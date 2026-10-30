Come acquistare i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

La UEFA Nations League torna con l'Ungheria pronta a ospitare l'Irlanda del Nord in una sfida internazionale alla Puskás Aréna di Budapest. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per la promozione in una fase a gironi combattuta.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, sulle fasce di prezzo dei biglietti e su come prenotare un posto.

Quando si gioca Ungheria-Irlanda del Nord della Lega B di UEFA Nations League?

L'Ungheria affronta l'Irlanda del Nord alla Puskas Arena di Budapest nella partita del Gruppo 2 della Lega B di UEFA Nations League, per la quale è previsto il calcio d'inizio.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskás Aréna

Dove acquistare i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti attraverso MLSZ Tickets, il portale di biglietteria ufficiale della Federazione calcistica ungherese, che gestisce la vendita al pubblico per le partite interne della nazionale a Budapest. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sul portale per acquistare i posti disponibili non appena aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono o alcuni settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo sono un'alternativa da consultare.

Quanto costano i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 20-30 € per i settori ordinari della Puskás Aréna.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi d'ingresso partono da circa 55 € quando i biglietti ufficiali si esauriscono.

Ungheria-Irlanda del Nord, Lega B di UEFA Nations League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Ungheria e Irlanda del Nord

L'Ungheria arriva in buona forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con una sequenza di W-W-D-W-L. La squadra di Rossi ha battuto il Kazakistan 3-1 e la Finlandia 2-1 nelle due gare più recenti, segnando cinque goal soltanto in questi due incontri. L'unica sconfitta della serie è arrivata contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali, con il 3-2 incassato nel novembre 2025. Nelle cinque partite, l'Ungheria ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque, mostrando pericolosità in attacco ma anche qualche vulnerabilità in difesa.

Il bilancio recente dell'Irlanda del Nord nelle ultime cinque partite è W-D-L-W-L. La squadra di O'Neill ha battuto la Guinea 1-0 a giugno prima di perdere 3-1 contro la Francia, mentre all'inizio dell'anno ha pareggiato 1-1 con il Galles. Anche i risultati nelle qualificazioni ai Mondiali raccontano un rendimento altalenante: alla vittoria per 1-0 sul Lussemburgo ha fatto da contraltare la sconfitta per 2-0 contro l'Italia. Nelle cinque partite, l'Irlanda del Nord ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei.

Ungheria-Irlanda del Nord: I precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale a marzo 2022, quando l'Ungheria vinse 1-0 in un'amichevole disputata a Belfast. Negli ultimi cinque confronti diretti, il bilancio complessivo è favorevole all'Ungheria, che ne ha vinti tre, con un pareggio e una vittoria dell'Irlanda del Nord. L'unico successo nordirlandese arrivò in una partita di qualificazione agli Europei del 2014, quando batté l'Ungheria 2-1 a Budapest.