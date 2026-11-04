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Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Arsenal: la partita di dicembre, i prezzi dei biglietti per il derby di Londra, i pacchetti hospitality e altro

Premier League
Arsenal
Tottenham Hotspur

Potresti avere un posto sugli spalti per uno dei derby più importanti della stagione calcistica, il 6 dicembre.

Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, nulla fa salire l’adrenalina e tendere i nervi come il derby del nord di Londra. 

Vincere è fondamentale per entrambe le squadre e un successo contro gli storici rivali risolleva sempre il morale nello spogliatoio e tra i tifosi più appassionati.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni essenziali in vista del prossimo derby del nord di Londra, tra cui come acquistare i biglietti e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

Data

Partita (ora locale)

Biglietti

Stadio (località)

Domenica 6 dicembre

Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30)

Biglietti

Tottenham Hotspur Stadium (Londra)

1 o 2 maggio (da confermare)

Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare)

Biglietti

Emirates Stadium (Londra)

Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal

I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham tendono a essere acquistati rapidamente dagli iscritti a «One Hotspur» o «One Hotspur +»:

  • «One Hotspur» è l’abbonamento base riservato ai tifosi del Tottenham, aperto a tutti e dal costo di 45 sterline a stagione.
  • Il livello superiore all’abbonamento base è «One Hotspur +»: costa 55 sterline a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui una finestra di 24 ore per l’acquisto prioritario dei biglietti e l’inserimento nella lista d’attesa per un abbonamento stagionale del Tottenham.

Oltre che attraverso i portali ufficiali di biglietteria, i tifosi possono acquistare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo momento attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

I biglietti per adulti per le partite del Tottenham, acquistati tramite il club, costano generalmente tra 38 e 109 sterline e sono suddivisi in tre categorie:

  • Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consulta il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?

I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell’incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B o C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione del posto (vista panoramica dal livello superiore o posti a bordo campo all’altezza della linea mediana):

  • Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona): Soluzioni d’ingresso nelle aree premium delle tribune est e ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per i punti ristoro, bevande all’intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.
  • Lounge moderne al livello superiore (349-549 £ a persona): Ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono una vista dall’alto, diverse portate servite in ciotola o un pasto mediterraneo, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.
  • Alta cucina e lounge degli chef (549-999 £ a persona): Spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli privati, bevande incluse e posti imbottiti all’altezza della linea mediana.
  • Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona): Ambienti di livello mondiale per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista attraverso pareti vetrate sull’area del tunnel dei giocatori, alta cucina, servizio di sommelier privato e posti di lusso accanto al palco della dirigenza.
  • Suite private e palchi executive (1.494-12.000+ £ a palco): Suite e spazi riservati da 4 a 20 ospiti. Comprendono menu personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.

Tottenham Hotspur-Arsenal: gli ultimi scontri diretti

Data

Risultato

Stadio

Febbraio 2026

Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Novembre 2025

Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadium

Gennaio 2025

Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadium

Settembre 2024

Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Aprile 2024

Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Settembre 2023

Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadium

Gennaio 2023

Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Ottobre 2022

Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadium

Maggio 2022

Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio degli scontri diretti è di 86 vittorie per l’Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. I rapporti di forza sono cambiati più volte nel corso degli anni, ma di recente è stato l’Arsenal a dominare.

L’Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto cinque derby consecutivi contro i rivali cittadini. Nell’ultimo confronto al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l’Arsenal si è imposto per 4-1, con una doppietta ciascuno di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.

TOT

TOT - Forma

AVL
S2-3
MUN
D1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
CRY
V2-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

NFO
V0-1
FCB
D2-2
EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
S
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
V
S
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
S
V
V
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
S
V
V
S
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
D
S
D
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
S
S
D
V
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
S
S
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
V
V
V
D
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
V
V
D
V
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
D
D
S
D
S
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
S
D
D
S
D
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
S
V
S
S
V
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
D
D
S
V
S
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
V
V
S
D
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
V
S
S
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
S
S
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
S
S
S
V
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
S
D
S
S
S
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
S
D
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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