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Come acquistare i biglietti per Troyes-Le Mans: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Ligue 1

Il Troyes affronta il Le Mans in Ligue 1. Ecco come assicurarti i biglietti.

Nel precedente scontro diretto in Ligue 2, disputato all’inizio dell’anno, il Le Mans ha vinto 2-0 in trasferta allo Stade de l’Aube, aggiungendo ulteriore interesse a questa sfida. Entrambe le squadre cercano punti preziosi in questa fase tra l’inizio e la metà della stagione per risalire la classifica.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Troyes-Le Mans, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Troyes-Le Mans di Ligue 1?

Troyes-Le Mans si gioca sabato 31 ottobre 2026 allo Stade de l’Aube di Troyes.

crest
Ligue 1 - Game Week 9
Stade de l'Aube

Come acquistare i biglietti di Troyes-Le Mans di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Troyes e Le Mans allo Stade de l’Aube, hai a disposizione queste opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso la piattaforma di biglietteria ufficiale dell’ESTAC Troyes. È il canale più sicuro e diretto per i posti nelle categorie ordinarie. I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita con l’avvicinarsi della data dell’incontro.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Troyes-Le Mans di Ligue 1?

Allo Stade de l’Aube, i prezzi dei biglietti per Troyes-Le Mans variano a seconda delle quattro tribune principali dello stadio (Vitoux, Honneur, Champagne) e del canale d’acquisto:

1. Canali ufficiali del club

  • Posti nelle categorie più economiche o dietro le porte: I biglietti ordinari sui canali ufficiali partono da circa 15 € per i settori di base, come gli anelli superiori o quelli dietro le porte.
  • Posti nell’anello superiore della tribuna principale: I biglietti ordinari per i posti più vicini al centro o nei settori superiori arrivano fino a 40 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

  • Rivendita di biglietti ordinari: Le opzioni di base partono da circa 30 € a 35 €.
  • Posti premium nelle tribune laterali o centrali: I posti meglio posizionati nei settori più richiesti delle tribune costano in media circa 65 €, ma il prezzo può salire in base alla disponibilità del momento.

Troyes-Le Mans di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Troyes e Le Mans

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, il Troyes ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando cinque goal e subendone 11. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro l’Angers, dopo aver subito una sconfitta per 2-0 anche contro il Lille. L’unica nota positiva di questa serie è stata la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Lorient a fine agosto. Il Troyes ha subito almeno due goal in quattro delle ultime cinque partite, un dato che preoccuperà Dumont.

Nelle ultime cinque partite, il Le Mans ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando sette goal e subendone otto. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Lorient del 19 settembre, arrivata dopo il pareggio per 2-2 con il Lens. In precedenza aveva pareggiato 1-1 in trasferta contro il Nizza e 2-2 in trasferta contro il Brest, mentre l’unica sconfitta di questa serie è stata quella per 3-2 contro il Rennes.

TRO

TRO - Forma

LIL
S2-0
SCO
S2-0
DIO
D2-2
OM
S0-2
RCL
S1-3
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LEM

LEM - Forma

RCL
D2-2
FCL
V2-1
EAG
S2-1
PSG
S3-1
TFC
S0-3
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Troyes-Le Mans: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra Troyes e Le Mans risale al 31 gennaio 2026 in Ligue 2, quando il Le Mans vinse 2-0 in trasferta allo Stade de l’Aube. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in una partita di Ligue 2 disputata a Le Mans nell’ottobre 2025. Nei cinque precedenti registrati, il Troyes ha ottenuto due vittorie, tante quante il Le Mans, e c’è stato un pareggio: un bilancio che testimonia l’equilibrio tra le due squadre.

Testa a testa

TroyesPareggioLe Mans
2
2
1
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FIN
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
7421135+814
V
S
V
D
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
S
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
S
V
D
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
V
S
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
S
D
V
D
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
S
V
S
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
S
D
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
S
D
S
9
MarsigliaMarsigliaOM
73041410+49
V
V
S
S
S
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
V
S
S
V
11
TolosaTolosaTFC
72321211+19
V
D
V
D
S
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
S
V
V
S
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
S
V
V
S
D
14
StrasburgoStrasburgoSTR
72141215-37
S
S
S
D
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
S
S
V
D
S
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
S
S
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
S
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
S
S
S
D
S
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Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
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