L'Union Berlino ospita l'FC Köln domenica 1° novembre 2026 all'Alte Foersterei di Berlino.

Il loro confronto più recente in Bundesliga si è disputato nel maggio 2026 allo Stadion An der Alten Försterei e si è concluso con un rocambolesco 2-2. In quell'occasione, l'1. FC Union Berlin ha rimontato nel finale con i gol di Tom Rothe e Livan Burcu, pareggiando i conti dopo le reti di Marius Bülter e Said El Mala dell'1. FC Köln.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Union Berlino-FC Köln, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Union Berlino-FC Köln di Bundesliga?

Union Berlino-FC Köln si gioca all'Alte Foersterei di Berlino domenica 1° novembre 2026.

Bundesliga - Game Week 8 1 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Come acquistare i biglietti per Union Berlino-FC Köln di Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e 1. FC Köln:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto per acquistare i biglietti al prezzo nominale è utilizzare i portali ufficiali dell'1. FC Union Berlin o dell'1. FC Köln. Per le partite casalinghe, i biglietti vengono solitamente offerti prima ai soci tramite una prevendita o un sistema di sorteggio, prima dell'eventuale vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Union Berlino-FC Köln di Bundesliga?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e 1. FC Köln:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): da 14 a 16 € (riduzioni disponibili da circa 12 a 14,50 €)

Posti a sedere (Sitzplatz, categorie da 1 a 4): da 30 a 48 € (riduzioni disponibili da circa 28 a 46 €)

Biglietti per bambini (da 6 a 12 anni): da 7 a 24 €, a seconda del settore

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi minimi degli annunci di rivendita standard: Si parte da circa 120 € fino a 150 € , a seconda della domanda.

Prezzi medi sul mercato della rivendita: I prezzi variano notevolmente in base alla posizione del posto e alla disponibilità, attestandosi spesso in media tra 350 € e oltre 1.100 € per le partite di Bundesliga più richieste allo Stadion An der Alten Försterei.

Union Berlino-FC Köln di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Union Berlino e FC Köln

L'Union Berlino arriva a questa partita in un momento difficile, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è stata un'amichevole vinta contro il Rijeka, arrivata però tra due pesanti sconfitte in Bundesliga, tra cui il 7-0 subito dal Bayern Monaco e il 4-0 contro il Bayer Leverkusen. L'Union ha segnato appena cinque gol nelle ultime cinque partite, subendone 17: un bilancio difensivo che evidenzia la portata dei suoi problemi.

Anche il rendimento recente dell'FC Köln è altalenante. Nelle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni, ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La sua più recente gara di Bundesliga si è conclusa con un 2-1 a favore dell'Hamburger SV; nella stessa serie di partite aveva anche perso 4-1 contro il VfB Stuttgart. La vittoria per 3-2 sull'Hoffenheim e quella contro i Würzburger Kickers in Coppa di Germania offrono qualche motivo di incoraggiamento, ma in questo periodo il Köln ha subito molti gol.

Union Berlino-FC Köln: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club si è concluso 2-2 all'Alte Foersterei nel maggio 2026, confermando la tendenza a sfide combattute ed equilibrate. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Union Berlino ha vinto due volte, il Köln una, mentre due partite sono terminate in parità. L'Union vanta un buon bilancio casalingo in questa sfida: ha vinto entrambi i precedenti all'Alte Foersterei compresi in questa serie.