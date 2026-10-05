Come acquistare i biglietti per Troyes-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Troyes affronta il Lens sabato 17 ottobre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.
Nel loro incrocio più recente, il Lens ha ottenuto una vittoria esterna per 4-2 sul Troyes negli ottavi di finale della Coupe de France il 4 febbraio 2026. Il loro precedente confronto in Ligue 1 risale invece al 28 gennaio 2023, quando il Troyes ha fermato il Lens sull'1-1 allo Stade de l'Aube.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Troyes-Lens, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Troyes-Lens di Ligue 1?
Troyes-Lens si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes, sabato 17 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Troyes-Lens di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 Troyes-RC Lens allo Stade de l'Aube, segui questi passaggi standard:
1. Piattaforma ufficiale di biglietteria dell'ESTAC Troyes
- Visita il sito ufficiale di biglietteria online dell'ESTAC Troyes.
2. Quota ufficiale riservata ai tifosi ospiti dell'RC Lens
- Se sei un tifoso ospite dell'RC Lens, i biglietti per il settore ospiti sono solitamente gestiti tramite la biglietteria ufficiale dell'RC Lens (billetterie.rclens.fr) o i club di tifosi ufficiali designati.
3. Mercato secondario e aggregatori di biglietti
- Nel caso in cui i biglietti ufficiali per i tifosi di casa o quelli di accesso generale vadano esauriti, piattaforme di ticketing secondario come StubHub spesso propongono biglietti messi in vendita da rivenditori. Assicurati di controllare le garanzie sulla consegna dei biglietti e la collocazione dei posti prima di completare l'acquisto.
Quanto costano i biglietti per Troyes-Lens di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 Troyes-RC Lens allo Stade de l'Aube variano in base al settore e alla piattaforma di acquisto:
- Biglietti ufficiali a prezzo pieno (direttamente dall'ESTAC Troyes):
- Categoria 1 / settori dietro la porta: circa 12-20 €
- Tribune centrali e laterali (laterale/presidenziale): circa 25-45 €
- Premium / hospitality VIP: da 80 € a 150 €+ a seconda dei servizi inclusi.
- Mercato secondario e aggregatori di rivendita:
- Se i biglietti sul portale ufficiale dovessero esaurirsi, i prezzi sulle piattaforme secondarie come StubHub generalmente partono da circa 50-55 € per i posti di accesso generale, con i posti di fascia intermedia e premium che si attestano in media tra 75 € e 110 € in base alla domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.
Troyes-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Troyes e Lens
Il Troyes ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 6-2 contro lo Strasburgo il 6 settembre, dopo il successo per 2-1 sul campo del Lorient il 29 agosto. Ha pareggiato 0-0 con il Paris FC e ha raccolto due pareggi nelle amichevoli precampionato contro Panetolikos e Auxerre. Il Troyes ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove in questa serie di cinque partite.
Il Lens ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Lorient il 5 settembre, dopo il ko per 2-1 contro lo Strasburgo della settimana precedente. Il risultato più significativo nel periodo è stato il 5-2 sull'Auxerre del 22 agosto. Il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.
Troyes-Lens: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra i due club risale alla Coupe de France del 4 febbraio 2026, quando il Lens ha vinto 4-2 in trasferta sul campo del Troyes. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Lens ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Troyes, mentre una partita è terminata in pareggio. Il Lens ha segnato 10 gol in questi confronti, contro i cinque del Troyes.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
D
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
D
V
D
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
D
V
V
D
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
S
V
V
D
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
S
V
V
V
D
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
S
D
D
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
D
S
V
S
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
S
D
V
V
S
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
D
D
S
D
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
S
S
S
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
S
S
V
D
D
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
S
D
V
S
D
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
D
S
D
S
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
S
D
S
D
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
S
D
S
S
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
S
S
S
V
D
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
S
S
S
S
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
S
D
S
D
S