Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoUnion Berlino
Alte Foersterei
team-logoBorussia Dortmund
Book Union Berlin vs Borussia Dortmund Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Union Berlino-Borussia Dortmund: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Union Berlino vs Borussia Dortmund
Union Berlino
Borussia Dortmund
Bundesliga

L’Union Berlino affronta il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Union Berlino affronta il Borussia Dortmund sabato 17 ottobre 2026 all'Alte Försterei di Berlino.

Storicamente, il Borussia Dortmund ha avuto la meglio in questa sfida, collezionando 11 vittorie nei 16 precedenti ufficiali. L'Union Berlino si è dimostrato però temibile nella sua iconica casa, lo Stadion An der Alten Försterei, riuscendo più volte a firmare importanti sorprese interne contro il Dortmund.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Union Berlin-Borussia Dortmund si gioca sabato 17 ottobre 2026 all'Alte Försterei di Berlino.

crest
Bundesliga - Game Week 6
Alte Foersterei

Come comprare i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund allo Stadion An der Alten Försterei, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e secondarie, anche se la domanda è estremamente alta vista la capienza ridotta dello stadio, circa 22.000 posti.

Ballottaggio biglietti FC Union Berlin (solo membri):

  • I biglietti vengono prima offerti ai membri paganti del club attraverso un sistema ufficiale di ballot tramite il portale ticketing del club (Zeughaus).
  • Se hai una tessera associativa, puoi partecipare al ballot per la partita scelta circa da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.

Mercato ufficiale di rivendita dell'Union Berlino (Zweitmarkt):

  • Se il ballot non va a buon fine o te lo sei perso, i membri hanno accesso al mercato secondario ufficiale del club (Zweitmarkt).

Biglietti settore ospiti (per i tifosi del Borussia Dortmund):

  • I biglietti per il settore ospiti vengono assegnati esclusivamente tramite il sistema ufficiale di ticketing del Borussia Dortmund (BVB Ticket-Shop).
  • Il modo più semplice per garantirsi un posto senza tessera associativa o partecipazione al sorteggio è acquistare i pacchetti ufficiali hospitality/VIP direttamente dal sito dell'Union Berlino, anche se hanno un prezzo sensibilmente più alto.

Pacchetti ufficiali VIP & hospitality:

  • Il modo più semplice per garantirsi un posto senza tessera associativa o partecipazione al sorteggio è acquistare i pacchetti ufficiali hospitality/VIP direttamente dal sito dell'Union Berlino, anche se hanno un prezzo sensibilmente più alto.

Quanto costano i biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Union Berlin-Borussia Dortmund dipendono dal fatto che tu acquisti biglietti al prezzo nominale tramite l'allocazione ufficiale del club oppure dai marketplace secondari di biglietti.

1. Prezzi ufficiali al valore nominale

Se riesci ad assicurarti un biglietto direttamente tramite il ballot ufficiale dell'Union Berlino (Zeughaus) o il mercato secondario (Zweitmarkt), i prezzi standard per gli adulti rientrano generalmente nei seguenti intervalli:

  • Tribuna in piedi (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): circa 17-20 €
  • Tribuna principale con posti a sedere (Sektor 1): circa 30-45 € (a seconda della categoria del posto)
  • Biglietti ridotti/per bambini: circa 6-21 €
  • Pacchetti ufficiali VIP & hospitality: circa 180-450 €+ a persona (per partite di alta richiesta come quella contro il Borussia Dortmund)

2. Prezzi del mercato secondario

A causa della capienza estremamente limitata dello Stadion An der Alten Försterei, circa 22.000 posti, e dell'elevata domanda per avversari di alto livello, le piattaforme secondarie di biglietti comeStubHubvariano in base alla disponibilità, alla qualità del posto e alla domanda per la partita:

  • Prezzo di partenza generale sul mercato secondario: circa 180-220 € per un ingresso base in piedi o a sedere.
  • Prezzo medio di rivendita: circa 250-500 €+ a seconda della visuale e della posizione del posto.

Union Berlin-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Union Berlin e Borussia Dortmund

L'Union Berlino ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, segnando dieci gol e subendone 14 in questo parziale. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 1-3 contro lo Schalke 04 in Bundesliga, dove il gol nel finale di Tim Skarke è servito solo per rendere meno pesante il passivo. La settimana precedente aveva portato una pesante sconfitta per 0-4 sul campo del Bayer Leverkusen, e l'Union ha ora subito almeno tre gol in due partite di campionato consecutive.

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 gol e subendone quattro. Il risultato più recente è stato il successo per 3-0 in Bundesliga contro lo SC Paderborn, con il Dortmund che nello stesso recente periodo ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Villarreal in Champions League e un successo esterno per 2-3 sul campo dell'Hoffenheim. Il Dortmund ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque uscite.

FCU

FCU - Forma

SGE
D3-3
B04
S4-0
S04
S1-3
FCB
S7-0
RJK
V0-1
Gol segnato (subito)
5/17
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BVB

BVB - Forma

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
VFB
V0-1
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Union Berlin-Borussia Dortmund: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al 24 gennaio 2026, quando il Borussia Dortmund vinse 3-0 all'Alte Försterei in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Dortmund ha vinto quattro volte e l'Union Berlino una, con il Dortmund autore di 14 gol e tre subiti in questi confronti.

Testa a testa

Union BerlinoPareggioBorussia Dortmund
1
0
4
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
2Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google