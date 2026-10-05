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Come acquistare i biglietti per Troyes-Lens: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Il Troyes affronta il Lens in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Troyes affronta il Lens sabato 17 ottobre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

Nel loro incrocio più recente, il Lens ha ottenuto una vittoria esterna per 4-2 sul Troyes negli ottavi di finale della Coupe de France il 4 febbraio 2026. Il loro precedente confronto in Ligue 1 risale invece al 28 gennaio 2023, quando il Troyes ha fermato il Lens sull'1-1 allo Stade de l'Aube.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Troyes-Lens, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Lens di Ligue 1?

Troyes-Lens si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes, sabato 17 ottobre 2026.

crest
Ligue 1 - Game Week 7
Stade de l'Aube

Come acquistare i biglietti per Troyes-Lens di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 Troyes-RC Lens allo Stade de l'Aube, segui questi passaggi standard:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria dell'ESTAC Troyes

  • Visita il sito ufficiale di biglietteria online dell'ESTAC Troyes.

2. Quota ufficiale riservata ai tifosi ospiti dell'RC Lens

  • Se sei un tifoso ospite dell'RC Lens, i biglietti per il settore ospiti sono solitamente gestiti tramite la biglietteria ufficiale dell'RC Lens (billetterie.rclens.fr) o i club di tifosi ufficiali designati.

3. Mercato secondario e aggregatori di biglietti

  • Nel caso in cui i biglietti ufficiali per i tifosi di casa o quelli di accesso generale vadano esauriti, piattaforme di ticketing secondario come StubHub spesso propongono biglietti messi in vendita da rivenditori. Assicurati di controllare le garanzie sulla consegna dei biglietti e la collocazione dei posti prima di completare l'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Troyes-Lens di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 Troyes-RC Lens allo Stade de l'Aube variano in base al settore e alla piattaforma di acquisto:

  • Biglietti ufficiali a prezzo pieno (direttamente dall'ESTAC Troyes):
    • Categoria 1 / settori dietro la porta: circa 12-20 €
    • Tribune centrali e laterali (laterale/presidenziale): circa 25-45 €
    • Premium / hospitality VIP: da 80 € a 150 €+ a seconda dei servizi inclusi.
  • Mercato secondario e aggregatori di rivendita:
    • Se i biglietti sul portale ufficiale dovessero esaurirsi, i prezzi sulle piattaforme secondarie come StubHub generalmente partono da circa 50-55 € per i posti di accesso generale, con i posti di fascia intermedia e premium che si attestano in media tra 75 € e 110 € in base alla domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Troyes-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Troyes e Lens

Il Troyes ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 6-2 contro lo Strasburgo il 6 settembre, dopo il successo per 2-1 sul campo del Lorient il 29 agosto. Ha pareggiato 0-0 con il Paris FC e ha raccolto due pareggi nelle amichevoli precampionato contro Panetolikos e Auxerre. Il Troyes ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove in questa serie di cinque partite.

Il Lens ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Lorient il 5 settembre, dopo il ko per 2-1 contro lo Strasburgo della settimana precedente. Il risultato più significativo nel periodo è stato il 5-2 sull'Auxerre del 22 agosto. Il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

TRO

TRO - Forma

FCL
V1-2
STR
S2-6
LIL
S2-0
SCO
S2-0
DIO
D2-2
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RCL

RCL - Forma

STR
S2-1
FCL
S0-1
SLP
V2-3
LEM
D2-2
ASM
S2-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Troyes-Lens: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale alla Coupe de France del 4 febbraio 2026, quando il Lens ha vinto 4-2 in trasferta sul campo del Troyes. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Lens ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Troyes, mentre una partita è terminata in pareggio. Il Lens ha segnato 10 gol in questi confronti, contro i cinque del Troyes.

Testa a testa

TroyesPareggioLens
0
1
4
Coppa
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Lens badge
Lens
RCL
4
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FIN
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FIN
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FIN
4Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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