Il Troyes ospita il Le Havre venerdì 20 novembre 2026 allo Stade de l'Aube di Troyes.

I loro ultimi incontri ufficiali risalgono alla stagione 2020-21 di Ligue 2, segnata da sfide combattute, tra cui una vittoria per 3-2 del Le Havre. Le due squadre si sono affrontate anche in un'amichevole precampionato nel luglio 2022, vinta agevolmente in casa dal Troyes per 3-0.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Troyes-Le Havre, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Troyes-Le Havre di Ligue 1?

Troyes-Le Havre si gioca allo Stade de l'Aube di Troyes venerdì 20 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 11 20 nov 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Come acquistare i biglietti di Troyes-Le Havre di Ligue 1?

Ecco le opzioni abituali per acquistare i biglietti per Troyes-Le Havre di Ligue 1:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club (ES Troyes AC): L'opzione più diretta e affidabile è consultare il portale ufficiale della biglietteria del Troyes. Di norma i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci del club e degli abbonati, poi del pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Troyes-Le Havre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra ES Troyes AC e Le Havre AC variano in base al settore e al canale d'acquisto:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard e posti dietro le porte: Partono da circa 20-30 € .

Partono da circa . Tribuna principale e laterale: Costano indicativamente 45-60 € o più, a seconda del blocco e del settore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Fascia d'ingresso: I prezzi partono generalmente da circa 30-45 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti in posizione migliore: I prezzi sono generalmente compresi tra 50 e 65 € o più.

Troyes-Le Havre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Troyes e Le Havre

Il Troyes non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ufficiali, nelle quali ha ottenuto un pareggio e subito quattro sconfitte: 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro il Lens in Ligue 1. Nello stesso periodo ha perso anche 2-0 sia contro il Marsiglia sia contro l'Angers. In queste cinque partite il Troyes ha segnato cinque goal e ne ha subiti dieci, un bilancio che rispecchia la sua difficile posizione in classifica.

Il Le Havre ha fatto solo leggermente meglio: nelle ultime cinque partite ufficiali ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente in Ligue 1 è una sconfitta per 1-3 contro l'Auxerre; nello stesso periodo ha perso anche 1-0 contro il Lille. L'unica nota positiva è stata la vittoria per 6-1 sul Boulogne in amichevole. Nelle gare di Ligue 1 disputate in questo ciclo di cinque partite, il numero di goal subiti è stato motivo di preoccupazione per la squadra di Digard.

Troyes-Le Havre: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a un'amichevole precampionato del luglio 2022, vinta 3-0 in casa dal Troyes. Prima di allora, le squadre si erano affrontate quattro volte in Ligue 2 tra il 2019 e il 2021, ottenendo due vittorie ciascuna. Il bilancio complessivo dei cinque incontri elencati è di tre vittorie per il Troyes e due per il Le Havre.