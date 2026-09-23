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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord: prezzi della Lega B di Nations League UEFA, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Ungheria
Irlanda del Nord

L'Ungheria affronta l'Irlanda del Nord nella UEFA Nations League B. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Torna la UEFA Nations League, con l'Ungheria pronta a ospitare l'Irlanda del Nord in un'avvincente sfida internazionale alla Puskás Aréna di Budapest. Le due nazionali europee sono in lotta per punti promozione vitali in una fase a gironi molto competitiva.

GOAL fornisce tutti i dettagli cruciali su date della partita, categorie di prezzo dei biglietti e passaggi diretti su come prenotare il proprio posto.

Quando si gioca Ungheria-Irlanda del Nord di UEFA Nations League B?

L'Ungheria affronta l'Irlanda del Nord alla Puskas Arena di Budapest, con il calcio d'inizio in programma per questa sfida del Gruppo 2 di UEFA Nations League B.

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UEFA Nations League B - Game Week 6
Puskás Aréna

Dove comprare i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

I biglietti ufficiali per la partita vengono distribuiti attraverso il portale ufficiale di biglietteria della Federazione calcistica ungherese, MLSZ Tickets, che gestisce la normale vendita al pubblico per le gare interne delle nazionali a Budapest. I tifosi dovrebbero registrarsi in anticipo sul portale per acquistare i posti standard non appena sarà attivata la vendita pubblica.

Se le assegnazioni primarie si esauriscono completamente o alcuni settori diventano indisponibili sul sito ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale risultano esaurite.

Quanto costano i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di biglietteria partono approssimativamente da 20 € a 30 € per i settori di ingresso generale della Puskás Aréna.

Nel mercato secondario come Ticombo i prezzi d'ingresso partono da circa 55 € sulle piattaforme secondarie quando le normali assegnazioni primarie sono esaurite.

Ungheria-Irlanda del Nord di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Ungheria e Irlanda del Nord

L'Ungheria arriva in buona forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite e facendo registrare un ruolino di W-W-D-W-L in questo parziale. La squadra di Rossi ha battuto il Kazakistan 3-1 e la Finlandia 2-1 nelle sue due uscite più recenti, segnando cinque gol soltanto in queste due gare. L'unica sconfitta nella serie è arrivata contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali, con un ko per 3-2 nel novembre 2025. Nelle cinque partite, l'Ungheria ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque, mostrando sia pericolosità offensiva sia una certa vulnerabilità difensiva.

Il bilancio recente dell'Irlanda del Nord recita W-D-L-W-L nelle ultime cinque. La squadra di O'Neill ha battuto la Guinea 1-0 a giugno prima di perdere 3-1 contro la Francia, e all'inizio dell'anno ha pareggiato 1-1 con il Galles. I risultati nelle qualificazioni ai Mondiali raccontano una storia simile di incostanza, con la vittoria per 1-0 sul Lussemburgo compensata dalla sconfitta per 2-0 contro l'Italia. L'Irlanda del Nord ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei nelle cinque partite.

UNG

UNG - Forma

IRL
S2-3
SVN
V1-0
GRE
D0-0
FIN
V2-1
KAZ
V3-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
IRN

IRN - Forma

LUX
V1-0
ITA
S2-0
GAL
D1-1
GUI
V1-0
FRA
S3-1
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Ungheria-Irlanda del Nord: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale al marzo 2022, quando l'Ungheria vinse 1-0 in un'amichevole giocata a Belfast. Guardando alle ultime cinque sfide dirette, l'Ungheria vanta il bilancio complessivo migliore, con tre vittorie su cinque confronti, un pareggio e un successo dell'Irlanda del Nord. L'unica vittoria dell'Irlanda del Nord è arrivata in una qualificazione agli Europei del 2014, quando batté l'Ungheria 2-1 a Budapest.

Testa a testa

UngheriaPareggioIrlanda del Nord
3
1
1
Amichevoli
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
0
Ungheria badge
Ungheria
UNG
1
FIN
European Championship Qualification
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
1
Ungheria badge
Ungheria
UNG
1
FIN
European Championship Qualification
Ungheria badge
Ungheria
UNG
1
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
2
FIN
Amichevoli
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
0
Ungheria badge
Ungheria
UNG
2
FIN
Amichevoli
Irlanda del Nord badge
Irlanda del Nord
IRN
0
Ungheria badge
Ungheria
UNG
1
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5



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