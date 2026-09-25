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Come acquistare i biglietti per Troyes-Marsiglia: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Troyes affronta il Marsiglia in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Troyes affronta il Marsiglia domenica 11 ottobre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Nei loro confronti in Ligue 1, il Marsiglia ha conquistato 7 vittorie contro appena 1 del Troyes, oltre a 2 pareggi. Nell'ultimo incrocio in campionato, ad aprile 2023, il Marsiglia ha ottenuto un netto successo per 3-1 sul Troyes. Inoltre, il Marsiglia ha centrato una comoda vittoria esterna per 2-0 nell'ultima visita allo Stade de l'Aube, nel gennaio 2023.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Troyes-Marsiglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Marsiglia di Ligue 1?

Il Troyes affronta il Marsiglia allo Stade de l'Aube di Troyes domenica 11 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 6
Stade de l'Aube

Come comprare i biglietti per Troyes-Marsiglia di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Troyes e Marsiglia, puoi seguire queste opzioni principali:

  • Biglietteria ufficiale del Troyes: acquista direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'ES Troyes AC o alla biglietteria dello Stade de l'Aube. Di solito questa è la fonte più affidabile per biglietti a prezzo nominale e posti ufficiali nel settore di casa.
  • Settore ospiti ufficiale del Marsiglia: se tifi Marsiglia, i biglietti per la squadra ospite vengono generalmente distribuiti tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Olympique de Marseille o tramite le quote riservate ai fan club designati.

Quanto costano i biglietti per Troyes-Marsiglia di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra ES Troyes AC e Olympique de Marseille allo Stade de l'Aube variano a seconda di dove li acquisti e del settore scelto:

  • Biglietteria ufficiale (prezzo nominale): i biglietti standard per la singola partita acquistati direttamente tramite l'ES Troyes AC vanno generalmente da 15 € a 70 €, a seconda che si scelgano i settori dietro la porta, i più economici, oppure le tribune centrali laterali.
  • Settore tifosi ospiti: i biglietti ufficiali per i tifosi ospiti distribuiti direttamente tramite l'Olympique de Marseille sono generalmente soggetti a una tariffa fissa per il settore ospiti in Ligue 1, intorno a 10 €-15 €.
  • VIP & hospitality: i pacchetti premium hospitality e i palchi executive partono generalmente da 150 € a 250 €+ a biglietto.

Troyes-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Troyes e Marsiglia

Il Troyes ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 6-2 contro lo Strasburgo in Ligue 1, risultato arrivato dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Lorient. In precedenza aveva pareggiato 0-0 con il Paris FC. In queste cinque partite, il Troyes ha segnato cinque gol e ne ha subiti 11.

Il Marsiglia ha vinto due partite, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre nelle ultime cinque. L'ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 3-2 contro il Paris FC in Ligue 1, proseguendo una serie che comprendeva anche il ko per 2-0 contro il Monaco. Il risultato di spicco nel periodo è stato il 4-0 sullo Strasburgo. In cinque partite, il Marsiglia ha segnato 10 gol e ne ha subiti otto.

TRO

TRO - Forma

PAR
D0-0
FCL
V1-2
STR
S2-6
LIL
S2-0
SCO
S2-0
Gol segnato (subito)
4/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OM

OM - Forma

ASM
S2-0
PAR
S2-3
REN
S1-0
BJK
S4-1
PSG
S1-2
Gol segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Troyes-Marsiglia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale ad aprile 2023, quando il Marsiglia ha battuto il Troyes per 3-1 in una partita di Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti nel dataset, il Marsiglia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Troyes e un pareggio. L'unico precedente allo Stade de l'Aube presente in questo dataset si è concluso 0-2 per il Marsiglia nel gennaio 2023.

Testa a testa

TroyesPareggioMarsiglia
0
1
4
Ligue 1
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
2
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
1
FIN
Ligue 1
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
3
FIN
4Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
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UEFA Europa League
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Play-Off Retrocessione
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