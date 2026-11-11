Il Tottenham Hotspur ospita l'Arsenal domenica 6 Desember 2026 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

L'ultimo derby di campionato si è giocato il 22 febbraio 2026 e si è concluso con una netta vittoria esterna dell'Arsenal per 4-1 al Tottenham Hotspur Stadium. L'Arsenal aveva vinto con lo stesso identico punteggio di 4-1 anche nella precedente visita all'Emirates Stadium, nel novembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Tottenham Hotspur-Arsenal, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Tottenham Hotspur-Arsenal di Premier League?

Tottenham Hotspur-Arsenal si gioca al Tottenham Hotspur Stadium di Londra domenica 6 Desember 2026.

Premier League - Game Week 14 6 dic 2026 - 11:30 Tottenham Hotspur Stadium

Come acquistare i biglietti per Tottenham Hotspur-Arsenal di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Arsenal, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali di Tottenham Hotspur o Arsenal, con un'iscrizione a pagamento al club. È il metodo più sicuro per comprare i biglietti al prezzo nominale, anche se la possibilità di acquistarli dipende dalla disponibilità, dai punti fedeltà e dai sistemi di sorteggio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Tottenham Hotspur-Arsenal di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Arsenal:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Generalmente costano tra circa 71 e 109 £ .

Generalmente costano tra circa . Biglietti a tariffa ridotta: Partono da circa 25-30 £ .

Partono da circa . Pacchetti hospitality premium: Partono da circa 375 £ a persona e superano le 1.000 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti presso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti d'ingresso rivenduti: Partono in genere da circa 134-142 £ .

Partono in genere da circa . Posti molto richiesti o premium: Costano tra 470 e 530 £.

Tottenham Hotspur-Arsenal di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tottenham Hotspur e Arsenal

Il Tottenham ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un successo casalingo per 2-0 contro il Crystal Palace; in precedenza, nella stessa serie di incontri, ha battuto anche il Chelsea per 2-0 in trasferta. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Aston Villa, partita in cui ha subito tre goal. Nello stesso periodo, il Tottenham ha pareggiato 1-1 con il Manchester United. La squadra di De Zerbi ha dimostrato nelle ultime settimane di saper vincere con continuità sia in casa sia in trasferta.

L'Arsenal ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sullo Slavia Praga in Champions League; prima aveva battuto il Liverpool per 1-0 in Premier League. Nello stesso periodo, l'Arsenal ha pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco in Europa ed è uscito dalla Carabao Cup contro il Fleetwood Town dopo un 1-1. In queste cinque partite, l'Arsenal ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque.

Tottenham Hotspur-Arsenal: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club è stato una partita di Premier League disputata il 22 febbraio 2026, vinta dall'Arsenal per 4-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Nel precedente derby del nord di Londra, giocato all'Emirates Stadium nel novembre 2025, l'Arsenal aveva nuovamente vinto nettamente con lo stesso punteggio di 4-1. Negli ultimi cinque incontri registrati tra le due squadre, l'Arsenal ha vinto quattro volte e il Tottenham una: l'unico successo del Tottenham è arrivato in un'amichevole precampionato nel luglio 2025.