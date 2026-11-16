Per i tifosi di Arsenal e Tottenham, niente fa salire l'adrenalina e la tensione quanto un derby del nord di Londra.
Vincere è fondamentale per entrambe le squadre e un successo contro gli storici rivali dà sempre morale alla squadra e ai suoi appassionatissimi tifosi.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali in vista del prossimo derby del nord di Londra, comprese le modalità di acquisto dei biglietti e i relativi prezzi.
Quando si gioca il prossimo derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
Data
Partita (ora locale)
Biglietti
Stadio (città)
Domenica 6 dicembre
Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londra)
1 o 2 maggio (da confermare)
Premier League: Arsenal-Tottenham (orario da confermare)
Emirates Stadium (Londra)
Come acquistare i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal
I biglietti disponibili per le partite casalinghe del Tottenham tendono a essere acquistati rapidamente dai titolari delle tessere «One Hotspur» o «One Hotspur +»:
- «One Hotspur» è la tessera base del Tottenham, aperta a tutti e dal costo di 45 £ a stagione.
- Il livello superiore alla tessera base è «One Hotspur +»: costa 55 £ a stagione e offre diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui una finestra di acquisto prioritario dei biglietti di 24 ore e l'inserimento nella lista d'attesa per un abbonamento stagionale del Tottenham.
Oltre ad acquistarli direttamente attraverso i canali ufficiali, i tifosi possono trovare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all'ultimo minuto tramite canali alternativi.
Quanto costano i biglietti per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I prezzi dei biglietti per adulti per le partite del Tottenham acquistati tramite il club vanno generalmente da 38 a 109 £ e sono suddivisi in tre categorie:
- Categoria A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoria B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoria C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Consulta il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.
Quali pacchetti hospitality sono disponibili per il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal?
I prezzi dei pacchetti hospitality per le partite del Tottenham Hotspur variano in base alla categoria dell'incontro (derby londinesi di categoria A rispetto alle partite di categoria B o C), al tipo di ristorazione (street food informale o alta cucina) e alla posizione dei posti (vista panoramica dall'anello superiore o posti a bordo campo in corrispondenza della linea di metà campo):
- Sports bar informali e posti premium (199-349 £ a persona): Opzioni più accessibili nei corridoi premium delle tribune est e ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, buoni per le aree ristoro informali, bevande all'intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.
- Lounge moderne nell'anello superiore (349-549 £ a persona): Ambienti vivaci come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono una vista dall'alto, portate servite in ciotola o cucina mediterranea, pacchetti bevande inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.
- Alta cucina e lounge degli chef (549-999 £ a persona): Spazi gastronomici premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli privati, bevande incluse e posti imbottiti all'altezza di metà campo.
- Esperienze VIP di punta (750-1.500+ £ a persona): Esperienze di altissimo livello per il giorno della partita, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono la vista sull'area del tunnel dei giocatori attraverso pareti vetrate, alta cucina, servizio di sommelier privato e posti di lusso adiacenti al palco dei dirigenti.
- Suite loge private e palchi executive (1.494-12.000+ £ per palco): Suite chiuse e spazi loge per 4-20 ospiti. Comprendono menu personalizzati di più portate, personale di servizio dedicato e posti privati nello stadio appena fuori dalla suite.
Tottenham Hotspur-Arsenal: Gli ultimi precedenti
Data
Risultato
Stadio
Febbraio 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Novembre 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Settembre 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Aprile 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Settembre 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Gennaio 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Ottobre 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Maggio 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Dal 1909, anno del primo derby ufficiale del nord di Londra, il bilancio attuale degli scontri diretti è di 86 vittorie per l'Arsenal, 61 per il Tottenham e 52 pareggi. I rapporti di forza sono cambiati più volte nel corso degli anni, ma di recente è stato l'Arsenal a dominare.
L'Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 44 punti di vantaggio sul Tottenham e la squadra di Mikel Arteta ha vinto gli ultimi cinque incontri consecutivi contro i rivali cittadini. Nell'ultimo confronto al Tottenham Hotspur Stadium, a febbraio, l'Arsenal si è imposto per 4-1 grazie anche alle doppiette di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
S
V
V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
S
S
S
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
V
S
V
V
S
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
S
V
S
V
V
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
S
S
D
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
S
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
S
V
D
S
D
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
S
D
D
S
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
D
D
V
V
D
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
S
V
V
V
D
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
D
S
V
S
S
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
S
D
D
S
D
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
S
D
D
S
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
D
D
V
V
S
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
S
D
S
S
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
S
V
S
S
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
D
S
S
D
D
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
S
D
S
S
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
S
S
S
S
V