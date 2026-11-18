Il Trabzonspor ospita l'FK Jablonec giovedì 10 dicembre 2026 al Papara Park di Trebisonda.

Questa partita di UEFA Conference League sarà il primo confronto ufficiale tra Trabzonspor e FK Jablonec nelle competizioni europee. Senza precedenti su cui fare affidamento, entrambi gli allenatori arriveranno alla sfida di dicembre basandosi soltanto sul rendimento attuale nelle competizioni continentali per cercare di ottenere un vantaggio.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Trabzonspor-FK Jablonec, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Trabzonspor-Jablonec in Conference League?

Trabzonspor-FK Jablonec si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Papara Park di Trebisonda.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Papara Park

Come acquistare i biglietti per Trabzonspor-Jablonec in Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Trabzonspor e Jablonec:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il portale ufficiale di biglietteria del Trabzonspor e i canali del club per verificare le disponibilità iniziali, le vendite riservate ai soci e quelle aperte al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Trabzonspor-Jablonec in Conference League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Trabzonspor e Jablonec:

1. Canali ufficiali del club

Tribune Sud e Nord (Güney e Kuzey): Circa 11-13 €.

Circa Tribuna Mattia Ahmet Minguzzi: Circa 14-16 €.

Circa Tribune Est e Ovest (Doğu e Batı): Circa 21-24 €.

Circa VIP Silver: Circa 61 €.

Circa VIP Gold: Circa 73 € .

Circa . VIP Platinum: Circa 87-95 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita iniziale del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso standard / categorie superiori: In genere a partire da circa 100-105 € .

In genere a partire da circa . Posti premium a bordo campo e opzioni di categoria 1: Generalmente tra 120 e oltre 250 € .

Generalmente tra . Pacchetti VIP di fascia alta in rivendita: Possono superare i 350-450 €.

Trabzonspor-Jablonec in Conference League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Trabzonspor e Jablonec

Il Trabzonspor ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Alanyaspor in Süper Lig l'8 novembre. Prima aveva perso 1-0 in casa contro il Friburgo in Conference League, interrompendo una serie di risultati positivi. In precedenza aveva battuto il Gaziantep FK per 2-0 e vinto 3-4 in trasferta contro il Rizespor. In quelle cinque partite, il Trabzonspor ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque.

Lo Jablonec ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con un pareggio e tre sconfitte. La sua gara più recente è stata la sconfitta per 2-1 in coppa contro l'Artis Brno l'11 novembre. Prima aveva pareggiato 0-0 con il Mlada Boleslav in First League e 1-1 con il Riga FC in Conference League. In questa serie figura anche la sconfitta casalinga per 5-0 contro lo Slavia Praga. Lo Jablonec ha segnato quattro goal e ne ha subiti nove in quelle cinque partite.

Trabzonspor-Jablonec: I precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Trabzonspor e FK Jablonec per questa partita. Ulteriori informazioni sui precedenti saranno aggiunte quando saranno confermate.