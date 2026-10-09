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Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Tottenham Hotspur
Coventry City
Premier League

Il Tottenham Hotspur affronta il Coventry City in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti

Il Tottenham Hotspur affronta il Coventry City lunedì 19 ottobre 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

La loro più recente sfida ufficiale risale a settembre 2024, nel terzo turno della Carabao Cup, quando gli Spurs hanno superato di misura il Coventry per 2-1 grazie ai gol nel finale di Djed Spence e Brennan Johnson. In vista dell'ultimo confronto, il Tottenham ha mantenuto un ottimo rendimento nei recenti testa a testa, vincendo tutte le ultime cinque sfide contro il Coventry in tutte le competizioni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League?

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Premier League - Game Week 7
Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City al Tottenham Hotspur Stadium, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali e di terze parti.

1. Canali ufficiali del club (fonte primaria)

Poiché le partite di Premier League raramente vengono messe in vendita libera, l'acquisto diretto tramite i canali ufficiali del club richiede solitamente un abbonamento membership del club.

  • Membership One Hotspur / One Hotspur+:
    • Accesso prioritario: i membri One Hotspur+ hanno una finestra di 24 ore prima dei normali membri One Hotspur per acquistare i biglietti.
    • Come acquistare: accedi alla piattaforma eTicketing ufficiale del Tottenham Hotspur utilizzando i dettagli della tua membership durante la finestra a te riservata.
  • Tottenham Ticket Exchange:
    • Se la partita è esaurita attraverso la vendita standard, i titolari di abbonamento stagionale ufficiale rivendono direttamente i propri posti ai membri sul Tottenham Hotspur Ticket Exchange al prezzo nominale.
  • Hospitality nel giorno della partita:
    • Se non hai una membership, i pacchetti premium e hospitality, compresi posti, accesso alle lounge e cibo/bevande, sono solitamente disponibili direttamente sul sito ufficiale senza necessità di una membership del club.

2. Mercato secondario/rivendita e piattaforme di terze parti

  • Le piattaforme di ticketing secondario come StubHub hanno spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Tottenham Hotspur-Coventry City al Tottenham Hotspur Stadium variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale o biglietti di rivendita tramite terze parti.

1. Biglietti ufficiali al prezzo nominale (direttamente dagli Spurs)

Il Tottenham classifica le partite casalinghe di Premier League nelle fasce Categoria A, B e C in base alla richiesta dell'avversario. Le partite contro club neopromossi o rivali non tradizionali vengono generalmente classificate come gare di Categoria C o Categoria B.

  • Partite di Categoria C (fascia più bassa):
    • Adulti: circa £37-£65
    • Ridotti (over 65 e giovani adulti 18-21): circa £19-£33
    • Junior (under 18): circa £19-£33
  • Partite di Categoria B (fascia standard):
    • Adulti: circa £49-£85
    • Ridotti: circa £25-£43
    • Junior: circa £25-£43

2. Membership ufficiale e hospitality

  • Costo della membership One Hotspur:
    • One Hotspur: £45
    • One Hotspur+: £55 (include una finestra prioritaria per i biglietti anticipata di 24 ore)
  • Pacchetti hospitality per il giorno della partita:
    • I pacchetti partono solitamente da £145 + IVA a persona fino a oltre £400, a seconda dell'accesso alle lounge, del cibo e della posizione dei posti.

3. Rivendita e piattaforme di terze parti

Se acquisti su marketplace secondari di biglietteria come StubHub, i prezzi sono determinati dalla domanda di mercato e dalla disponibilità:

  • Prezzi di partenza/minimi: in genere partono da circa £65-£80 per posti di ingresso generale nell'anello superiore.
  • Fascia media di rivendita: i posti nell'anello intermedio e inferiore generalmente vengono venduti a £90-£160+ per biglietto.

Tottenham Hotspur-Coventry City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tottenham Hotspur e Coventry City

Il Tottenham ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata lo 0-0 con il Nottingham Forest in Premier League, mentre prima era stato battuto 0-2 dal Newcastle United. La Carabao Cup ha offerto un po' di sollievo con il successo per 5-1 sul Charlton Athletic, ma il rendimento in campionato è stato scarso, con anche una sconfitta per 3-0 contro il Brentford nel recente ruolino. Gli Spurs hanno segnato otto gol e ne hanno subiti sette in queste cinque gare.

Il Coventry ha vinto due partite, non ha pareggiato e ne ha perse tre nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City in Premier League, e la squadra ha perso anche 0-1 contro l'Hull City in campionato. Il successo per 4-2 in Carabao Cup sul campo del Plymouth Argyle e la vittoria per 2-0 in amichevole contro il Monaco rappresentano i momenti più positivi. Nelle cinque partite, il Coventry ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto.

TOT

TOT - Forma

NEW
S0-2
NFO
D0-0
EVE
D0-0
LIV
S3-1
AVL
S2-3
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COV

COV - Forma

HUL
S0-1
MCI
S1-0
BHA
S0-5
AVL
S1-3
NFO
V0-1
Gol segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Tottenham Hotspur-Coventry City: i recenti precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale alla Carabao Cup del settembre 2024, quando il Tottenham vinse 2-1 sul campo del Coventry City. Nelle ultime cinque sfide registrate, gli Spurs hanno vinto tutte e cinque, segnando 13 gol e subendone soltanto due. Il Coventry non ha battuto il Tottenham in nessuna delle cinque partite presenti in questo dataset.

Testa a testa

Tottenham HotspurPareggioCoventry City
5
0
0
EFL Cup
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
FA Cup
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
EFL Cup
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
FIN
FA Cup
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
13Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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