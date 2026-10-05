Come acquistare i biglietti per Troyes-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Troyes affronta il Lens sabato 17 ottobre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Nel loro incrocio più recente, il Lens ha ottenuto una vittoria esterna per 4-2 sul Troyes negli ottavi di finale della Coupe de France il 4 febbraio 2026. Il loro precedente confronto in Ligue 1 risale invece al 28 gennaio 2023, quando il Troyes ha fermato il Lens sull'1-1 allo Stade de l'Aube.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Troyes-Lens, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Lens di Ligue 1?

Troyes-Lens si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes, sabato 17 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 7 17 ott 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Come acquistare i biglietti per Troyes-Lens di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 Troyes-RC Lens allo Stade de l'Aube, segui questi passaggi standard:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria dell'ESTAC Troyes

Visita il sito ufficiale di biglietteria online dell'ESTAC Troyes.

2. Quota ufficiale riservata ai tifosi ospiti dell'RC Lens

Se sei un tifoso ospite dell'RC Lens, i biglietti per il settore ospiti sono solitamente gestiti tramite la biglietteria ufficiale dell'RC Lens (billetterie.rclens.fr) o i club di tifosi ufficiali designati.

3. Mercato secondario e aggregatori di biglietti

Nel caso in cui i biglietti ufficiali per i tifosi di casa o quelli di accesso generale vadano esauriti, piattaforme di ticketing secondario come StubHub spesso propongono biglietti messi in vendita da rivenditori. Assicurati di controllare le garanzie sulla consegna dei biglietti e la collocazione dei posti prima di completare l'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Troyes-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 Troyes-RC Lens allo Stade de l'Aube variano in base al settore e alla piattaforma di acquisto:

Biglietti ufficiali a prezzo pieno (direttamente dall'ESTAC Troyes):

Categoria 1 / settori dietro la porta: circa 12-20 € Tribune centrali e laterali (laterale/presidenziale): circa 25-45 € Premium / hospitality VIP: da 80 € a 150 €+ a seconda dei servizi inclusi.

Mercato secondario e aggregatori di rivendita:

Se i biglietti sul portale ufficiale dovessero esaurirsi, i prezzi sulle piattaforme secondarie come StubHub generalmente partono da circa 50-55 € per i posti di accesso generale, con i posti di fascia intermedia e premium che si attestano in media tra 75 € e 110 € in base alla domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.



Troyes-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Troyes e Lens

Il Troyes ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 6-2 contro lo Strasburgo il 6 settembre, dopo il successo per 2-1 sul campo del Lorient il 29 agosto. Ha pareggiato 0-0 con il Paris FC e ha raccolto due pareggi nelle amichevoli precampionato contro Panetolikos e Auxerre. Il Troyes ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove in questa serie di cinque partite.

Il Lens ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Lorient il 5 settembre, dopo il ko per 2-1 contro lo Strasburgo della settimana precedente. Il risultato più significativo nel periodo è stato il 5-2 sull'Auxerre del 22 agosto. Il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Troyes-Lens: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale alla Coupe de France del 4 febbraio 2026, quando il Lens ha vinto 4-2 in trasferta sul campo del Troyes. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Lens ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Troyes, mentre una partita è terminata in pareggio. Il Lens ha segnato 10 gol in questi confronti, contro i cinque del Troyes.