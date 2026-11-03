Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, niente fa salire l’adrenalina e tendere i nervi come il derby del nord di Londra.

Vincere è fondamentale per entrambe le squadre, e un successo contro le rivali storiche dà sempre una spinta al morale dello spogliatoio e dei tifosi più appassionati.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni essenziali in vista del prossimo derby del nord di Londra, da come acquistare i biglietti a quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 6 dicembre Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30) Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (Londra) 1°/2 maggio (da confermare) Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare) Biglietti Emirates Stadium (Londra)

Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal

I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham tendono a essere acquistati rapidamente dai titolari delle tessere «One Hotspur» o «One Hotspur +»:

« One Hotspur » è la tessera base per i tifosi del Tottenham, aperta a tutti e dal costo di 45 £ a stagione.

» è la tessera base per i tifosi del Tottenham, aperta a tutti e dal costo di 45 £ a stagione. Il livello superiore alla tessera base è «One Hotspur +», che costa 55 £ a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui 24 ore di accesso prioritario all’acquisto dei biglietti e l’inserimento nella lista d’attesa per un abbonamento stagionale del Tottenham.

Oltre all’acquisto diretto attraverso i canali ufficiali di biglietteria, i tifosi possono trovare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo minuto attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

I prezzi dei biglietti per adulti per le partite del Tottenham, acquistati tramite il club, vanno generalmente da 38 £ a 109 £ e sono suddivisi in tre categorie:

Categoria A (71-109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (49-96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consultate il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell’incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B/C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione dei posti (vista panoramica dagli anelli superiori o posti a bordo campo all’altezza della linea di metà campo):

Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona) : Soluzioni più accessibili nelle aree premium delle tribune Est e Ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per i punti ristoro informali, bevande nell’intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.

: Soluzioni più accessibili nelle aree premium delle tribune Est e Ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per i punti ristoro informali, bevande nell’intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio. Lounge moderne ai piani superiori (349-549 £ a persona) : Ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono una vista dall’alto, piatti serviti in ciotola su più portate o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.

: Ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono una vista dall’alto, piatti serviti in ciotola su più portate o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita. Alta cucina e lounge degli chef (549-999 £ a persona) : Spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menù gourmet di più portate, tavoli privati, bevande gratuite e posti imbottiti all’altezza della linea di metà campo.

: Spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menù gourmet di più portate, tavoli privati, bevande gratuite e posti imbottiti all’altezza della linea di metà campo. Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona) : Soluzioni di livello mondiale per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista sulla zona del tunnel dei giocatori attraverso pareti vetrate, alta cucina, servizio di sommelier privato e posti di lusso adiacenti al palco dei dirigenti.

: Soluzioni di livello mondiale per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista sulla zona del tunnel dei giocatori attraverso pareti vetrate, alta cucina, servizio di sommelier privato e posti di lusso adiacenti al palco dei dirigenti. Suite loge private e palchi executive (1.494-12.000+ £ a palco): Suite chiuse e spazi loge per 4-20 ospiti. Comprendono menù personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.

Tottenham Hotspur-Arsenal: I precedenti recenti

Data Risultato Stadio Febbraio 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Gennaio 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Settembre 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Aprile 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Settembre 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Gennaio 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Ottobre 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Maggio 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio attuale degli scontri diretti è di 86 vittorie per l’Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. I rapporti di forza sono cambiati più volte nel corso degli anni, ma di recente è stato l’Arsenal a dominare.

L’Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto gli ultimi cinque derby contro i rivali cittadini. Nell’ultimo confronto al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l’Arsenal ha conquistato una netta vittoria per 4-1, con una doppietta a testa per Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.