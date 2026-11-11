L'Union Berlino ospita l'Hamburger SV sabato 5 Desember 2026 all'Alte Försterei di Berlino.

Nell'ultimo incontro di campionato, disputato il 14 febbraio 2026, l'Hamburger SV ha battuto di misura l'Union Berlino per 3-2 al Volksparkstadion. Le sfide tra le due squadre allo Stadion An der Alten Försterei sono state tradizionalmente equilibrate, come dimostra il combattuto 0-0 del settembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Union Berlino-Hamburger SV, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Union Berlino-Hamburger SV di Bundesliga?

Union Berlino-Hamburger SV si gioca all'Alte Försterei di Berlino sabato 5 Desember 2026.

Bundesliga - Game Week 12 5 dic 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Come acquistare i biglietti di Union Berlino-Hamburger SV di Bundesliga?

Ecco le opzioni abitualmente disponibili per acquistare i biglietti della sfida di Bundesliga tra Union Berlino e Hamburger SV:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell'Union Berlino: In quanto squadra di casa, l'Union Berlino mette i biglietti direttamente a disposizione attraverso il proprio portale ufficiale di vendita online. Di norma viene data priorità ai soci del club e agli abbonati prima che gli eventuali posti rimanenti siano messi in vendita per il pubblico generale o i non soci.

In quanto squadra di casa, l'Union Berlino mette i biglietti direttamente a disposizione attraverso il proprio portale ufficiale di vendita online. Di norma viene data priorità ai soci del club e agli abbonati prima che gli eventuali posti rimanenti siano messi in vendita per il pubblico generale o i non soci. Sito ufficiale dell'Hamburger SV: Per i tifosi ospiti, l'HSV riceve solitamente una quota di biglietti riservata ai tifosi in trasferta, che possono essere richiesti attraverso la sua piattaforma ufficiale di vendita secondo il sistema di priorità per i soci.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli disponibili attraverso i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Union Berlino-Hamburger SV di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Union Berlino-Hamburger SV di Bundesliga variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per i posti in piedi: Generalmente costano tra 12 e 15 € .

Generalmente costano tra . Biglietti per i posti a sedere standard: Di solito costano tra 20 e 60 € .

Di solito costano tra . Biglietti premium / per la tribuna centrale: Generalmente costano tra 75 e 90 € e oltre.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti di rivendita più economici: Partono da circa 149 € .

Partono da circa . Posti a sedere di fascia intermedia: Spesso costano tra 150 e 500 € e oltre .

Spesso costano tra . Pacchetti premium e hospitality: Costano tra 600 e 930 € e oltre.

Union Berlino-Hamburger SV di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Union Berlino-Hamburger SV: Lo stato di forma

L'Union Berlino ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 con il Colonia in Bundesliga; nello stesso periodo ha pareggiato 1-1 con l'Augsburg e 0-0 con il Borussia Dortmund. La pesante sconfitta per 5-0 in coppa contro il Colonia è stata il punto più basso di questa fase. In cinque partite, l'Union ha segnato due goal e ne ha subiti sette, mostrando difficoltà a trovare la rete con continuità.

L'Hamburger SV ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sul Borussia Mönchengladbach in Bundesliga, arrivata dopo due sconfitte consecutive contro l'Eintracht Francoforte, per 3-1 in campionato e 1-3 in coppa rispettivamente. In precedenza, nello stesso periodo, l'HSV aveva battuto il VfB Stoccarda per 1-0. La squadra ha segnato sette goal e ne ha subiti otto in queste cinque gare.

Union Berlino-Hamburger SV: I precedenti recenti

L'ultima sfida tra i due club si è disputata in Bundesliga il 14 febbraio 2026, quando l'Hamburger SV ha vinto 3-2 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 all'Alte Försterei nel settembre 2025. Nei quattro incontri registrati nei dati, che comprendono partite di Bundesliga e 2. Bundesliga, l'HSV ha ottenuto una vittoria e un pareggio nei due precedenti più recenti, mentre l'Union aveva vinto le sfide precedenti nel 2019.