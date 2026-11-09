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Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town: Prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Tottenham Hotspur
Ipswich Town
Premier League

Il Tottenham sfida l’Ipswich Town in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Tottenham Hotspur ospita l'Ipswich Town sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town si gioca sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

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Premier League - Game Week 11
Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali di Tottenham Hotspur o Ipswich Town. A seconda della domanda e della disponibilità, di solito è richiesta un'iscrizione a pagamento al club o la titolarità di un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti ordinari per adulti: I biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 38 a 109 sterline, a seconda del settore e della categoria della partita.
  • Pacchetti hospitality premium ed esperienze VIP per il giorno della partita: Le esperienze offerte attraverso i canali ufficiali dei club partono da fasce di prezzo più alte, spesso superiori a 200 sterline, a seconda dell'accesso alle lounge e delle opzioni di ristorazione incluse.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club sui canali ufficiali sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Prezzi medi di rivendita: i biglietti per questa partita sono generalmente proposti a partire da circa 125 sterline per posti nell'anello superiore o sui lati corti.
  • Rivendita di posti premium e VIP: i prezzi dei posti premium, di quelli nell'anello inferiore vicino alla linea di metà campo o nei settori più richiesti possono arrivare a 325 sterline o più, a seconda della disponibilità e della domanda sulle piattaforme in quel momento.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tottenham Hotspur e Ipswich Town

Il Tottenham non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, nelle quali ha ottenuto tre pareggi e subito due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa sull'1-1 contro il Manchester United in Premier League, mentre in una precedente partita di campionato ha perso 2-3 contro l'Aston Villa. In questa serie di risultati figura anche la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool in Carabao Cup. Il Tottenham ha segnato appena due goal e ne ha subiti sei nelle cinque partite, mostrando difficoltà sia in attacco sia in difesa.

L'Ipswich ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre. L'ultimo risultato è una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City in Premier League, mentre nella gara precedente aveva battuto il Fulham 2-1. Gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti dieci nelle cinque partite; le due vittorie dimostrano che sanno conquistare punti quando se ne presenta l'occasione.

TOT

TOT - Forma

MUN
D1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
LEE
S1-0
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
IPS

IPS - Forma

FUL
V2-1
MCI
S3-2
NFO
D1-1
HUL
D2-2
BOU
S1-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2025, quando l'Ipswich Town ha ospitato il Tottenham Hotspur perdendo 1-4 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2024, il Tottenham aveva fatto visita all'Ipswich e aveva perso 1-2 in Premier League. Negli ultimi cinque incontri registrati, l'Ipswich conta due vittorie, tante quante il Tottenham; l'altro risultato è il 3-0 con cui il Tottenham ha vinto un'amichevole nel 2020.

Testa a testa

Tottenham HotspurPareggioIpswich Town
2
0
3
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
Amichevoli dei club
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FIN
10Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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