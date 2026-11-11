Il Troyes ospita il Lione domenica 6 dicembre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Nell'ultimo scontro diretto in Ligue 1, disputato il 4 febbraio 2023, il Lione ha vinto agevolmente 3-1 in trasferta allo Stade de l'Aube. Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre in tutte le competizioni, il Lione ha avuto la meglio con quattro vittorie, mentre il Troyes è ancora alla ricerca del primo successo in questo arco di partite.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Troyes-Lione, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Lione di Ligue 1?

Troyes-Lione si gioca domenica 6 dicembre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Ligue 1 - Game Week 13 6 dic 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Come acquistare i biglietti per Troyes-Lione di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Troyes e Lione:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i portali di biglietteria o le biglietterie ufficiali sia del Troyes (Stade de l'Aube) sia dell'Olympique Lyonnais per i biglietti riservati ai tesserati e quelli messi in vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Troyes-Lione di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo stimate per i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Troyes e Lione:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard / Settori tifosi: Di solito partono da circa 15-25 € .

Di solito partono da circa . Pacchetti hospitality e VIP: Generalmente partono da 75 € e possono salire a seconda dei servizi inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Categoria standard / Anelli superiori: A partire da circa 48-58 € .

A partire da circa . Posti migliori e settori centrali: Di solito tra 90 e 130 € .

Di solito tra . Pacchetti VIP e premium in rivendita: Possono superare i 150 €, anche in base a quanto a ridosso del calcio d'inizio viene effettuato l'acquisto.

Troyes-Lione di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Troyes-Lione: lo stato di forma

Il Troyes ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è il successo per 2-0 sul Le Mans in Ligue 1 del 31 ottobre, arrivato dopo un pareggio senza reti contro il Tolosa. In precedenza, nella stessa serie di partite, ha perso 1-3 contro il Lens e 0-2 contro il Marsiglia. In questi cinque incontri, il Troyes ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

Il Lione ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone due. Nell'ultima uscita ha battuto l'Angers 2-0 in Ligue 1 il 1° novembre; nello stesso periodo ha ottenuto anche vittorie contro Nizza e Crystal Palace. Ha subito una sconfitta per 2-0 contro il PSG e una per 3-0 contro l'Hoffenheim in Europa League. In queste cinque partite il Lione ha segnato dieci goal e ne ha subiti cinque.

Troyes-Lione: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Ligue 1 il 4 febbraio 2023, quando il Lione ha vinto 3-1 in trasferta allo Stade de l'Aube. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha vinto quattro volte e il Troyes nessuna; nemmeno nella partita restante il Troyes ha ottenuto una vittoria. I cinque incontri hanno prodotto 17 goal in totale: 12 del Lione e cinque del Troyes.