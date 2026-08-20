Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Newcastle United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Tottenham vuole mettersi alle spalle lo spavento retrocessione della scorsa stagione e risalire la classifica di Premier League sotto la guida di Roberto De Zerbi. Un miglioramento del rendimento casalingo è indispensabile, e gli Spurs faranno la loro prima apparizione stagionale in campionato al Tottenham Hotspur Stadium sabato 29 agosto, quando affronteranno il Newcastle United.

Incredibilmente, il Tottenham ha dovuto aspettare l’ultima partita della stagione per conquistare il suo primo successo casalingo del 2026, ma quella vittoria per 1-0 contro l’Everton si è rivelata cruciale. I tifosi degli Spurs dimenticheranno volentieri le ultime due stagioni difficili se la squadra di De Zerbi riuscirà a partire forte e se gli acquisti costosi Sandro Tonali e Mateus Fernandes avranno un impatto immediato.

Il Tottenham riuscirà a ottenere una vittoria contro il Newcastle per la prima volta dal 2023? Puoi scoprirlo di persona prenotando i biglietti oggi stesso. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Tottenham Hotspur-Newcastle United, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United?

Tottenham Hotspur-Newcastle United è in programma alle 17:30 BST al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sabato 29 agosto.

Premier League - Game Week 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Newcastle United di Premier League

Sono disponibili diverse opzioni di biglietteria per le partite di Premier League, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o i partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali abbonati mantengono i loro posti oppure rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita va sold out, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Per chi cerca biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare i tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Newcastle United di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o gli avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli del settore inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti del settore superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una membership ufficiale del club attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membership di base.

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