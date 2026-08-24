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Come acquistare i biglietti per Troyes-Strasburgo: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Troyes affronta lo Strasburgo in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Troyes affronta lo Strasburgo domenica 6 settembre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Lo Strasburgo arriva a questa sfida con la voglia di riscattarsi dopo il pesante 4-0 subito all'esordio contro il Marsiglia. Nei recenti precedenti diretti, l'equilibrio è stato un fattore chiave, con tre degli ultimi cinque incontri di Ligue 1 terminati in pareggio, compreso l'1-1 dell'ultimo confronto.  

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Troyes-Strasburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Strasburgo di Ligue 1?

Troyes-Strasburgo si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes, con la partita in programma nell'attuale giornata di Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Game Week 3
Stade de l'Aube

Come comprare i biglietti per Troyes-Strasburgo di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Troyes e Strasburgo allo Stade de l'Aube, segui queste opzioni in base alla squadra che sostieni:

Biglietti ufficiali per il settore di casa (tifosi ESTAC Troyes e pubblico generale)

  • Store online ufficiale: acquista direttamente tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'ESTAC Troyes.
  • Biglietteria allo stadio: nel giorno della partita, i biglietti possono essere acquistati ai botteghini dello Stade de l'Aube, salvo disponibilità residua.

Tifosi ospiti (tifosi dello Strasburgo)

  • Settore ospiti ufficiale: i tifosi ospiti devono acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale di biglietteria del RC Strasbourg Alsace oppure contattando direttamente il reparto biglietteria del club per assicurarsi i posti nel settore riservato ai visitatori.

Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

  • Se i biglietti sono esauriti sui canali primari, piattaforme secondarie come StubHub spesso mettono in vendita biglietti di rivendita verificati.

Quanto costano i biglietti per Troyes-Strasburgo di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Troyes-Strasburgo variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

Biglietteria ufficiale e vendite primarie

  • Posti standard: i biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dall'ESTAC Troyes vanno da circa 10 £ a 40 £ (12 € a 45 €), a seconda del settore (dietro le porte o tribuna centrale).
  • Giovani e riduzioni: i biglietti scontati per bambini o studenti costano generalmente tra 5 £ e 15 £.

Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Prezzo di partenza: gli annunci di rivendita sulle piattaforme secondarie come StubHub partono solitamente da circa 25 £ a 30 £ (35 $ a 40 $) per posti standard dietro la porta.
  • Prezzo medio: il prezzo medio di rivendita per questa specifica partita si aggira intorno a 60 £ a 65 £ (80 $ a 85 $), con i posti premium lungo la linea laterale che salgono ulteriormente a seconda della domanda.

Troyes-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Troyes-Strasburgo: stato di forma

Il Troyes non ha vinto nelle ultime tre partite, facendo registrare due pareggi e una vittoria nelle cinque gare più recenti. L'unico impegno di Ligue 1 in questa serie si è chiuso con uno 0-0 contro il Paris FC il 22 agosto. In pre-campionato, ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre, anche se ha vinto le due amichevoli precedenti, battendo il GOAL FC 5-2 e il Grenoble 3-0. Nelle ultime cinque partite, il Troyes ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

Il recente stato di forma dello Strasburgo è difficile da leggere in chiave positiva. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, con quell'unico risultato positivo rappresentato da un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole, conteggiato come vittoria ai rigori o in un altro formato da coppa. Ha perso due volte contro il Friburgo nello stesso giorno di agosto, entrambe per 2-0, ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. La stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Lo Strasburgo ha subito 13 gol nelle ultime cinque partite, segnandone soltanto quattro.

TRO

TRO - Forma

GOA
V2-5
AJA
D1-1
PAT
D1-1
PAR
D0-0
FCL
V1-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
STR

STR - Forma

SCF
S2-0
SCF
S2-0
NEW
V1-1
OM
S4-0
RCL
V2-1
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Troyes-Strasburgo: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 21 maggio 2023, quando Troyes e Strasburgo pareggiarono 1-1 in una partita di Ligue 1 allo Stade de l'Aube. Negli ultimi cinque scontri diretti in Ligue 1, il Troyes ne ha vinto uno, lo Strasburgo uno e tre partite sono terminate in parità. Il Troyes ha ottenuto un significativo successo per 3-2 a Strasburgo nel gennaio 2023, mentre l'unica vittoria dello Strasburgo nel set di dati è arrivata nel febbraio 2018.

Testa a testa

TroyesPareggioStrasburgo
1
3
1
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
3
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Troyes-Strasburgo: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Troyes è nono mentre lo Strasburgo occupa il 18° posto dopo la prima giornata.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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