Come acquistare i biglietti per Troyes-Strasburgo: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Troyes affronta lo Strasburgo domenica 6 settembre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.
Lo Strasburgo arriva a questa sfida con la voglia di riscattarsi dopo il pesante 4-0 subito all'esordio contro il Marsiglia. Nei recenti precedenti diretti, l'equilibrio è stato un fattore chiave, con tre degli ultimi cinque incontri di Ligue 1 terminati in pareggio, compreso l'1-1 dell'ultimo confronto.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Troyes-Strasburgo, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Troyes-Strasburgo di Ligue 1?
Troyes-Strasburgo si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes, con la partita in programma nell'attuale giornata di Ligue 1.
Come comprare i biglietti per Troyes-Strasburgo di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Troyes e Strasburgo allo Stade de l'Aube, segui queste opzioni in base alla squadra che sostieni:
Biglietti ufficiali per il settore di casa (tifosi ESTAC Troyes e pubblico generale)
- Store online ufficiale: acquista direttamente tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'ESTAC Troyes.
- Biglietteria allo stadio: nel giorno della partita, i biglietti possono essere acquistati ai botteghini dello Stade de l'Aube, salvo disponibilità residua.
Tifosi ospiti (tifosi dello Strasburgo)
- Settore ospiti ufficiale: i tifosi ospiti devono acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale di biglietteria del RC Strasbourg Alsace oppure contattando direttamente il reparto biglietteria del club per assicurarsi i posti nel settore riservato ai visitatori.
Piattaforme secondarie di rivendita biglietti
- Se i biglietti sono esauriti sui canali primari, piattaforme secondarie come StubHub spesso mettono in vendita biglietti di rivendita verificati.
Quanto costano i biglietti per Troyes-Strasburgo di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per Troyes-Strasburgo variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:
Biglietteria ufficiale e vendite primarie
- Posti standard: i biglietti a prezzo nominale venduti direttamente dall'ESTAC Troyes vanno da circa 10 £ a 40 £ (12 € a 45 €), a seconda del settore (dietro le porte o tribuna centrale).
- Giovani e riduzioni: i biglietti scontati per bambini o studenti costano generalmente tra 5 £ e 15 £.
Piattaforme secondarie e di rivendita
- Prezzo di partenza: gli annunci di rivendita sulle piattaforme secondarie come StubHub partono solitamente da circa 25 £ a 30 £ (35 $ a 40 $) per posti standard dietro la porta.
- Prezzo medio: il prezzo medio di rivendita per questa specifica partita si aggira intorno a 60 £ a 65 £ (80 $ a 85 $), con i posti premium lungo la linea laterale che salgono ulteriormente a seconda della domanda.
Troyes-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
Troyes-Strasburgo: stato di forma
Il Troyes non ha vinto nelle ultime tre partite, facendo registrare due pareggi e una vittoria nelle cinque gare più recenti. L'unico impegno di Ligue 1 in questa serie si è chiuso con uno 0-0 contro il Paris FC il 22 agosto. In pre-campionato, ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre, anche se ha vinto le due amichevoli precedenti, battendo il GOAL FC 5-2 e il Grenoble 3-0. Nelle ultime cinque partite, il Troyes ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.
Il recente stato di forma dello Strasburgo è difficile da leggere in chiave positiva. Ha vinto solo una delle ultime cinque partite, con quell'unico risultato positivo rappresentato da un pareggio per 1-1 contro il Newcastle United in amichevole, conteggiato come vittoria ai rigori o in un altro formato da coppa. Ha perso due volte contro il Friburgo nello stesso giorno di agosto, entrambe per 2-0, ed è stato battuto 5-2 dall'Elversberg. La stagione di Ligue 1 è iniziata con una sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia il 21 agosto. Lo Strasburgo ha subito 13 gol nelle ultime cinque partite, segnandone soltanto quattro.
Troyes-Strasburgo: precedenti recenti
L'ultimo incontro tra questi club risale al 21 maggio 2023, quando Troyes e Strasburgo pareggiarono 1-1 in una partita di Ligue 1 allo Stade de l'Aube. Negli ultimi cinque scontri diretti in Ligue 1, il Troyes ne ha vinto uno, lo Strasburgo uno e tre partite sono terminate in parità. Il Troyes ha ottenuto un significativo successo per 3-2 a Strasburgo nel gennaio 2023, mentre l'unica vittoria dello Strasburgo nel set di dati è arrivata nel febbraio 2018.
Testa a testa
Troyes-Strasburgo: classifica
Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Troyes è nono mentre lo Strasburgo occupa il 18° posto dopo la prima giornata.
|#
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