a 135 £ - 150 £ ($173+) per biglietto.
- Prezzo medio di rivendita: I posti più richiesti sulle piattaforme secondarie hanno una media di circa 250 £ - 450 £, con posti premium o centrali che raggiungono 500 £+ per biglietto nei momenti di domanda massima.
Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
Forma di Union Berlin e Schalke 04
L'Union Berlin ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 4-2 contro l'Eintracht Braunschweig in DFB-Pokal il 23 agosto. Prima di allora, ha perso 2-4 contro l'Ipswich Town in amichevole, vinto 3-2 contro l'Aris Limassol, pareggiato 2-2 con il Cagliari e perso 1-2 contro la Dynamo Dresda. In queste cinque partite, l'Union ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.
Lo Schalke 04 ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un successo per 5-2 dopo i tempi supplementari contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal il 24 agosto, in cui Edin Dzeko ha segnato due volte. Prima di allora, lo Schalke ha perso 0-3 contro il Real Madrid e 0-3 contro l'Atalanta nelle amichevoli precampionato, ma aveva vinto 5-0 contro l'Hessen Kassel e 3-1 contro il Fagiano Okayama FC all'inizio dell'estate. Lo Schalke ha segnato 15 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.
Union Berlin-Schalke 04: precedenti recenti
L'incrocio più recente tra questi due club risale al 19 febbraio 2023, quando Union Berlin e Schalke hanno pareggiato 0-0 in Bundesliga all'Alte Foersterei. I cinque confronti di Bundesliga documentati tra le due squadre hanno prodotto una vittoria per lo Schalke, una per l'Union Berlin e tre pareggi. Il risultato più netto è arrivato il 27 agosto 2022, quando l'Union Berlin ha vinto 6-1 in trasferta sul campo dello Schalke. Le altre tre sfide si sono tutte concluse in parità, incluso un pareggio per 1-1 nell'ottobre 2020 e due 0-0.
Testa a testa
Classifica di Union Berlin e Schalke 04
Nell'attuale classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 è 15° e l'Union Berlin è 16°.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
D
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
D
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
S
D
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
D
V
S
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|7
V
S
V
D
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
D
S
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
D
V
S
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
S
V
S
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
D
V
S
D
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
D
V
D
S
|12
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
S
S
D
|13
|4
|1
|1
|2
|6
|9
|-3
|4
S
D
S
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
S
V
S
S
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
S
S
V
S
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
S
S
S
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
S
S
S
D
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
S
S
S
S