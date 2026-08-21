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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Everton: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Tottenham Hotspur
Everton

Non perdere l’occasione di vedere il Tottenham in azione in Premier League in questa stagione

Il Tottenham conserva ottimi ricordi delle sfide contro l'Everton. Quando ha affrontato i Toffees in casa nell'ultima giornata della scorsa stagione, a maggio, una vittoria per 1-0 gli ha garantito la salvezza in Premier League.

Puoi prenotare i biglietti oggi stesso per scoprire se gli uomini di Roberto De Zerbi riusciranno a conquistare un'altra vittoria contro la squadra di Liverpool al Tottenham Hotspur Stadium sabato 12 settembre.

I tifosi degli Spurs sperano che il loro gruppo di acquisti estivi da molti milioni di sterline sia già ben integrato entro metà settembre e che possa fare la differenza nell'iconico impianto del nord di Londra.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Tottenham Hotspur-Everton, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Everton di Premier League?

Tottenham Hotspur-Everton si gioca al Tottenham Hotspur Stadium (Londra) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Everton di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa della travolgente domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i loro posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti fuori dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Everton di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie di derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie con sorteggio o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

TOT

TOT - Forma

TSG
D2-2
BRE
S3-0
CHA
V5-1
NEW
S0-2
NFO
D0-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EVE

EVE - Forma

LIL
D1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Tottenham HotspurPareggioEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
12Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Tottenham Hotspur - Everton

4-2-3-1
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Formazione
Everton crest
Everton
EVE
4-1-4-1
A. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioD. SolankeD. SolankeJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoB. JohnsonB. JohnsonK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham Hotspur

Formazione titolare

Everton

Panchina

Allenatore

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes
Tottenham Hotspur

Infortuni e squalifiche

Everton

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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