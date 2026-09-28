Come acquistare i biglietti per Ungheria-Georgia: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L’Ungheria cercherà di offrire una prestazione migliore nell’attuale edizione della UEFA Nations League, dopo aver vinto appena una delle sue otto partite durante l’edizione 2024/25 ed essere retrocessa dalla Lega A. Oggi puoi prenotare i biglietti per le prossime partite dell’Ungheria.

Dopo l’esordio casalingo in UEFA Nations League contro l’Ucraina e la trasferta a Belfast contro l’Irlanda del Nord, l’Ungheria ospiterà la Georgia alla Puskás Aréna venerdì 2 ottobre, in occasione della terza giornata della fase campionato della competizione. I magiari affronteranno tutte e tre le avversarie sia in casa sia in trasferta durante la fase campionato, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ogni gruppo saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni gruppo sarà retrocessa alla UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ogni gruppo accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, disputati con gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto ciò che devi sapere per assicurarti subito i biglietti di Ungheria-Georgia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Ungheria-Georgia di UEFA Nations League?

Ungheria-Georgia si giocherà alla Puskás Aréna (Budapest) venerdì 2 ottobre, con calcio d’inizio previsto alle 20.45 (CET).

UEFA Nations League B - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Puskás Aréna

Come acquistare i biglietti per Ungheria-Georgia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Ungheria e Georgia devono essere acquistati direttamente tramite le singole federazioni calcistiche nazionali, e non attraverso un portale UEFA centralizzato.

Per i tifosi di casa, sono disponibili tramite la Federazione calcistica ungherese (MLSZ) dalla fine di agosto. Le finestre di priorità sono state inizialmente aperte ai membri del club ufficiale dei tifosi e agli abbonati, prima della vendita libera al pubblico.

I biglietti del settore ospiti sono stati assegnati e venduti dalla Federazione calcistica georgiana (GFF), tramite il suo partner ufficiale per la biglietteria Biletebi.ge.

Per chi cerca di assicurarsi posti all’ultimo minuto, è possibile acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Ungheria-Georgia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Ungheria e Georgia andavano da 40 € a 95 € se acquistati direttamente tramite la federazione calcistica ospitante.

Lo stadio Puskás Aréna è suddiviso in quattro categorie principali:

Categoria 1 (lati lunghi - anelli inferiori) : sono i biglietti standard premium, che ti collocano lungo le linee laterali principali (tribune est e ovest) vicino al campo. Sono i posti più costosi, ma offrono la visuale migliore.

Categoria 2 (lati lunghi - anelli superiori) : situati lungo le linee laterali, ma nei settori più alti dello stadio. Si ha comunque un’ottima visuale laterale dell’azione, anche se si è seduti più lontano dal campo.

Categoria 3 (lati corti - anelli inferiori) : questi posti si trovano proprio dietro le porte, nel livello inferiore. Di solito è qui che siedono i tifosi di casa più appassionati, offrendo un’atmosfera incredibile e rumorosa.

Categoria 4 (lati corti - anelli superiori) : l’opzione più conveniente. Questi posti sono dietro le porte nel settore più alto dello stadio.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sulla Puskás Aréna

La Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, è uno degli stadi di calcio più spettacolari e tecnologicamente avanzati d’Europa.

Inaugurata nel novembre 2019, ha una capienza di 67.215 posti per le partite di calcio e può ospitare fino a 80.000 persone per i concerti.

Lo stadio rappresenta un monumento alla storia del calcio ungherese, sostituendo completamente il leggendario Népstadion (Stadio del Popolo), riciclandone i materiali fisici e preservandone la splendida eredità.

Momenti memorabili alla Puskás Aréna:

UEFA Euro 2020 : l’arena ha ospitato quattro grandi partite durante il torneo. Ha ottenuto fama mondiale per essere stato l’unico stadio a consentire un pubblico al 100% della capienza durante le restrizioni della pandemia di COVID-19, creando un’atmosfera fragorosa senza eguali.

Finali di coppe europee : ha ospitato con successo la Supercoppa UEFA 2020 (Bayern Monaco-Siviglia), la finale di UEFA Europa League 2023 (Siviglia-Roma) e la recente finale di UEFA Champions League 2026 (PSG-Arsenal).

Concerti storici : il vecchio impianto ha ospitato figure leggendarie della musica come Louis Armstrong, i Queen, in uno degli ultimi concerti di Freddie Mercury, Michael Jackson e i Rolling Stones. La nuova arena continua questa eredità, ospitando grandi artisti moderni come Rammstein e Guns N' Roses.

Storia riciclata: il vecchio stadio non è stato semplicemente demolito. Circa 50.000 metri cubi di cemento e materiali del vecchio Népstadion sono stati riciclati e riutilizzati nelle fondamenta della nuova Puskás Aréna.

Come arrivare

Il modo migliore e più affidabile per raggiungere la Puskás Aréna di Budapest è con i mezzi pubblici, dato che il parcheggio privato è fortemente limitato nei giorni degli eventi e le strade immediatamente circostanti lo stadio sono spesso chiuse.

Lo stadio si trova nel XIV distretto di Budapest ed è eccezionalmente ben collegato alla rete dei trasporti della città.

In metropolitana: prendere la metro è il modo più veloce per raggiungere l’arena e consente di evitare completamente il traffico cittadino.

Prendi la linea M2 (rossa) della metropolitana. Scendi alla stazione Puskás Ferenc Stadion e da lì i cancelli dello stadio sono a una breve camminata di 2-5 minuti.

In tram: Budapest ha un eccellente sistema tranviario che collega direttamente i distretti esterni all’area dello stadio.

Prendi il tram 1 o il tram 1A e scendi alla fermata Puskás Ferenc Stadion.

In autobus o filobus: diverse linee di superficie fermano proprio all’esterno dell’area dello stadio, il che è perfetto se arrivi dai quartieri vicini.

Filobus 75: scendi alla fermata Egressy út / Stefánia út, che ti lascia vicino al lato nord del complesso.

Autobus urbani: le linee 95, 130 e 195 servono tutte l’area immediatamente circostante lo stadio.

A piedi: se alloggi vicino a City Park (Városliget) o alla stazione ferroviaria Keleti, andare a piedi è molto pratico. Lo stadio si trova lungo assi principali come Dózsa György út e Stefánia út, con ampie piazze in granito pensate per i pedoni e progettate per gestire in sicurezza grandi folle.

Ungheria-Georgia di UEFA Nations League: tutto quello che devi sapere

Ungheria-Georgia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Ungheria (#39) vs Georgia (#72)

Dopo aver perso l’ultima qualificazione ai Mondiali lo scorso novembre e aver mancato l’accesso alla fase finale, l’Ungheria è rimasta imbattuta in quattro amichevoli, con tre vittorie e un pareggio. Tutte queste amichevoli sono state giocate in casa.

Come l’Ungheria, anche la Georgia arriva alla UEFA Nations League imbattuta nel corso del 2026, con due vittorie e due pareggi all’attivo. Tuttavia, il suo rendimento in trasferta nelle partite ufficiali deve migliorare, visto che ha subito tre sconfitte di fila lontano da casa quando contava davvero.

Ungheria-Georgia: precedenti recenti

Nel calcio maschile senior, Ungheria e Georgia hanno precedenti in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa. L’ultimo confronto tra le due squadre è stato una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2002 a Tbilisi, nel settembre 2001, che la Georgia ha vinto 3-1.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Irlanda del Nord IRN 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 2 Ucraina UCR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Georgia GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 S 4 Ungheria UNG 1 0 0 1 0 1 -1 0 S Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione







