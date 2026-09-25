Il Troyes affronta il Marsiglia domenica 11 ottobre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.
Nei loro confronti in Ligue 1, il Marsiglia ha conquistato 7 vittorie contro appena 1 del Troyes, oltre a 2 pareggi. Nell'ultimo incrocio in campionato, ad aprile 2023, il Marsiglia ha ottenuto un netto successo per 3-1 sul Troyes. Inoltre, il Marsiglia ha centrato una comoda vittoria esterna per 2-0 nell'ultima visita allo Stade de l'Aube, nel gennaio 2023.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Troyes-Marsiglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Troyes-Marsiglia di Ligue 1?
Il Troyes affronta il Marsiglia allo Stade de l'Aube di Troyes domenica 11 ottobre 2026.
Come comprare i biglietti per Troyes-Marsiglia di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Troyes e Marsiglia, puoi seguire queste opzioni principali:
- Biglietteria ufficiale del Troyes: acquista direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'ES Troyes AC o alla biglietteria dello Stade de l'Aube. Di solito questa è la fonte più affidabile per biglietti a prezzo nominale e posti ufficiali nel settore di casa.
- Settore ospiti ufficiale del Marsiglia: se tifi Marsiglia, i biglietti per la squadra ospite vengono generalmente distribuiti tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Olympique de Marseille o tramite le quote riservate ai fan club designati.
Quanto costano i biglietti per Troyes-Marsiglia di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra ES Troyes AC e Olympique de Marseille allo Stade de l'Aube variano a seconda di dove li acquisti e del settore scelto:
- Biglietteria ufficiale (prezzo nominale): i biglietti standard per la singola partita acquistati direttamente tramite l'ES Troyes AC vanno generalmente da 15 € a 70 €, a seconda che si scelgano i settori dietro la porta, i più economici, oppure le tribune centrali laterali.
- Settore tifosi ospiti: i biglietti ufficiali per i tifosi ospiti distribuiti direttamente tramite l'Olympique de Marseille sono generalmente soggetti a una tariffa fissa per il settore ospiti in Ligue 1, intorno a 10 €-15 €.
- VIP & hospitality: i pacchetti premium hospitality e i palchi executive partono generalmente da 150 € a 250 €+ a biglietto.
Troyes-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Troyes e Marsiglia
Il Troyes ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 6-2 contro lo Strasburgo in Ligue 1, risultato arrivato dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Lorient. In precedenza aveva pareggiato 0-0 con il Paris FC. In queste cinque partite, il Troyes ha segnato cinque gol e ne ha subiti 11.
Il Marsiglia ha vinto due partite, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre nelle ultime cinque. L'ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 3-2 contro il Paris FC in Ligue 1, proseguendo una serie che comprendeva anche il ko per 2-0 contro il Monaco. Il risultato di spicco nel periodo è stato il 4-0 sullo Strasburgo. In cinque partite, il Marsiglia ha segnato 10 gol e ne ha subiti otto.
Troyes-Marsiglia: i precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale ad aprile 2023, quando il Marsiglia ha battuto il Troyes per 3-1 in una partita di Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti nel dataset, il Marsiglia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Troyes e un pareggio. L'unico precedente allo Stade de l'Aube presente in questo dataset si è concluso 0-2 per il Marsiglia nel gennaio 2023.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
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|1
|0
|8
|3
|+5
|13
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|2
|5
|3
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|0
|10
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|1
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|6
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D
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D
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|2
|0
|3
|7
|12
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|6
V
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|1
|2
|2
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|1
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|4
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|-3
|2
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