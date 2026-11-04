Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, nulla fa salire l’adrenalina e tendere i nervi come il derby del nord di Londra.
Vincere è fondamentale per entrambe le squadre e un successo contro gli storici rivali risolleva sempre il morale nello spogliatoio e tra i tifosi più appassionati.
Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni essenziali in vista del prossimo derby del nord di Londra, tra cui come acquistare i biglietti e quanto costano.
Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
Data
Partita (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Domenica 6 dicembre
Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londra)
1 o 2 maggio (da confermare)
Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare)
Emirates Stadium (Londra)
Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal
I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham tendono a essere acquistati rapidamente dagli iscritti a «One Hotspur» o «One Hotspur +»:
- «One Hotspur» è l’abbonamento base riservato ai tifosi del Tottenham, aperto a tutti e dal costo di 45 sterline a stagione.
- Il livello superiore all’abbonamento base è «One Hotspur +»: costa 55 sterline a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui una finestra di 24 ore per l’acquisto prioritario dei biglietti e l’inserimento nella lista d’attesa per un abbonamento stagionale del Tottenham.
Oltre che attraverso i portali ufficiali di biglietteria, i tifosi possono acquistare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo momento attraverso canali alternativi.
Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I biglietti per adulti per le partite del Tottenham, acquistati tramite il club, costano generalmente tra 38 e 109 sterline e sono suddivisi in tre categorie:
- Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Consulta il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.
Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell’incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B o C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione del posto (vista panoramica dal livello superiore o posti a bordo campo all’altezza della linea mediana):
- Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona): Soluzioni d’ingresso nelle aree premium delle tribune est e ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per i punti ristoro, bevande all’intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.
- Lounge moderne al livello superiore (349-549 £ a persona): Ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono una vista dall’alto, diverse portate servite in ciotola o un pasto mediterraneo, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.
- Alta cucina e lounge degli chef (549-999 £ a persona): Spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli privati, bevande incluse e posti imbottiti all’altezza della linea mediana.
- Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona): Ambienti di livello mondiale per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono una vista attraverso pareti vetrate sull’area del tunnel dei giocatori, alta cucina, servizio di sommelier privato e posti di lusso accanto al palco della dirigenza.
- Suite private e palchi executive (1.494-12.000+ £ a palco): Suite e spazi riservati da 4 a 20 ospiti. Comprendono menu personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.
Tottenham Hotspur-Arsenal: gli ultimi scontri diretti
Data
Risultato
Stadio
Febbraio 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Novembre 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Settembre 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Aprile 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Settembre 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Ottobre 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Maggio 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio degli scontri diretti è di 86 vittorie per l’Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. I rapporti di forza sono cambiati più volte nel corso degli anni, ma di recente è stato l’Arsenal a dominare.
L’Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto cinque derby consecutivi contro i rivali cittadini. Nell’ultimo confronto al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l’Arsenal si è imposto per 4-1, con una doppietta ciascuno di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|8
|0
|1
|14
|5
|+9
|24
V
V
V
V
S
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
S
S
V
V
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|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
V
S
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|9
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|1
|3
|19
|15
|+4
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|3
|2
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|+2
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|5
|1
|16
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|+7
|14
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|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
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|8
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|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
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V
V
S
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|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
V
V
V
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|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
D
V
V
D
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|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
D
D
S
D
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|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
S
D
D
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D
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|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
S
V
S
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|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
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D
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|9
|2
|3
|4
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|3
|0
|6
|9
|16
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|9
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S
S
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|1
|4
|4
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|15
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D
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|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
S
S
S
V
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
S
D
S
S
S
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
S
D
S
S
S