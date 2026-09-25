Il Troyes affronta il Marsiglia domenica 11 ottobre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Nei loro confronti in Ligue 1, il Marsiglia ha conquistato 7 vittorie contro appena 1 del Troyes, oltre a 2 pareggi. Nell'ultimo incrocio in campionato, ad aprile 2023, il Marsiglia ha ottenuto un netto successo per 3-1 sul Troyes. Inoltre, il Marsiglia ha centrato una comoda vittoria esterna per 2-0 nell'ultima visita allo Stade de l'Aube, nel gennaio 2023.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Troyes-Marsiglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Marsiglia di Ligue 1?

Il Troyes affronta il Marsiglia allo Stade de l'Aube di Troyes domenica 11 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 6 11 ott 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Come comprare i biglietti per Troyes-Marsiglia di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Troyes e Marsiglia, puoi seguire queste opzioni principali:

Biglietteria ufficiale del Troyes: acquista direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'ES Troyes AC o alla biglietteria dello Stade de l'Aube. Di solito questa è la fonte più affidabile per biglietti a prezzo nominale e posti ufficiali nel settore di casa.

Settore ospiti ufficiale del Marsiglia: se tifi Marsiglia, i biglietti per la squadra ospite vengono generalmente distribuiti tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Olympique de Marseille o tramite le quote riservate ai fan club designati.

Quanto costano i biglietti per Troyes-Marsiglia di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra ES Troyes AC e Olympique de Marseille allo Stade de l'Aube variano a seconda di dove li acquisti e del settore scelto:

Biglietteria ufficiale (prezzo nominale): i biglietti standard per la singola partita acquistati direttamente tramite l'ES Troyes AC vanno generalmente da 15 € a 70 € , a seconda che si scelgano i settori dietro la porta, i più economici, oppure le tribune centrali laterali.

Settore tifosi ospiti: i biglietti ufficiali per i tifosi ospiti distribuiti direttamente tramite l'Olympique de Marseille sono generalmente soggetti a una tariffa fissa per il settore ospiti in Ligue 1, intorno a 10 €-15 € .

VIP & hospitality: i pacchetti premium hospitality e i palchi executive partono generalmente da 150 € a 250 €+ a biglietto.

Troyes-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Troyes e Marsiglia

Il Troyes ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 6-2 contro lo Strasburgo in Ligue 1, risultato arrivato dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Lorient. In precedenza aveva pareggiato 0-0 con il Paris FC. In queste cinque partite, il Troyes ha segnato cinque gol e ne ha subiti 11.

Il Marsiglia ha vinto due partite, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse tre nelle ultime cinque. L'ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 3-2 contro il Paris FC in Ligue 1, proseguendo una serie che comprendeva anche il ko per 2-0 contro il Monaco. Il risultato di spicco nel periodo è stato il 4-0 sullo Strasburgo. In cinque partite, il Marsiglia ha segnato 10 gol e ne ha subiti otto.

Troyes-Marsiglia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale ad aprile 2023, quando il Marsiglia ha battuto il Troyes per 3-1 in una partita di Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti nel dataset, il Marsiglia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Troyes e un pareggio. L'unico precedente allo Stade de l'Aube presente in questo dataset si è concluso 0-2 per il Marsiglia nel gennaio 2023.