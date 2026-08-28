L'Union Berlin affronta lo Schalke 04 venerdì 11 settembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Entrambe le squadre arrivano a questa giornata con l'obiettivo di costruire uno slancio iniziale cruciale e risalire la classifica di Bundesliga. I loro precedenti confronti competitivi nella massima serie tedesca hanno storicamente regalato sfide molto combattute, aggiungendo ulteriore peso a questa partita.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Union Berlin-Schalke 04, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Union Berlin-Schalke 04 si gioca all'Alte Foersterei di Berlino, con le informazioni sul calcio d'inizio che saranno confermate più vicino alla data della partita.

Bundesliga - Game Week 3 11 set 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Come comprare i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

Scheda ufficiale del club e ticket shop

Membership del club: I membri paganti del club hanno il primo accesso. Quando si apre la vendita per una partita casalinga, i membri fanno richiesta per una lotteria dei biglietti tramite il sito ufficiale del club ( Union Zeughaus ) circa 2 settimane prima.

Scambio ufficiale dei biglietti ( Zweitmarkt ): Se non riuscite a ottenere un biglietto tramite la scheda, i membri possono accedere allo Zweitmarkt sul portale ufficiale dei biglietti. Gli abbonati che non possono partecipare rivendono qui i loro biglietti al valore nominale.

Pubblico generale: I biglietti raramente arrivano alla vendita generale. Se ne rimangono dopo l'assegnazione ai membri e la scheda, vengono messi in vendita sul portale ufficiale, ma si esauriscono in pochi minuti.

Piattaforme di rivendita di terze parti: Gli aggregatori di rivendita di terze parti e le piattaforme marketplace (come StubHub) mettono in vendita biglietti per le partite più richieste.

Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Union Berlin vs. FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali al valore nominale (direttamente dal club)

Se siete abbastanza fortunati da assicurarvi i biglietti tramite la lotteria ufficiale dell'Union Berlin o lo scambio ufficiale del club (Zweitmarkt), i prezzi standard al valore nominale sono tra i più accessibili del calcio europeo:

Biglietti in piedi ( Stehplatz ): Circa 13 £ - 17 £ (€15 - €20)

Biglietti a sedere ( Sitzplatz ): Circa 25 £ - 55 £ (€30 - €65)

Biglietti ridotti / giovani: Fascia di prezzo inferiore da 9 £ - 13 £ (€10 - €15)

Mercato secondario e piattaforme di rivendita

I biglietti si esauriscono quasi sempre tra i membri ufficiali del club, e la domanda sui siti di marketplace secondario come StubHub fa salire significativamente i prezzi:

Posti di rivendita base: Aspettatevi prezzi di partenza intorno a 135 £ - 150 £ ($173+) per biglietto.

Prezzo medio di rivendita: I posti più richiesti sulle piattaforme secondarie hanno una media di circa 250 £ - 450 £ , con posti premium o centrali che raggiungono 500 £+ per biglietto nei momenti di domanda massima.

Union Berlin-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Union Berlin e Schalke 04

L'Union Berlin ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una vittoria per 4-2 contro l'Eintracht Braunschweig in DFB-Pokal il 23 agosto. Prima di allora, ha perso 2-4 contro l'Ipswich Town in amichevole, vinto 3-2 contro l'Aris Limassol, pareggiato 2-2 con il Cagliari e perso 1-2 contro la Dynamo Dresda. In queste cinque partite, l'Union ha segnato dieci gol e ne ha subiti dieci.

Lo Schalke 04 ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato un successo per 5-2 dopo i tempi supplementari contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal il 24 agosto, in cui Edin Dzeko ha segnato due volte. Prima di allora, lo Schalke ha perso 0-3 contro il Real Madrid e 0-3 contro l'Atalanta nelle amichevoli precampionato, ma aveva vinto 5-0 contro l'Hessen Kassel e 3-1 contro il Fagiano Okayama FC all'inizio dell'estate. Lo Schalke ha segnato 15 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Union Berlin-Schalke 04: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi due club risale al 19 febbraio 2023, quando Union Berlin e Schalke hanno pareggiato 0-0 in Bundesliga all'Alte Foersterei. I cinque confronti di Bundesliga documentati tra le due squadre hanno prodotto una vittoria per lo Schalke, una per l'Union Berlin e tre pareggi. Il risultato più netto è arrivato il 27 agosto 2022, quando l'Union Berlin ha vinto 6-1 in trasferta sul campo dello Schalke. Le altre tre sfide si sono tutte concluse in parità, incluso un pareggio per 1-1 nell'ottobre 2020 e due 0-0.

Classifica di Union Berlin e Schalke 04

Nell'attuale classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 è 15° e l'Union Berlin è 16°.