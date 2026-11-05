La UEFA Nations League torna con l’Ungheria pronta a ospitare l’Irlanda del Nord alla Puskás Aréna di Budapest. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per la promozione in un girone combattuto.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, le fasce di prezzo dei biglietti e i passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Ungheria-Irlanda del Nord di UEFA Nations League B?

L’Ungheria affronta l’Irlanda del Nord alla Puskas Arena di Budapest, dove è in programma questa partita del Gruppo 2 della UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskás Aréna

Dove acquistare i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso MLSZ Tickets, il portale della Federazione calcistica ungherese che gestisce la vendita al pubblico per le partite casalinghe della nazionale a Budapest. È consigliabile registrarsi per tempo sul portale, così da acquistare i posti delle categorie standard non appena aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sul circuito ufficiale dovessero esaurirsi o alcuni settori non fossero più disponibili, le piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori della Puskás Aréna partono da circa 20-30 €.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, quando i biglietti del circuito ufficiale si esauriscono, i prezzi partono da circa 55 €.

Ungheria-Irlanda del Nord di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Ungheria e Irlanda del Nord

L’Ungheria arriva in buona forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con una sequenza di V-V-N-V-P. La squadra di Rossi ha battuto il Kazakistan 3-1 e la Finlandia 2-1 nelle due gare più recenti, segnando cinque goal soltanto in queste due sfide. L’unica sconfitta della serie è arrivata contro l’Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali, con il 3-2 subito nel novembre 2025. Nelle cinque partite, l’Ungheria ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque, mostrando pericolosità in attacco ma anche qualche fragilità difensiva.

Il bilancio dell’Irlanda del Nord nelle ultime cinque partite è di V-N-P-V-P. La squadra di O’Neill ha battuto la Guinea 1-0 a giugno prima di perdere 3-1 contro la Francia, mentre in precedenza, nel corso dell’anno, aveva pareggiato 1-1 con il Galles. Anche i risultati nelle qualificazioni ai Mondiali raccontano di un rendimento altalenante: alla vittoria per 1-0 sul Lussemburgo ha fatto da contraltare la sconfitta per 2-0 contro l’Italia. Nelle cinque partite, l’Irlanda del Nord ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei.

Ungheria-Irlanda del Nord: I precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale al marzo 2022, quando l’Ungheria vinse 1-0 in un’amichevole disputata a Belfast. Nelle ultime cinque sfide dirette, il bilancio è favorevole all’Ungheria, che ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e di un successo dell’Irlanda del Nord. L’unica vittoria nordirlandese arrivò in una partita di qualificazione al Campionato europeo del 2014, quando l’Irlanda del Nord batté l’Ungheria 2-1 a Budapest.