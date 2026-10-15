La UEFA Nations League torna con l’Ungheria pronta a ospitare l’Irlanda del Nord in una sfida internazionale alla Puskás Aréna di Budapest. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per la promozione in una fase a gironi competitiva.

GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali sulla data della partita, sulle fasce di prezzo dei biglietti e su come acquistare un posto.

Quando si gioca Ungheria-Irlanda del Nord di UEFA Nations League B?

L’Ungheria affronta l’Irlanda del Nord alla Puskás Aréna di Budapest, dove è in programma questa sfida del Gruppo 2 di UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskás Aréna

Dove acquistare i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso MLSZ Tickets, il portale della Federcalcio ungherese che gestisce la vendita al pubblico per le partite casalinghe della nazionale a Budapest. I tifosi dovrebbero registrarsi in anticipo sul portale per acquistare i posti disponibili non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti o determinati settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme del mercato secondario come Ticombo rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Ungheria-Irlanda del Nord?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori aperti al pubblico della Puskás Aréna partono da circa 20-30 euro.

Su piattaforme del mercato secondario come Ticombo, i prezzi partono da circa 55 euro quando i biglietti ufficiali standard sono esauriti.

Ungheria-Irlanda del Nord di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Ungheria e Irlanda del Nord

L’Ungheria arriva in buona forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite, con una sequenza di V-V-N-V-S. La squadra di Rossi ha battuto il Kazakistan 3-1 e la Finlandia 2-1 nelle due gare più recenti, segnando cinque gol in questi due incontri. L’unica sconfitta della serie è arrivata contro l’Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali, con il 3-2 subito nel novembre 2025. Nelle cinque partite, l’Ungheria ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque, mostrando sia pericolosità offensiva sia qualche fragilità difensiva.

Il bilancio dell’Irlanda del Nord nelle ultime cinque partite è V-N-S-V-S. La squadra di O’Neill ha battuto la Guinea 1-0 a giugno prima di perdere 3-1 contro la Francia, mentre in precedenza, nel corso dell’anno, aveva pareggiato 1-1 con il Galles. Anche i risultati nelle qualificazioni ai Mondiali raccontano di un rendimento altalenante: alla vittoria per 1-0 sul Lussemburgo si contrappone la sconfitta per 2-0 contro l’Italia. Nelle cinque partite, l’Irlanda del Nord ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei.

Ungheria-Irlanda del Nord: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale al marzo 2022, quando l’Ungheria vinse 1-0 in un’amichevole disputata a Belfast. Negli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è favorevole all’Ungheria, che ne ha vinti tre, a fronte di un pareggio e una vittoria dell’Irlanda del Nord. L’unico successo nordirlandese arrivò in una partita di qualificazione agli Europei del 2014, quando batté l’Ungheria 2-1 a Budapest.







