Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Tottenham Hotspur affronta il Coventry City lunedì 19 ottobre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

La loro più recente sfida ufficiale risale a settembre 2024, nel terzo turno della Carabao Cup, quando gli Spurs hanno superato di misura il Coventry per 2-1 grazie ai gol nel finale di Djed Spence e Brennan Johnson. In vista dell'ultimo confronto, il Tottenham ha mantenuto un ottimo rendimento nei recenti testa a testa, vincendo tutte le ultime cinque sfide contro il Coventry in tutte le competizioni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League?

Premier League - Game Week 7 19 ott 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City al Tottenham Hotspur Stadium, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e di terze parti.

1. Canali ufficiali del club (fonte primaria)

Poiché le partite di Premier League raramente vengono messe in vendita libera, l'acquisto diretto tramite i canali ufficiali del club richiede solitamente un abbonamento membership del club.

Membership One Hotspur / One Hotspur+:

Accesso prioritario: i membri One Hotspur+ hanno una finestra di 24 ore prima dei normali membri One Hotspur per acquistare i biglietti. Come acquistare: accedi alla piattaforma eTicketing ufficiale del Tottenham Hotspur utilizzando i dettagli della tua membership durante la finestra a te riservata.

Tottenham Ticket Exchange:

Se la partita è esaurita attraverso la vendita standard, i titolari di abbonamento stagionale ufficiale rivendono direttamente i propri posti ai membri sul Tottenham Hotspur Ticket Exchange al prezzo nominale.

Hospitality nel giorno della partita:

Se non hai una membership, i pacchetti premium e hospitality, compresi posti, accesso alle lounge e cibo/bevande, sono solitamente disponibili direttamente sul sito ufficiale senza necessità di una membership del club.



2. Mercato secondario/rivendita e piattaforme di terze parti

Le piattaforme di ticketing secondario come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City al Tottenham Hotspur Stadium variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale o biglietti di rivendita tramite terze parti.

1. Biglietti ufficiali al prezzo nominale (direttamente dagli Spurs)

Il Tottenham classifica le partite casalinghe di Premier League nelle fasce Categoria A, B e C in base alla richiesta dell'avversario. Le partite contro club neopromossi o rivali non tradizionali vengono generalmente classificate come gare di Categoria C o Categoria B.

Partite di Categoria C (fascia più bassa):

Adulti: circa £37-£65 Ridotti (over 65 e giovani adulti 18-21): circa £19-£33 Junior (under 18): circa £19-£33

Partite di Categoria B (fascia standard):

Adulti: circa £49-£85 Ridotti: circa £25-£43 Junior: circa £25-£43



2. Membership ufficiale e hospitality

Costo della membership One Hotspur:

One Hotspur: £45 One Hotspur+: £55 (include una finestra prioritaria per i biglietti anticipata di 24 ore)

Pacchetti hospitality per il giorno della partita:

I pacchetti partono solitamente da £145 + IVA a persona fino a oltre £400, a seconda dell'accesso alle lounge, del cibo e della posizione dei posti.



3. Rivendita e piattaforme di terze parti

Se acquisti su marketplace secondari di biglietteria come StubHub, i prezzi sono determinati dalla domanda di mercato e dalla disponibilità:

Prezzi di partenza/minimi: in genere partono da circa £65-£80 per posti di ingresso generale nell'anello superiore.

Fascia media di rivendita: i posti nell'anello intermedio e inferiore generalmente vengono venduti a £90-£160+ per biglietto.

Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tottenham Hotspur e Coventry City

Il Tottenham ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata lo 0-0 con il Nottingham Forest in Premier League, mentre prima era stato battuto 0-2 dal Newcastle United. La Carabao Cup ha offerto un po' di sollievo con il successo per 5-1 sul Charlton Athletic, ma il rendimento in campionato è stato scarso, con anche una sconfitta per 3-0 contro il Brentford nel recente ruolino. Gli Spurs hanno segnato otto gol e ne hanno subiti sette in queste cinque gare.

Il Coventry ha vinto due partite, non ha pareggiato e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City in Premier League, e la squadra ha perso anche 0-1 contro l'Hull City in campionato. Il successo per 4-2 in Carabao Cup sul campo del Plymouth Argyle e la vittoria per 2-0 in amichevole contro il Monaco rappresentano i momenti più positivi. Nelle cinque partite, il Coventry ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto.

Tottenham Hotspur-Coventry City: i recenti precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale alla Carabao Cup del settembre 2024, quando il Tottenham vinse 2-1 sul campo del Coventry City. Nelle ultime cinque sfide registrate, gli Spurs hanno vinto tutte e cinque, segnando 13 gol e subendone soltanto due. Il Coventry non ha battuto il Tottenham in nessuna delle cinque partite presenti in questo dataset.