Il Tottenham Hotspur ospita il Fulham giovedì 3 dicembre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Nell'ultimo confronto di campionato, disputato il 1° marzo 2026, il Fulham ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 contro il Tottenham a Craven Cottage. Il Fulham aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Tottenham anche al Tottenham Hotspur Stadium nel novembre 2025, un precedente che dà agli Spurs una motivazione in più in vista della prossima sfida.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Fulham, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Fulham di Premier League?

Tottenham Hotspur-Fulham si gioca al Tottenham Hotspur Stadium di Londra giovedì 3 dicembre 2026.

Premier League - Game Week 13 3 dic 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Fulham, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali di Tottenham Hotspur o Fulham è il modo più affidabile per assicurarsi biglietti al prezzo nominale, se si possiede la tessera del club richiesta.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Tottenham Hotspur-Fulham di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Fulham:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d'ingresso standard: Costano indicativamente da 115 a 235 sterline .

Costano indicativamente da . Pacchetti hospitality per la partita: In genere partono da 150 sterline e arrivano a oltre 300 sterline.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti dei club sono esauriti sui canali di vendita primari, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza nella rivendita: Partono da circa 64 sterline per posti nell'anello superiore o con vista dal lato corto.

Partono da circa per posti nell'anello superiore o con vista dal lato corto. Prezzi medi nella rivendita: I posti standard costano in media circa 208 sterline .

I posti standard costano in media circa . Posti premium nella rivendita: Spesso superano le 300-350 sterline.

Tottenham Hotspur-Fulham di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Tottenham Hotspur-Fulham: lo stato di forma

Il Tottenham ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha battuto il Chelsea 2-0 in Premier League, dopo aver vinto 3-1 contro il Coventry City. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro l'Aston Villa, che si è imposto per 3-2. Nelle cinque partite, gli Spurs hanno segnato otto goal e ne hanno subiti altrettanti. Le due vittorie consecutive a chiusura della serie sono un segnale positivo per De Zerbi.

Il Fulham ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sul campo del Coventry City in Premier League, arrivata dopo l'1-0 contro l'Hull City. L'unica sconfitta della serie è arrivata sul campo dell'Ipswich Town, dove ha perso 2-1. La squadra di Arbeloa ha segnato sette goal e ne ha subiti sette in queste cinque partite, chiudendo la serie con due vittorie consecutive senza subire reti.

Tottenham Hotspur-Fulham: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Premier League il 1° marzo 2026, quando il Fulham ha vinto 2-1 a Craven Cottage. Prima ancora, nel novembre 2025, il Tottenham aveva ospitato il Fulham e gli ospiti si erano nuovamente imposti per 2-1. Negli ultimi cinque confronti di Premier League, il Fulham è in vantaggio con tre vittorie contro una del Tottenham e un pareggio, con nove goal segnati contro i cinque degli Spurs.