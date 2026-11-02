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Come acquistare i biglietti per Troyes-Le Havre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Troyes
Le Havre
Ligue 1

Il Troyes affronta il Le Havre in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Troyes ospita il Le Havre venerdì 20 novembre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

I loro ultimi incontri ufficiali risalgono alla stagione 2020-21 di Ligue 2, segnata da sfide combattute, tra cui una vittoria per 3-2 del Le Havre. Le due squadre si sono affrontate anche in un'amichevole precampionato nel luglio 2022, vinta agevolmente in casa dal Troyes per 3-0.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Troyes-Le Havre, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Le Havre di Ligue 1?

Troyes-Le Havre si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes venerdì 20 novembre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 11
Stade de l'Aube

Come acquistare i biglietti di Troyes-Le Havre di Ligue 1?

Ecco le opzioni abituali per acquistare i biglietti per Troyes-Le Havre di Ligue 1:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club (ES Troyes AC): L'opzione più diretta e affidabile è consultare il portale ufficiale della biglietteria del Troyes. Di norma i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci del club e degli abbonati, poi del pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Troyes-Le Havre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra ES Troyes AC e Le Havre AC variano in base al settore e al canale d'acquisto:

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso standard e posti dietro le porte: Partono da circa 20-30 €.
  • Tribuna principale e laterale: Costano indicativamente 45-60 € o più, a seconda del blocco e del settore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Fascia d'ingresso: I prezzi partono generalmente da circa 30-45 €.
  • Posti in posizione migliore: I prezzi sono generalmente compresi tra 50 e 65 € o più.

Troyes-Le Havre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Troyes e Le Havre

Il Troyes non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ufficiali, nelle quali ha ottenuto un pareggio e subito quattro sconfitte: 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro il Lens in Ligue 1. Nello stesso periodo ha perso anche 2-0 sia contro il Marsiglia sia contro l'Angers. In queste cinque partite il Troyes ha segnato cinque goal e ne ha subiti dieci, un bilancio che rispecchia la sua difficile posizione in classifica.

Il Le Havre ha fatto solo leggermente meglio: nelle ultime cinque partite ufficiali ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente in Ligue 1 è una sconfitta per 1-3 contro l'Auxerre; nello stesso periodo ha perso anche 1-0 contro il Lille. L'unica nota positiva è stata la vittoria per 6-1 sul Boulogne in amichevole. Nelle gare di Ligue 1 disputate in questo ciclo di cinque partite, il numero di goal subiti è stato motivo di preoccupazione per la squadra di Digard.

TRO

TRO - Forma

DIO
D2-2
OM
S0-2
RCL
S1-3
TFC
D0-0
LEM
V2-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LEH

LEH - Forma

BOU
V6-1
LIL
S1-0
AJA
S1-3
OM
S4-3
PSG
S1-5
Gol segnato (subito)
11/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Troyes-Le Havre: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a un'amichevole precampionato del luglio 2022, vinta 3-0 in casa dal Troyes. Prima di allora, le squadre si erano affrontate quattro volte in Ligue 2 tra il 2019 e il 2021, ottenendo due vittorie ciascuna. Il bilancio complessivo dei cinque incontri elencati è di tre vittorie per il Troyes e due per il Le Havre.

Testa a testa

TroyesPareggioLe Havre
2
0
3
Amichevoli dei club
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FIN
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FIN
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FIN
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FIN
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FIN
8Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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