Il Tottenham Hotspur ospita l'Ipswich Town sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Nella sfida di Premier League del novembre 2024, l'Ipswich Town sorprese il Tottenham battendolo 2-1 in trasferta e conquistando la sua prima vittoria nella massima serie dopo oltre vent'anni. Il Tottenham si prese una parziale rivincita nel febbraio 2025, quando andò a Portman Road e vinse agevolmente 4-1.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Ipswich Town, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town si gioca sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: i biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali di Tottenham Hotspur o Ipswich Town. A seconda della richiesta e della disponibilità, è generalmente necessaria un'iscrizione a pagamento al club o la titolarità di un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard per adulti: i biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 38 a 109 sterline , a seconda del settore e della categoria della partita.

i biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da , a seconda del settore e della categoria della partita. Pacchetti hospitality premium ed esperienze VIP per la partita: le esperienze offerte tramite i canali ufficiali dei club hanno prezzi più elevati, spesso superiori a 200 sterline a seconda dell'accesso alle lounge e delle opzioni di ristorazione incluse.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi medi di rivendita: i biglietti per questa partita partono generalmente da circa 125 sterline per i posti nell'anello superiore o sui lati corti.

i biglietti per questa partita partono generalmente da circa per i posti nell'anello superiore o sui lati corti. Rivendita di biglietti premium e VIP: i posti premium, quelli nell'anello inferiore vicino alla linea di metà campo o nei settori più richiesti possono arrivare a costare 325 sterline o più, a seconda della disponibilità e della domanda sulla piattaforma in quel momento.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: lo stato di forma

Il Tottenham non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, collezionando tre pareggi e due sconfitte. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 contro il Manchester United in Premier League, mentre in una precedente partita di campionato ha perso 3-2 contro l'Aston Villa. In questa serie di risultati figura anche la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool in Carabao Cup. In quelle cinque partite il Tottenham ha segnato appena due goal e ne ha subiti sei, mostrando difficoltà sia in attacco sia in difesa.

L'Ipswich ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse tre. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City in Premier League, anche se nella gara precedente aveva battuto il Fulham 2-1. In quelle cinque partite gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti dieci; le due vittorie dimostrano che sanno conquistare punti quando se ne presenta l'occasione.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al febbraio 2025, quando l'Ipswich Town ospitò il Tottenham Hotspur e perse 4-1 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2024, il Tottenham fece visita all'Ipswich e perse 2-1 in Premier League. Negli ultimi cinque incontri registrati, l'Ipswich conta due vittorie e il Tottenham altrettante; l'altro risultato risale a un'amichevole del 2020 vinta 3-0 dal Tottenham.