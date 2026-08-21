Il Tottenham conserva ottimi ricordi delle sfide contro l'Everton. Quando ha affrontato i Toffees in casa nell'ultima giornata della scorsa stagione, a maggio, una vittoria per 1-0 gli ha garantito la salvezza in Premier League.

Puoi prenotare i biglietti oggi stesso per scoprire se gli uomini di Roberto De Zerbi riusciranno a conquistare un'altra vittoria contro la squadra di Liverpool al Tottenham Hotspur Stadium sabato 12 settembre.

I tifosi degli Spurs sperano che il loro gruppo di acquisti estivi da molti milioni di sterline sia già ben integrato entro metà settembre e che possa fare la differenza nell'iconico impianto del nord di Londra.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Tottenham Hotspur-Everton, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Everton di Premier League?

Tottenham Hotspur-Everton si gioca al Tottenham Hotspur Stadium (Londra) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Everton di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa della travolgente domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i loro posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Everton di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie di derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie con sorteggio o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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