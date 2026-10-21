Il Tottenham Hotspur ospita il Crystal Palace sabato 31 ottobre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.
Il Tottenham è in vantaggio nei precedenti, con 38 vittorie contro le 16 del Crystal Palace, oltre a 15 pareggi. Nell'ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Crystal Palace ha ottenuto un convincente successo per 3-1 in trasferta al Tottenham Hotspur Stadium.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Crystal Palace, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League?
Tottenham Hotspur-Crystal Palace si gioca al Tottenham Hotspur Stadium di Londra domenica 1° novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League?
Ci sono diverse opzioni per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Crystal Palace:
1. Canali ufficiali dei club
- Tessera del club: Chi è in possesso di una tessera può acquistare i biglietti direttamente tramite i club. Per le partite casalinghe del Tottenham, i biglietti vengono solitamente messi a disposizione prima dei soci One Hotspur in finestre di vendita prioritaria e raramente arrivano alla vendita libera. I soci possono anche utilizzare la piattaforma ufficiale Ticket Exchange se i titolari di abbonamento rimettono in vendita i propri posti.
- Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e i pacchetti hospitality possono essere acquistati direttamente tramite il club. Queste opzioni spesso comprendono, oltre al biglietto, l'accesso a una lounge, la ristorazione o un soggiorno in hotel a Londra.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League?
Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League, sui canali ufficiali e sul mercato secondario:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti d'ingresso: I biglietti standard al prezzo nominale costano generalmente da circa £45 a £100+, a seconda della fascia di prezzo e del settore dello stadio.
- Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali per il giorno della partita e i pacchetti hospitality acquistati direttamente tramite il club partono generalmente da circa £399 a £449+ a persona per i pacchetti premium standard di categoria A/B, con prezzi più alti per le suite esclusive.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti con prezzi legati alla domanda:
- Biglietti standard rivenduti: Le offerte per i biglietti d'ingresso standard partono generalmente da circa £60 a £65 per posti nell'anello superiore o sui lati corti, mentre le medie di mercato si avvicinano a £220 a £230+, a seconda della domanda.
- Hospitality/VIP in rivendita: I pacchetti VIP e hospitality sul mercato secondario partono generalmente da circa £145 a £155+.
Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Tottenham Hotspur e Crystal Palace
Il recente rendimento del Tottenham è difficile da digerire. La squadra di De Zerbi ha perso tre delle ultime cinque partite e ne ha pareggiate due, senza ottenere vittorie in alcuna competizione in questo periodo. Nell'ultima gara di Premier League è stata sconfitta 2-3 dall'Aston Villa, dopo aver perso 3-1 contro il Liverpool in Carabao Cup. Nelle cinque partite il Tottenham ha segnato appena tre goal e ne ha subiti otto, senza riuscire a mantenere la porta inviolata.
La forma del Crystal Palace presenta un quadro più variegato. La squadra di Sage ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Spicca il successo per 4-0 contro il Lech Poznan in Europa League, mentre la vittoria per 2-3 sul campo del Fulham in Premier League ha mostrato la sua capacità di segnare in trasferta. L'unica sconfitta in campionato in questa serie è arrivata a Ipswich, dove ha subito tre goal, ma nell'ultima partita di Premier League ha anche fermato il Leeds United sullo 0-0.
Tottenham Hotspur-Crystal Palace: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Crystal Palace ha vinto 1-3 al Tottenham Hotspur Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Palace ha vinto tre volte contro una del Tottenham, con un'altra partita conclusa con una vittoria del Palace a Selhurst Park. L'unico successo del Tottenham in questa serie è arrivato nel dicembre 2025, con una vittoria per 1-0 in trasferta. In Premier League non batte il Palace in casa dal 3-1 del marzo 2024.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
S
V
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|3
|7
|5
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|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
D
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
S
D
S
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
S
V
D
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|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
S
D
V
D
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|7
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|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
D
S
D
V
D
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
S
D
V
D
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|9
|7
|2
|3
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|8
|7
|+1
|9
S
D
S
D
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|10
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|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
S
V
S
V
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|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
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V
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|2
|3
|7
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|-4
|8
V
D
V
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|13
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|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
D
D
D
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
S
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D
S
V
|15
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|1
|3
|3
|9
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|-4
|6
V
S
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D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
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D
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
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V
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|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
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D
D
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|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
S
S
S
V
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|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
S
S
S
S
D