Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, niente fa salire l’adrenalina e tendere i nervi come il derby del nord di Londra.
Vincere è fondamentale per entrambe le squadre, e un successo contro le rivali storiche dà sempre una spinta al morale dello spogliatoio e dei tifosi più appassionati.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni essenziali in vista del prossimo derby del nord di Londra, da come acquistare i biglietti a quanto costano.
Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
Data
Partita (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Domenica 6 dicembre
Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londra)
1°/2 maggio (da confermare)
Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare)
Emirates Stadium (Londra)
Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal
I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham tendono a essere acquistati rapidamente dai titolari delle tessere «One Hotspur» o «One Hotspur +»:
- «One Hotspur» è la tessera base per i tifosi del Tottenham, aperta a tutti e dal costo di 45 £ a stagione.
- Il livello superiore alla tessera base è «One Hotspur +», che costa 55 £ a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui 24 ore di accesso prioritario all’acquisto dei biglietti e l’inserimento nella lista d’attesa per un abbonamento stagionale del Tottenham.
Oltre all’acquisto diretto attraverso i canali ufficiali di biglietteria, i tifosi possono trovare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo minuto attraverso canali alternativi.
Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I prezzi dei biglietti per adulti per le partite del Tottenham, acquistati tramite il club, vanno generalmente da 38 £ a 109 £ e sono suddivisi in tre categorie:
- Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Consultate il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.
Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell’incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B/C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione dei posti (vista panoramica dagli anelli superiori o posti a bordo campo all’altezza della linea di metà campo):
- Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona): Soluzioni più accessibili nelle aree premium delle tribune Est e Ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per i punti ristoro informali, bevande nell’intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.
- Lounge moderne ai piani superiori (349-549 £ a persona): Ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono una vista dall’alto, piatti serviti in ciotola su più portate o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.
- Alta cucina e lounge degli chef (549-999 £ a persona): Spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menù gourmet di più portate, tavoli privati, bevande gratuite e posti imbottiti all’altezza della linea di metà campo.
- Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona): Soluzioni di livello mondiale per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista sulla zona del tunnel dei giocatori attraverso pareti vetrate, alta cucina, servizio di sommelier privato e posti di lusso adiacenti al palco dei dirigenti.
- Suite loge private e palchi executive (1.494-12.000+ £ a palco): Suite chiuse e spazi loge per 4-20 ospiti. Comprendono menù personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.
Tottenham Hotspur-Arsenal: I precedenti recenti
Data
Risultato
Stadio
Febbraio 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Novembre 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Settembre 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Aprile 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Settembre 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Ottobre 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Maggio 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio attuale degli scontri diretti è di 86 vittorie per l’Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. I rapporti di forza sono cambiati più volte nel corso degli anni, ma di recente è stato l’Arsenal a dominare.
L’Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto gli ultimi cinque derby contro i rivali cittadini. Nell’ultimo confronto al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l’Arsenal ha conquistato una netta vittoria per 4-1, con una doppietta a testa per Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|8
|0
|1
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|5
|+9
|24
V
V
V
V
S
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
S
S
V
V
V
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
V
S
V
V
V
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|9
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|1
|3
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|15
|+4
|16
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V
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|3
|2
|11
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|+2
|15
S
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V
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|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
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S
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|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
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S
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V
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
V
V
V
S
S
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
V
V
V
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|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
D
V
V
D
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|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
D
D
S
D
S
|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
S
D
D
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D
|13
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
S
V
S
S
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|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
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|2
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|9
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|9
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|9
|3
|0
|6
|9
|16
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|9
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S
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|1
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|7
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S
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D
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|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
S
S
S
V
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
S
D
S
S
S
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
S
D
S
S
S