Il Tottenham Hotspur ospita il Crystal Palace sabato 31 ottobre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

Il Tottenham è in vantaggio nei precedenti, con 38 vittorie contro le 16 del Crystal Palace, oltre a 15 pareggi. Nell'ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Crystal Palace ha ottenuto un convincente successo per 3-1 in trasferta al Tottenham Hotspur Stadium.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Crystal Palace, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League?

Tottenham Hotspur-Crystal Palace si gioca al Tottenham Hotspur Stadium di Londra domenica 1° novembre 2026.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League?

Ci sono diverse opzioni per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Crystal Palace:

1. Canali ufficiali dei club

Tessera del club: Chi è in possesso di una tessera può acquistare i biglietti direttamente tramite i club. Per le partite casalinghe del Tottenham, i biglietti vengono solitamente messi a disposizione prima dei soci One Hotspur in finestre di vendita prioritaria e raramente arrivano alla vendita libera. I soci possono anche utilizzare la piattaforma ufficiale Ticket Exchange se i titolari di abbonamento rimettono in vendita i propri posti.

Pacchetti hospitality ufficiali: Le esperienze premium per il giorno della partita e i pacchetti hospitality possono essere acquistati direttamente tramite il club. Queste opzioni spesso comprendono, oltre al biglietto, l'accesso a una lounge, la ristorazione o un soggiorno in hotel a Londra.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League, sui canali ufficiali e sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d'ingresso: I biglietti standard al prezzo nominale costano generalmente da circa £45 a £100+ , a seconda della fascia di prezzo e del settore dello stadio.

Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP ufficiali per il giorno della partita e i pacchetti hospitality acquistati direttamente tramite il club partono generalmente da circa £399 a £449+ a persona per i pacchetti premium standard di categoria A/B, con prezzi più alti per le suite esclusive.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti con prezzi legati alla domanda:

Biglietti standard rivenduti: Le offerte per i biglietti d'ingresso standard partono generalmente da circa £60 a £65 per posti nell'anello superiore o sui lati corti, mentre le medie di mercato si avvicinano a £220 a £230+ , a seconda della domanda.

Hospitality/VIP in rivendita: I pacchetti VIP e hospitality sul mercato secondario partono generalmente da circa £145 a £155+ .

Tottenham Hotspur-Crystal Palace di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tottenham Hotspur e Crystal Palace

Il recente rendimento del Tottenham è difficile da digerire. La squadra di De Zerbi ha perso tre delle ultime cinque partite e ne ha pareggiate due, senza ottenere vittorie in alcuna competizione in questo periodo. Nell'ultima gara di Premier League è stata sconfitta 2-3 dall'Aston Villa, dopo aver perso 3-1 contro il Liverpool in Carabao Cup. Nelle cinque partite il Tottenham ha segnato appena tre goal e ne ha subiti otto, senza riuscire a mantenere la porta inviolata.

La forma del Crystal Palace presenta un quadro più variegato. La squadra di Sage ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Spicca il successo per 4-0 contro il Lech Poznan in Europa League, mentre la vittoria per 2-3 sul campo del Fulham in Premier League ha mostrato la sua capacità di segnare in trasferta. L'unica sconfitta in campionato in questa serie è arrivata a Ipswich, dove ha subito tre goal, ma nell'ultima partita di Premier League ha anche fermato il Leeds United sullo 0-0.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Crystal Palace ha vinto 1-3 al Tottenham Hotspur Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Palace ha vinto tre volte contro una del Tottenham, con un'altra partita conclusa con una vittoria del Palace a Selhurst Park. L'unico successo del Tottenham in questa serie è arrivato nel dicembre 2025, con una vittoria per 1-0 in trasferta. In Premier League non batte il Palace in casa dal 3-1 del marzo 2024.