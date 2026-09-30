Come acquistare i biglietti per Union Berlino-Borussia Dortmund: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Union Berlino affronta il Borussia Dortmund sabato 17 ottobre 2026 all'Alte Försterei di Berlino.

Storicamente, il Borussia Dortmund ha avuto la meglio in questa sfida, collezionando 11 vittorie nei 16 precedenti ufficiali. L'Union Berlino si è dimostrato però temibile nella sua iconica casa, lo Stadion An der Alten Försterei, riuscendo più volte a firmare importanti sorprese interne contro il Dortmund.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Union Berlin-Borussia Dortmund si gioca sabato 17 ottobre 2026 all'Alte Försterei di Berlino.

Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Come comprare i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund allo Stadion An der Alten Försterei, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e secondarie, anche se la domanda è estremamente alta vista la capienza ridotta dello stadio, circa 22.000 posti.

Ballottaggio biglietti FC Union Berlin (solo membri):

I biglietti vengono prima offerti ai membri paganti del club attraverso un sistema ufficiale di ballot tramite il portale ticketing del club ( Zeughaus ).

Se hai una tessera associativa, puoi partecipare al ballot per la partita scelta circa da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.

Mercato ufficiale di rivendita dell'Union Berlino (Zweitmarkt):

Se il ballot non va a buon fine o te lo sei perso, i membri hanno accesso al mercato secondario ufficiale del club ( Zweitmarkt ).

Biglietti settore ospiti (per i tifosi del Borussia Dortmund):

I biglietti per il settore ospiti vengono assegnati esclusivamente tramite il sistema ufficiale di ticketing del Borussia Dortmund ( BVB Ticket-Shop ).

Il modo più semplice per garantirsi un posto senza tessera associativa o partecipazione al sorteggio è acquistare i pacchetti ufficiali hospitality/VIP direttamente dal sito dell'Union Berlino, anche se hanno un prezzo sensibilmente più alto.

Pacchetti ufficiali VIP & hospitality:

Il modo più semplice per garantirsi un posto senza tessera associativa o partecipazione al sorteggio è acquistare i pacchetti ufficiali hospitality/VIP direttamente dal sito dell'Union Berlino, anche se hanno un prezzo sensibilmente più alto.

Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund dipendono dal fatto che tu acquisti biglietti al prezzo nominale tramite l'allocazione ufficiale del club oppure dai marketplace secondari di biglietti.

1. Prezzi ufficiali al valore nominale

Se riesci ad assicurarti un biglietto direttamente tramite il ballot ufficiale dell'Union Berlino (Zeughaus) o il mercato secondario (Zweitmarkt), i prezzi standard per gli adulti rientrano generalmente nei seguenti intervalli:

Tribuna in piedi (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): circa 17-20 €

Tribuna principale con posti a sedere (Sektor 1): circa 30-45 € (a seconda della categoria del posto)

Biglietti ridotti/per bambini: circa 6-21 €

Pacchetti ufficiali VIP & hospitality: circa 180-450 €+ a persona (per partite di alta richiesta come quella contro il Borussia Dortmund)

2. Prezzi del mercato secondario

A causa della capienza estremamente limitata dello Stadion An der Alten Försterei, circa 22.000 posti, e dell'elevata domanda per avversari di alto livello, le piattaforme secondarie di biglietti comeStubHubvariano in base alla disponibilità, alla qualità del posto e alla domanda per la partita:

Prezzo di partenza generale sul mercato secondario: circa 180-220 € per un ingresso base in piedi o a sedere.

Prezzo medio di rivendita: circa 250-500 €+ a seconda della visuale e della posizione del posto.

Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Union Berlin e Borussia Dortmund

L'Union Berlino ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, segnando dieci gol e subendone 14 in questo parziale. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 1-3 contro lo Schalke 04 in Bundesliga, dove il gol nel finale di Tim Skarke è servito solo per rendere meno pesante il passivo. La settimana precedente aveva portato una pesante sconfitta per 0-4 sul campo del Bayer Leverkusen, e l'Union ha ora subito almeno tre gol in due partite di campionato consecutive.

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 gol e subendone quattro. Il risultato più recente è stato il successo per 3-0 in Bundesliga contro lo SC Paderborn, con il Dortmund che nello stesso recente periodo ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Villarreal in Champions League e un successo esterno per 2-3 sul campo dell'Hoffenheim. Il Dortmund ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque uscite.

Union Berlin-Borussia Dortmund: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al 24 gennaio 2026, quando il Borussia Dortmund vinse 3-0 all'Alte Försterei in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Dortmund ha vinto quattro volte e l'Union Berlino una, con il Dortmund autore di 14 gol e tre subiti in questi confronti.