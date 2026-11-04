Il Tottenham Hotspur ospita l'Ipswich Town sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Nello scontro di Premier League del novembre 2024, l'Ipswich Town aveva sorpreso il Tottenham battendolo 2-1 in trasferta e conquistando la sua prima vittoria nella massima serie dopo oltre vent'anni. Il Tottenham si era preso una parziale rivincita nel febbraio 2025, più avanti nella stessa stagione, andando a vincere agevolmente per 4-1 a Portman Road.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Ipswich Town, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town si gioca sabato 21 novembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali del Tottenham Hotspur o dell'Ipswich Town. A seconda della domanda e della disponibilità, di norma è richiesta un'iscrizione a pagamento al club o la titolarità di un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Ipswich Town:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d'ingresso per adulti: I biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente tra 38 e 109 sterline , a seconda del settore e della categoria della partita.

I biglietti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente tra , a seconda del settore e della categoria della partita. Pacchetti hospitality premium ed esperienze VIP nel giorno della partita: Le esperienze offerte attraverso i canali ufficiali dei club partono da prezzi più elevati, spesso superiori a 200 sterline, a seconda dell'accesso alle lounge e delle opzioni di ristorazione incluse.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi medi di rivendita: per questa partita, i biglietti nei settori superiori o sui lati corti sono generalmente disponibili a partire da circa 125 sterline .

per questa partita, i biglietti nei settori superiori o sui lati corti sono generalmente disponibili a partire da circa . Rivendita di posti premium e VIP: I prezzi per i posti premium, quelli negli anelli inferiori vicino alla linea di metà campo o nei settori più richiesti possono arrivare a 325 sterline o più, a seconda della disponibilità e della domanda sulle piattaforme di rivendita.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Tottenham Hotspur e Ipswich Town

Il Tottenham non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, registrando tre pareggi e due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa sull'1-1 contro il Manchester United in Premier League, mentre in un precedente incontro di campionato è arrivata una sconfitta per 2-3 contro l'Aston Villa. Nella stessa serie di risultati figura anche il 3-1 subito contro il Liverpool in Carabao Cup. In queste cinque partite il Tottenham ha segnato appena due goal e ne ha subiti sei, mostrando difficoltà sia in attacco sia in difesa.

L'Ipswich ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City in Premier League, anche se nella gara precedente aveva battuto il Fulham 2-1. Gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti dieci nelle cinque partite; le due vittorie mostrano la loro capacità di conquistare punti quando se ne presenta l'occasione.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: I precedenti recenti

L'incontro più recente tra i due club risale al febbraio 2025, quando l'Ipswich Town ospitò il Tottenham Hotspur e perse 1-4 in Premier League. Prima di allora, nel novembre 2024, il Tottenham aveva fatto visita all'Ipswich perdendo 1-2 in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Ipswich conta due vittorie e il Tottenham altrettante, a cui si aggiunge il risultato di un'amichevole del 2020 vinta 3-0 dal Tottenham.