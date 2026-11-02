L'Union Berlino ospita il RB Lipsia sabato 21 novembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Nell'ultimo confronto in campionato, disputato nell'aprile 2026, il RB Lipsia ha vinto 3-1 alla Red Bull Arena. L'Union Berlino si era aggiudicato la gara d'andata nel dicembre 2025 con lo stesso risultato, 3-1, allo Stadion An der Alten Försterei.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Union Berlino-RB Lipsia, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Union Berlino-RB Lipsia di Bundesliga?

Union Berlino-RB Lipsia si gioca sabato 21 novembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Bundesliga - Game Week 10 21 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Come acquistare i biglietti per Union Berlino-RB Lipsia di Bundesliga?

Ci sono diversi modi per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Union Berlino e RB Lipsia allo Stadion An der Alten Försterei, a seconda che si scelgano i canali ufficiali o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Potete consultare la piattaforma di biglietteria online ufficiale dell'1. FC Union Berlino. Poiché la domanda è molto alta e la capienza dello stadio è inferiore al numero dei soci del club, i biglietti per le partite casalinghe vengono spesso messi prima a disposizione dei soci tramite una prevendita o un sistema di sorteggio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli d'ingresso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Union Berlino-RB Lipsia di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Union Berlino e RB Lipsia variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o sul mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi (Stehplatz): In genere costano da 12 a 16 € , a seconda del settore della tribuna e delle agevolazioni per i soci.

In genere costano , a seconda del settore della tribuna e delle agevolazioni per i soci. Posti a sedere (Sitzplatz, categorie da 1 a 4): In genere costano da 20 a 48 € , con tariffe ridotte per i soci del club e i bambini.

In genere costano , con tariffe ridotte per i soci del club e i bambini. Biglietti per bambini: Disponibili in settori specifici a prezzi da 5 a 15 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di posti in piedi e biglietti d'ingresso di fascia base: I prezzi partono generalmente da circa 70-105 € per posti a sedere molto richiesti o biglietti d'ingresso di categoria standard, prima delle commissioni della piattaforma.

I prezzi partono generalmente da circa per posti a sedere molto richiesti o biglietti d'ingresso di categoria standard, prima delle commissioni della piattaforma. Rivendita di posti a sedere lungo i lati del campo e di categoria premium: I posti più richiesti, con una visuale privilegiata, costano spesso da 350 a oltre 1.100 €, a seconda della disponibilità e della domanda sul mercato.

Union Berlino-RB Lipsia di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Union Berlino-RB Lipsia: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Union Berlino ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara di Bundesliga si è chiusa sullo 0-0 contro il Borussia Dortmund; prima aveva vinto 1-0 in casa contro l'Elversberg. Il risultato più pesante in questa serie è stata la sconfitta casalinga per 7-0 contro il Bayern Monaco a settembre. Nelle cinque partite, l'Union ha segnato due goal e ne ha subiti sei.

Il RB Lipsia ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, senza pareggi. Nell'ultima ha perso 6-1 in casa del Bayern Monaco. Prima aveva battuto il PSV Eindhoven 1-0 in Champions League e travolto l'Eintracht Francoforte 6-0 in Bundesliga. Nelle cinque gare, il Lipsia ha segnato 12 goal e ne ha subiti nove: una squadra capace di vittorie con ampio margine, ma anche soggetta a sconfitte altrettanto pesanti.

Union Berlino-RB Lipsia: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il RB Lipsia ha vinto 3-1 in casa in Bundesliga. L'Union Berlino aveva vinto la gara d'andata nel dicembre 2025, anche in quel caso per 3-1. Nei cinque precedenti registrati, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio; il Lipsia ha segnato otto goal contro i cinque dell'Union.