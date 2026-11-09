Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town: Prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Tottenham Hotspur ospita l'Ipswich Town sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town si gioca sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali di Tottenham Hotspur o Ipswich Town. A seconda della domanda e della disponibilità, di solito è richiesta un'iscrizione a pagamento al club o la titolarità di un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti: I biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 38 a 109 sterline , a seconda del settore e della categoria della partita.

I biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da , a seconda del settore e della categoria della partita. Pacchetti hospitality premium ed esperienze VIP per il giorno della partita: Le esperienze offerte attraverso i canali ufficiali dei club partono da fasce di prezzo più alte, spesso superiori a 200 sterline, a seconda dell'accesso alle lounge e delle opzioni di ristorazione incluse.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club sui canali ufficiali sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi medi di rivendita: i biglietti per questa partita sono generalmente proposti a partire da circa 125 sterline per posti nell'anello superiore o sui lati corti.

i biglietti per questa partita sono generalmente proposti a partire da circa per posti nell'anello superiore o sui lati corti. Rivendita di posti premium e VIP: i prezzi dei posti premium, di quelli nell'anello inferiore vicino alla linea di metà campo o nei settori più richiesti possono arrivare a 325 sterline o più, a seconda della disponibilità e della domanda sulle piattaforme in quel momento.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tottenham Hotspur e Ipswich Town

Il Tottenham non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, nelle quali ha ottenuto tre pareggi e subito due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa sull'1-1 contro il Manchester United in Premier League, mentre in una precedente partita di campionato ha perso 2-3 contro l'Aston Villa. In questa serie di risultati figura anche la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool in Carabao Cup. Il Tottenham ha segnato appena due goal e ne ha subiti sei nelle cinque partite, mostrando difficoltà sia in attacco sia in difesa.

L'Ipswich ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre. L'ultimo risultato è una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City in Premier League, mentre nella gara precedente aveva battuto il Fulham 2-1. Gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti dieci nelle cinque partite; le due vittorie dimostrano che sanno conquistare punti quando se ne presenta l'occasione.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2025, quando l'Ipswich Town ha ospitato il Tottenham Hotspur perdendo 1-4 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2024, il Tottenham aveva fatto visita all'Ipswich e aveva perso 1-2 in Premier League. Negli ultimi cinque incontri registrati, l'Ipswich conta due vittorie, tante quante il Tottenham; l'altro risultato è il 3-0 con cui il Tottenham ha vinto un'amichevole nel 2020.