Quattro partite disputate, due ancora da giocare. Dopo aver affrontato Francia, Belgio e Italia (due volte) nella prima parte della fase a gironi della UEFA Nations League, tra settembre e ottobre, la Turchia ospiterà il Belgio e poi farà visita alla Francia. Il Belgio arriverà a Izmir giovedì 12 novembre. Prenota oggi i tuoi biglietti per le prossime partite della Lega A di UEFA Nations League.

Sarà solo la terza volta che la Turchia giocherà al Gürsel Aksel Stadium, ma finora l'impianto ha portato fortuna agli «Ay Yildizlilar», la nazionale turca: nelle due precedenti edizioni della UEFA Nations League, hanno vinto a Izmir sia contro l'Islanda nel 2024 (3-1) sia contro la Lituania nel 2022 (2-0).

Arda Güler, Kenan Yildiz e Orkun Kökçü riusciranno ancora una volta a dare spettacolo davanti al proprio pubblico? GOAL ti spiega tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Turchia-Belgio di UEFA Nations League, dai prezzi alla disponibilità, fino ai migliori siti dove acquistarli.

Quando si gioca Turchia-Belgio di UEFA Nations League?

Turchia-Belgio si giocherà giovedì 12 novembre al Gürsel Aksel Stadium di Izmir. Il calcio d'inizio è previsto alle 20:00 (TRT).

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Come acquistare i biglietti per Turchia-Belgio di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Turchia-Belgio sono venduti esclusivamente attraverso il partner della Federazione calcistica turca (TFF) per la biglietteria primaria, solitamente Passo. Per acquistarli dovrai creare un account ufficiale sulla piattaforma.

La vendita dei biglietti per queste specifiche partite della fase a gironi della Nations League 2026/27 è iniziata a fine agosto per i membri premium dei club e i titolari di tessere dei fan club. La vendita al pubblico è partita poco dopo, all'inizio di settembre.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su Ticombo è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la garanzia che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per Turchia-Belgio di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per Turchia-Belgio di UEFA Nations League partivano da 10 € per l'ingresso ordinario attraverso il portale ufficiale della Federazione calcistica turca (TFF).

Ecco i prezzi ufficiali delle diverse categorie e i relativi settori del Gürsel Aksel Stadium:

Categoria 4 (dietro le porte) : da 300 a 500 ₺ (circa 10-15 €), nelle tribune Nord e Sud.

: da 300 a 500 ₺ (circa 10-15 €), nelle tribune Nord e Sud. Categorie 3 e 2 (anelli superiori delle tribune Est e Ovest) : da 600 a 1.200 ₺ (circa 18-35 €), con una visuale rialzata lungo le linee laterali.

: da 600 a 1.200 ₺ (circa 18-35 €), con una visuale rialzata lungo le linee laterali. Categoria 1 (anello inferiore della tribuna Ovest / settori VIP): da 1.500 a oltre 3.000 ₺ (circa 45-oltre 90 €), per i posti migliori nell'anello inferiore lungo la linea laterale, vicino ai tunnel dei giocatori e alle aree tecniche.

Avvicinandosi alla partita, consulta i siti ufficiali della nazionale per ulteriori informazioni e controlla anche la disponibilità aggiornata sui siti di rivendita come Ticombo.

Tutto quello che c'è da sapere sul Gürsel Aksel Stadium

Il Gürsel Aksel Stadium, ufficialmente noto come Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center, è uno stadio di calcio turco all'avanguardia e un complesso multifunzionale situato nel quartiere di Üçkuyular, a Konak, Izmir.

Inaugurato nel 2020 come stadio di casa del Göztepe S.K., squadra della Süper Lig, l'impianto unisce gli standard moderni della UEFA a un progetto urbano molto compatto, inserito in una zona residenziale.

Ben prima della costruzione dell'attuale struttura, il sito ospitava lo storico campo del Göztepe S.K., aperto originariamente intorno all'epoca della fondazione del club, nel 1925. Con il passare del tempo, il vecchio stadio non era più in grado di rispondere alle esigenze del calcio professionistico moderno e della tifoseria del club. Nel 2016 la struttura originaria è stata demolita per lasciare spazio a una completa riprogettazione architettonica.

I momenti memorabili del Gürsel Aksel Stadium

La grande inaugurazione (2020) : il Göztepe ha inaugurato il suo stadio con una netta vittoria per 2-1 contro il Beşiktaş. Halil Akbunar è entrato nella storia segnando il primo gol in assoluto nel nuovo impianto.

: il Göztepe ha inaugurato il suo stadio con una netta vittoria per 2-1 contro il Beşiktaş. Halil Akbunar è entrato nella storia segnando il primo gol in assoluto nel nuovo impianto. La prima finale di coppa (2021) : la Federazione calcistica turca ha scelto lo stadio per ospitare la finale della Coppa di Turchia. Il Beşiktaş ha alzato il trofeo dopo aver battuto l'Antalyaspor 2-0 sotto le luci tecnologicamente avanzate dell'impianto di Izmir.

: la Federazione calcistica turca ha scelto lo stadio per ospitare la finale della Coppa di Turchia. Il Beşiktaş ha alzato il trofeo dopo aver battuto l'Antalyaspor 2-0 sotto le luci tecnologicamente avanzate dell'impianto di Izmir. Il derby di Istanbul a Izmir (2023): due anni dopo, lo stadio ha ospitato la sua seconda finale di Coppa di Turchia. La partita ha richiamato un vastissimo pubblico televisivo nazionale: il Fenerbahçe ha battuto i rivali cittadini dell'Istanbul Başakşehir e conquistato il titolo.

La passeggiata sul tetto: l'elemento più famoso dello stadio è un percorso pedonale pubblico lungo 650 metri, costruito direttamente sul tetto. Aperto ai residenti nei giorni in cui non si gioca, offre una spettacolare vista panoramica sulla baia di Izmir.

Turchia-Belgio di UEFA Nations League: Tutto quello che c'è da sapere

Turchia-Belgio: Forma recente

Classifica FIFA: Turchia (27ª) contro Belgio (8°)

In estate, la Turchia ha vinto l'ultima partita del suo girone ai Mondiali FIFA 2026 contro gli Stati Uniti, uno dei Paesi ospitanti, ma non è bastato: le precedenti sconfitte contro Australia e Paraguay le hanno impedito di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

I tifosi belgi hanno vissuto emozioni contrastanti durante il Mondiale. Dopo due deludenti pareggi contro Egitto e Iran, il Belgio si è rifatto con un netto 5-1 sulla Nuova Zelanda, passando alla fase successiva.

Le successive vittorie contro Senegal e Stati Uniti hanno portato il Belgio ai quarti di finale contro la Spagna. All'intervallo il punteggio era in parità (1-1) contro la squadra che avrebbe poi vinto il Mondiale, ma un gol nel finale di Mikel Merino ha infranto le speranze dei belgi.

Turchia-Belgio: I precedenti recenti

Il bilancio complessivo degli scontri diretti è in perfetto equilibrio. Negli 11 precedenti, Turchia e Belgio hanno ottenuto 3 vittorie a testa, mentre le altre 5 partite sono terminate in pareggio.

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a giugno 2011. La partita di qualificazione a Euro 2012 si disputò allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles, in Belgio, e terminò 1-1. Timmy Simons segnò per il Belgio e Burak Yılmaz pareggiò per la Turchia.